WindPad 110W ön siparişe sunuluyor













MSI'nin AMD Fusion APU'su taşıyan ve üst seviyeye hitap eden Windows'lu WindPad 110W ve Android'li WindPad 100A tabletleri son olarak Computex 2011 fuarında boy göstermiş ancak çıkış tarihi ve fiyatı hakkında açıklama yapılmamıştı.

Bu serinin Windows yüklü tableti WindPad 110W, ilk olarak kendini gösteren model oldu. ABD'li perakende mağazası J&R sitesinde ön siparişe sunulan modelin fiyatı 599$. Çıkış tarihi ise çok yakında olarak belirtiliyor.

WindPad 110W modelinin kullanıcıları tatmin edecek bir donanım konfigürasyonu bulunuyor. AMD Fusion ailesinin Brazos platformuna dahil yeni ürünü Desna APU'sunu kullanan 10 inçlik WindPad çift çekirdekli 1.6GHz işlemciye sahip. Radeon HD 6250 grafik birimi DirectX 11 destekliyor ve HD içerikleri oynatabiliyor. 32GB SSD ve 4 GB DDR3 RAM ile rakiplerini kıskandıracak kadar performanslı. Mini HDMI çıkışı bulunan tablet Windows 7 Home Premium işletim sistemini kullanıyor.