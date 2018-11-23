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Windows 10 Ekim güncellemesi yine durduruldu

Windows 10 Ekim güncellemesinin üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmıyor. Şimdi de bazı Intel grafik sürücülerinde uyumsuzluk başladı. Microsoft dağıtımı kısmi olarak durdurdu.
5 ay
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34
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 Ekim güncellemesi yine durduruldu

Microsoft’un Windows 10 platformuna yönelik olarak yılın ikinci yarısı için hazırladığı büyük güncelleme bir türlü tamamlanamadı. Sistemlerde çökmeye sebep olduğu için Ekim ayında durdurulan ve bir süre sonra yeniden başlayan Ekim 2018 güncellemesi şimdi de kısmi olarak durduruldu.

Yine hata var

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre Windows 10 Ekim 2018 güncellemesi bazı Intel ekran sürücülerinde hataya sebep oluyor. Hata sonucunda HDMI, USB-C veya DisplayPort üzerinden bağlanan harici ekranlarda ses oynatımı düzgün yapılmıyor.

Ayrıca Bkz. "ASRock’tan performans canavarı mini PC’ler"

Hataya sebep olan sürücüler 24.20.100.6344 ve 24.20.100.6345 sürüm numaralarına sahip. Intel’in bu sürücüleri Microsoft’tan habersiz yayınladığı için optimizasyon dışında kaldığı ifade ediliyor. BU sürüme sahip olan Windows kullanıcılarına Ekim 2018 güncellemesi durduruldu. Microsoft ve Intel problemi çözdükten sonra dağıtım tekrar başlayacak.

 

https://www.guru3d.com/news-story/microsoft-blocks-windows-10-october-2018-update-(again).html Yorum Yaz
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esmerbuyucu 5 ay en beğenilen
Gelirse Ekim'e gelmezse Aralık'a kadar.
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elektrontan 5 ay
Bunlar da sıktılar iyice he. LinuxMint daha sorunsuz ona geçelim en iyisi.
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tarlabasi 5 ay
Bireysel kullanım için o kadar güzel linux distro'ları var ki, windows kullanmanın hiçbir mantığı yok. Microsoft System Admin olmama rağmen bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Bu zamana kadar en az 20 tanıdığımı bu distro'lara geçirdim. Bir tane bile olumsuz geri dönüş almadım. Kayınvalidem 3 yıldır Elemantary OS kullanıyor. 3 yıldır bir kere elimi sürmedim. Tıkır tıkır çalışıyor. O kadar sevmiş ki, kayınpederin windows 10'u kullanmak istemiyor.
Bireysel kullanım için o kadar güzel linux distro'ları var ki, windows kullanmanın hiçbir mantığı yok. Microsoft System Admin olmama rağmen bunu gönül rahatlığ...
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4 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 5 ay
microsoft şu dandik işletim sistemini bir düzeltemedi gitti. google bile androidin neredeyse tüm sorununu çözdü bir tek ram tüketimi konusunda iyi değil
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Suppordle 5 ay
Ben beta sürümden beri 10 kullanıyorum başlarda bir sorunluydu evet ama siz nasıl oluyor da bu kadar çok problem yaşıyorsunuz, tüm çıkan sürümleri uzun süre kullandım.
Şu an son çıkan sürümden yazıyorum, herhangi bir problem yaşamadım uzun süredir.
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10ff 5 ay
Win 10 kadar hayatimda sorunlu bir sistem kullanmadim. Gereksiz hizmetleri services.msc den kapatmama ve telemetry islemlerini ayiklamama ragmen islemci kullanimi birden 100 e cikiyor ve kabuk deneyimi diye bie zirvalik cikiyor. Yok arkadas win7 ye yada adam gibi linux mint e geçeceğim ben...
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routemaster 5 ay
Bir haftadir 1809 bundan mi surekli mavi ekran veriyordu????? Windows 7 kurdum, 10 saat Prime95, 10 saat Memtest, tek hata vermedi.
Windows 10 Gelecegin Isletim Sistemi!
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System Lord 5 ay
yorumlardan linux distroyu gördüm ve araştırmaya başlayacağım . oynadığım 5 - 10 tane oyun var. ve de genellikle mkv film dizi indiriyorum . ayrıca çoğu hard diskim ntfs ve exfat formatında . linuxte bunları açabilirmiyim ? windowstan temelli kurtulmanın zamanı geldi artık .
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Hakimutata Insane 5 ay
Windows mühendisleri sizi yaradan bildiği gibi yapsin.
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Spider_hip 5 ay
Geçen seneye kadar ki konularda baya win10 fanları görüyorduk yazıyorlardı. Bu sorunlu güncellemeler onlara gelsin. Zaten çoğu bedava dağıtım sayesinde ilk kez orjinal sahibi olup sevinip savunanlar ile son her zaman iyidir kafasında olanlar. Onlara gönderin hatalı matalı, son'u sever onlar, gene kullanır arkasında durur :P Tam microsoft'un sevdiği müşteri tipi. Yakında reklamları da dayarlar onlara :D
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nl_ztrk 5 ay
Windows 7'ye devam.
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expressimo 5 ay
8.1 e veya vista ya bu kadar kafa yorsalar şimdiye mac os falan bitmişti.
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Guest-BD386127B 5 ay
Windows 8.1 Pro en iyisi.
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