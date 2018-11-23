ASRock’tan performans canavarı mini PC’ler

Mini bilgisayar modelleri mimarilerin iyileşmesi sayesinde giderek daha fazla performans sunabilir hale geliyor. ASRock yeni nesil Intel işlemcileri ve Nvidia ekran kartlarını tek bir kasada birleştirmiş.

ASRock Z390 DeskMini GTX özellikleri

ASRock Z390 DeskMini GTX serisi mini PC modeli 2.7 litrelik kasada oldukça güçlü bir donanım sunuyor. Profesyonellerin yanı sıra oyuncular için de kompakt alternatiflerden birisi haline gelecek.

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Micro STX anakartta yer alan Z390 çipseti ve 5+1 faz güç tasarımı Intel’in 95 Watt seviyesine ve 8 çekirdeğe kadar olan dokuzuncu nesil işlemcilerine imkân tanıyor. Nvidia GTX 1080 ekran kartı ise MXM tasarımında kasaya yerleştirilmiş.

32GB’a kadar hız aşırtılabilir DDR4-4000MHz RAM desteği sunan kasa 3 adet Ultra M.2 PCIe Gen3 x4 slotu ve 2 adet 2 SATA 6Gb girişi ile depolama kapasitesini istediğiniz kadar artırmaya izin veriyor.

Adreslenebilir RGB bağlantısı ise LED şeritler bağlayarak diğer RGB LED cihazlarla senkronize olmasını sağlıyor. Kasanın ön kısmında USB 3.1 Gen2 Type-C ve Type-A bağlantılarına yer verilmiş. ASRock Z390 DeskMini GTX için henüz bir fiyat açıklanmadı.