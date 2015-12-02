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Wikipedia'dan yeni yapay zeka sistemi

İnternete bağlanmış herkesin en az bir kez yolunun düştüğü en önemli bilgi kaynaklarından Wikipedia, içerik kalitesini korumak ve arttırmak için yapay zekadan yardım alıyor.
3 yıl
3b
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Wikipedia'dan yeni yapay zeka sistemi

Akılınıza gelebilecek her türlü bilgiyle dünyanın açık kaynak en büyük çevrimiçi ansiklopedisi unvanını elinde bulunduran Wikipedia, kötü kişileri ya da kısaca istenmeyen değişikleri (Spam / Troll) engellemek için yeni bir yapay zeka altyapısı kullanmaya başladı.
Wikipedia, şirketin açıklamasına göre kullanıcıları tarafından ortaklaşa olarak birçok dilde hazırlanan, özgür, bağımsız, ücretsiz, reklamsız, kâr amacı gütmeyen bir internet ansiklopedisi. Bu nedenle denetimin çok büyük önem taşıdığı, insan editörlerin ise yeterli gelmediği platform, bu noktada uzun zamandır yapay zekadan yararlanıyor ve artık sürece ORES (Revizyon Değerlendirme Servisi) dahil oluyor.
Revizyon Değerlendirme Servisi'nin temelinde potansiyel spam yazıları ve içerikleri trollemeye çalışan kişileri otomatik olarak belirlemek yatıyor. Özel algoritmalar çerçevesinde yapılan kötü düzenlemeleri algılayan ve eski süreçten farklı olarak trolleme ile insan hatası arasındaki farkı da anlayabildiği belirtilen ORES, bu sayede editörlere büyük fayda sağlıyor ve örneğin ufak hatalar ile vakit kaybetmekten önce troll içerikler ortadan kaldırılabiliyor.
Bu sayede genel kalitesini hem yüksek tutmayı hem de geliştirmeyi hedefleyen Wikipedia, genel olarak çok önemli bir görev üstleniyor çünkü internet üzerinde doğru bilgiye ulaşmak gün geçtikçe çok daha zor hale geliyor.

http://www.engadget.com/2015/12/02/wikipedia-ai-editor/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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