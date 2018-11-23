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ASRock’tan performans canavarı mini PC’ler

En yeni işlemciler ve Nvidia Geforce GTX 1080 ekran kartı ASRock Z390 DeskMini GTX mini bilgisayar kasasında buluşuyor. ASRock Z390 DeskMini GTX özellikleri haberimizde.
5 ay
11,9b
1
5
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Mini bilgisayar modelleri mimarilerin iyileşmesi sayesinde giderek daha fazla performans sunabilir hale geliyor. ASRock yeni nesil Intel işlemcileri ve Nvidia ekran kartlarını tek bir kasada birleştirmiş.

ASRock Z390 DeskMini GTX özellikleri

ASRock Z390 DeskMini GTX serisi mini PC modeli 2.7 litrelik kasada oldukça güçlü bir donanım sunuyor. Profesyonellerin yanı sıra oyuncular için de kompakt alternatiflerden birisi haline gelecek.

Ayrıca Bkz. "Sony PlayStation 5 işlemcisi belli oldu iddiası"

Micro STX anakartta yer alan Z390 çipseti ve 5+1 faz güç tasarımı Intel’in 95 Watt seviyesine ve 8 çekirdeğe kadar olan dokuzuncu nesil işlemcilerine imkân tanıyor. Nvidia GTX 1080 ekran kartı ise MXM tasarımında kasaya yerleştirilmiş.

32GB’a kadar hız aşırtılabilir DDR4-4000MHz RAM desteği sunan kasa 3 adet Ultra M.2 PCIe Gen3 x4 slotu ve 2 adet 2 SATA 6Gb girişi ile depolama kapasitesini istediğiniz kadar artırmaya izin veriyor.

Adreslenebilir RGB bağlantısı ise LED şeritler bağlayarak diğer RGB LED cihazlarla senkronize olmasını sağlıyor. Kasanın ön kısmında USB 3.1 Gen2 Type-C ve Type-A bağlantılarına yer verilmiş. ASRock Z390 DeskMini GTX için henüz bir fiyat açıklanmadı.

 

https://www.guru3d.com/news-story/asrock-launches-new-z390-deskmini-gtx-series.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
heyysanadiyom 5 ay
1080 li dizüstü almak daha mantıklı değil mi? ...
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TheNewAtilla 5 ay heyysanadiyom
Bence değil. Laptoplardan nefret ediyorum.
Böyle küçük ve sessiz kasalar benim ilgimi çekiyor ama o kadar para yok tabi bende
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innformatics 5 ay
ASRock DeskMini GTX 1060 mini fiyati bulundugum ulkede 750 eyro civari. Sadece kur uzerinden konussak 4500TL, vergisi algisi, zimbirtisi da eklenince... Hele 1080 li? Vay vay vay, sonrasini dusunemiyorum bile.
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intel7mix 5 ay
Konsol boyutunda ama konsol kaç katı vs vs çokta gerek kalmıyor bunlara.
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fhrstw 5 ay
Güzel alet olmuş ama bunlarda upgrade biraz sancılı oluyor malum her şey bulunmuyor ülkede bulunsada ateş pahası.
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