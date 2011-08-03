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WIMM Labs'den farklı bir prototip; Android işletim sistemi kol saatlerine kadar geldi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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22
Zamazingo
knight
Haber Editörü
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WIMM Labs'den farklı bir prototip; Android işletim sistemi kol saatlerine kadar geldi
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Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerin kolumuza taktığımız saatleri dahi etkilediğini söyleyebiliriz. Daha önceden hesap makinesi,  uzaktan kumanda, dijital kamera ve hatta cep telefonu gibi farklı nitelikler kol saatlerine eklenmişti. Farklı bir örnek vermek gerekirse Sony Ericsson'un geliştirdiği saatlerle Walkman telefonumuzda dinlediğimiz müzikleri Bluetooth bağlantısı aracılığıyla kontrol edebiliyorduk. Görünüşe göre pek çok kişinin vazgeçilmezi olan kol saatleri WIMM Labs sayesinde mobil işletim sistemine de kavuşabilir.
WIMM Labs tarafından geliştirilen kol saati tasarımlı mikro bilgisayar, Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanıyor ve 667 MHz saat hızında çalışan bir işlemciden güç alıyor. 32 GB'a kadar microSD kart desteği sunan prototipte 1-inç ebatlarında ve 160 x 160 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran bulunuyor. Wi-Fi, Bluetooth, ivme sensörü ve hoparlör özelliklerini bünyesinde barındıran prototip tam şarj durumunda 30 saate kadar çalışabiliyor. Bir kaç ay içinde saat tasarımlı mikro bilgisayara özel uygulamalar geliştirmeleri için yazılım geliştiricilerin önünün açılacağı da belirtiliyor.
Prototipinin satışına ne zaman başlanacağı ve düşünülen fiyat ise bilinmiyor.
Güncelleme: Yayınlanan videolarda gördüğümüz kadarıyla prototipi elbisemizin, çantamızın, bisikletimizin bir köşesine de tutturabiliyoruz.

WIMM Labs'den farklı bir prototip; Android işletim sistemi kol saatlerine kadar geldi
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quzman 8 yıl en beğenilen
X : Saat kaç ?
Y : Aaaa , saatimin şarjı bitmiş !??
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DH Misafiri 8 yıl
Sensörle Asphalt 6 oynadığımı düşündüm birden...
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emregök 8 yıl
ipodu gecmişögözüküyorlar
işte labs budur tebrikler güzel ürün.
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DH Misafiri 8 yıl
Apple'ın 6.nesil ipod nano'su daha güzel ve hızlı. Ekran geçişlerinden anlaşıldığı gibi makina biraz yavaş sanki...
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photo sir 8 yıl
çok ilginç olmuş hoşuma gitti ama o küçücük ekranda android olsa ne olmasa ne.
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Jinnet 8 yıl
Pahalı olacak gibime geliyor.
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Nightmare70 8 yıl
Fiyatı uygun olursa kesin alırım saatlar benim için çok önemli :))
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Batuist 8 yıl
2 günü tamamlayamadan biten pili şarj etmek için hergün cep telefonunu şarja takmak yetiyor.. birde kol saatiyle kisme uğraşmaz sanırım..
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lazerboy 8 yıl
1 inçlik ekranın neresine dokunacağız acaba? elimiz 1 inç zaten.
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artcraft35 8 yıl
iyce saçmalamışlar
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quzman 8 yıl en beğenilen
X : Saat kaç ?
Y : Aaaa , saatimin şarjı bitmiş !??
1 Yanıt Yanıtla +10
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Bl00dyHell 8 yıl quzman
quzman

X : Saat kaç ?
Y : Aaaa , saatimin şarjı bitmiş !??


Pili şu anki akıllı telefonlar kadar gidiyorsa böyle bir diyalog yaşanma ihtimali yüksek tabi ki
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acbold 8 yıl
semih611
yok ebesının gozrengı.bir ara 3g yenı cıkacagı zamanlarda vardı kol saatı uzerınden goruntulu gorusmek hanı kacımız kullanıyor?

2000 TL sunulursa kullanılmaması normal.kötü ürün olduğundan değil.
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