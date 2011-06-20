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WindPad 110W ön siparişe sunuluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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 MSI'nin AMD Fusion APU'su taşıyan ve üst seviyeye hitap eden Windows'lu WindPad 110W ve Android'li WindPad 100A tabletleri son olarak Computex 2011 fuarında boy göstermiş ancak çıkış tarihi ve fiyatı hakkında açıklama yapılmamıştı. 
Bu serinin Windows yüklü tableti WindPad 110W, ilk olarak kendini gösteren model oldu. ABD'li perakende mağazası J&R sitesinde ön siparişe sunulan modelin fiyatı 599$. Çıkış tarihi ise çok yakında olarak belirtiliyor. 
WindPad 110W modelinin kullanıcıları tatmin edecek bir donanım konfigürasyonu bulunuyor. AMD Fusion ailesinin Brazos platformuna dahil yeni ürünü Desna APU'sunu kullanan 10 inçlik WindPad çift çekirdekli 1.6GHz işlemciye sahip. Radeon HD 6250 grafik birimi DirectX 11 destekliyor ve HD içerikleri oynatabiliyor. 32GB SSD ve 4 GB DDR3 RAM ile rakiplerini kıskandıracak kadar performanslı. Mini HDMI çıkışı bulunan tablet Windows 7 Home Premium işletim sistemini kullanıyor.

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umutarslan.com 8 yıl
win8 gelince o da yüklenir heralde.önü açık.
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DH Misafiri 8 yıl
O donanımlarla bu cihazın pili kaç saat hatta kaç dakika dayanır merak ediyorum.
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kartalaraz 8 yıl
DH Misafiri

O donanımlarla bu cihazın pili kaç saat hatta kaç dakika dayanır merak ediyorum.

merak etme pil teknolojisi uçuyor. benim pcnin 5100 mah lık pilide var ararsan 10400mah pilide var... yeterki gereken mah koysunlar...pil sorun olacağını zannetmiyorum. olursa soğutmasında olur..oda güçlü grafik veya oyunlarda nasıl bir performan segiler görmek isterdim...sıcaktan resetlemesinde:) ayrıyeten fiyatı iyi gibi ama ülkemize girince işler değişir.
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