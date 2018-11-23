Windows 10 Ekim güncellemesi yine durduruldu

Microsoft’un Windows 10 platformuna yönelik olarak yılın ikinci yarısı için hazırladığı büyük güncelleme bir türlü tamamlanamadı. Sistemlerde çökmeye sebep olduğu için Ekim ayında durdurulan ve bir süre sonra yeniden başlayan Ekim 2018 güncellemesi şimdi de kısmi olarak durduruldu.
Yine hata var
Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre Windows 10 Ekim 2018 güncellemesi bazı Intel ekran sürücülerinde hataya sebep oluyor. Hata sonucunda HDMI, USB-C veya DisplayPort üzerinden bağlanan harici ekranlarda ses oynatımı düzgün yapılmıyor.Ayrıca Bkz. "ASRock’tan performans canavarı mini PC’ler"
Hataya sebep olan sürücüler 24.20.100.6344 ve 24.20.100.6345 sürüm numaralarına sahip. Intel’in bu sürücüleri Microsoft’tan habersiz yayınladığı için optimizasyon dışında kaldığı ifade ediliyor. BU sürüme sahip olan Windows kullanıcılarına Ekim 2018 güncellemesi durduruldu. Microsoft ve Intel problemi çözdükten sonra dağıtım tekrar başlayacak.
https://www.guru3d.com/news-story/microsoft-blocks-windows-10-october-2018-update-(again).html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şu an son çıkan sürümden yazıyorum, herhangi bir problem yaşamadım uzun süredir.
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