WIMM Labs'den farklı bir prototip; Android işletim sistemi kol saatlerine kadar geldi

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerin kolumuza taktığımız saatleri dahi etkilediğini söyleyebiliriz. Daha önceden hesap makinesi, uzaktan kumanda, dijital kamera ve hatta cep telefonu gibi farklı nitelikler kol saatlerine eklenmişti. Farklı bir örnek vermek gerekirse Sony Ericsson'un geliştirdiği saatlerle Walkman telefonumuzda dinlediğimiz müzikleri Bluetooth bağlantısı aracılığıyla kontrol edebiliyorduk. Görünüşe göre pek çok kişinin vazgeçilmezi olan kol saatleri WIMM Labs sayesinde mobil işletim sistemine de kavuşabilir.

WIMM Labs tarafından geliştirilen kol saati tasarımlı mikro bilgisayar, Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanıyor ve 667 MHz saat hızında çalışan bir işlemciden güç alıyor. 32 GB'a kadar microSD kart desteği sunan prototipte 1-inç ebatlarında ve 160 x 160 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran bulunuyor. Wi-Fi, Bluetooth, ivme sensörü ve hoparlör özelliklerini bünyesinde barındıran prototip tam şarj durumunda 30 saate kadar çalışabiliyor. Bir kaç ay içinde saat tasarımlı mikro bilgisayara özel uygulamalar geliştirmeleri için yazılım geliştiricilerin önünün açılacağı da belirtiliyor.



Prototipinin satışına ne zaman başlanacağı ve düşünülen fiyat ise bilinmiyor.

Güncelleme: Yayınlanan videolarda gördüğümüz kadarıyla prototipi elbisemizin, çantamızın, bisikletimizin bir köşesine de tutturabiliyoruz.





