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Windows 10, MKV ve HEVC desteği ile gelecek

4 yıl
1,1b
1
51
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 10, MKV ve HEVC desteği ile gelecek
Windows 10 işletim sistemi için hazırlık çalışmaları sürüyor. Teknik Önizleme sürümü genel kullanıma açılan Windows 10 için versiyon güncellemelerine devam eden Microsoft, 9860 kodlu önizleme sürümününde uzun süredir istenen ancak pek yanışılmayan MKV dosya formatına destek te sunuyor. İnternet ortamında paylaşılan yüksek kalitedeki videoların vazgeçilmez standartlarından olan MKV, Windows 10'un kurulduğu gibi destek verdiği dosya formatı olacak ve kullanıcılar sahip oldukları içeriği Windows 10 üzerinde, üçüncü parti herhangi bir video uygulamasına ihtiyaç duyulmaksızın görüntüleyebilecek.
Windows 10'un 9860 versiyonuna sahip kullanıcılar, herhangi bir MKV dosyasını görüntülemek istediklerini hata uyarısı alabilirler. Ancak bu uyarıyı görmezden gelirlerse, istedikleri video dosyasının oynatılmaya başladığını görecekler. Öyle zannediyorum ki ilerleyen sürüm güncellemelerinde bu ufak hata da çözülecektir.  4K monitörlerin ve uyumlu donanımların yaygınlaşmaya başladığı günümüzde, 4K içeriklerin sabit disk üzerinde daha az yer kaplamasını sağlayan HEVC sıkıştırma kodeki de Windows 10 tarafından desteklenen özellikler arasında. Bu sayede HEVC ile görüntü kalitesinde taviz vermeden ilgili video dosyaları daha az depolama kapasitesine ihtiyaç duyacaklar. HEVC desteği de yine 9860 kodlu versiyonda yer alan özelliklerden bir tanesi. Bu derece medya özelliğinin ön plana çıktığı Windows 10'da, standart medya oynatıcısı kritik rol oynayacak.
Microsoft'a yakın kaynaklardan elden edilen bilgilere göre Windows 10 çerçevesinde Media Player tamamiyle yenilenmiş haliyle karşımıza çıkacak. Hem arayüz hem de altyapı seviyesinde yenilikler içerecek olan yeni medya oynatıcısı ile kullanıcıların üçüncü parti medya uygulamalarına olan ihtiyacının azaltılması hedefleniyor. Önümüzdeki yıl içerisinde genel kullanıma sunulacak olan Windows 10, yeni başlat menüsü, yeni Internet Explorer, yeni Media Player, yepyeni uygulamalar, en son teknolojiye destek ve  yüksek performans gibi özellikler ile Microsoft'un son dönemdeki en önemli girişimi olacak gibi görünüyor. Tek yazılım pek çok cihaz çerçevesinde aynı altyapı, Windows Phone'dan tutun da Xbox One'a kadar geniş bir yelpazede  kullanılarak ekosistemin bağları da güçlendirilmiş olacak. 

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erenizmir12 3 yıl
Windows 10 hakkında yeni çok çarpıcı bilgilere eriştik. Merak edenler bir zahmet tıklasın teknolojituru.com/...
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umut_baris 3 yıl erenizmir12
erenizmir12

Windows 10 hakkında yeni çok çarpıcı bilgilere eriştik. Merak edenler bir zahmet tıklasın teknolojituru.com/...

Oğlum yeter yeter!

Böyle hit elde edemezsin.

İçeriklerin kaliteli olduktan sonra adın duyulur zaten merak etme.
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DH Misafiri 4 yıl
Herşey çok güzel de şu sidebar yani kenar çubuklarını windows 7 deki gibi geri getirin. Oluşturduğun özelliği neden bir üst sürümde yok edersin ? zaten kullanmayanlar kaldırıyordu ekrandan. Hava durumu takvim saat işlemci ram ses açma kapama gibi bir çok işlevsel ve göze hoş gelen kenar çubuklarından mahrum ettiler. Zaten microsoft bi veriyor iki geri alıyor. ne yaptığını onlarda bilmiyorlar.
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alperenxx 4 yıl
wmp kadar dandik bişey yok vlc,kmp varken hiç gerek yok buna
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Guest-D217BD819 4 yıl
Bence Windows 10 Windows 8 kullanıcılarına şu sebep ile bedava olucak bana kalırsa Windows 10 windows 8 ve 8.1 kullanıcılarına GÜNCELLEME olarak gelicek.
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Akbaba89 4 yıl
Adamlar,Windows 9 çıkmadan direk bitirdiler.

Organize Legal çete bunlar.Bknz Windows Tax
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aniceman 4 yıl
microsoft sadece çekirdeği değil, uygulamaları birleştirse fena olmaz. modern arayüzde ayrı, masaüstünde ayrı ayrı uygulamalar... media player da dahil uygulama adı da işlevleri de bir olacak. sistem komutu fareyle mi, dokunmatik mi verdiğimi biliyor zaten; ona göre ayarlayıp açacak programı!
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csheer 4 yıl
wın 10 okulda bız denek ve win 8 ile arasında pek bır fark olmadıgını gozlemledım
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Kartal Göz 4 yıl
Yıllardır bu kafa nerdeydi? Neyse Kmplayer akar.
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Mr.Legend 4 yıl
Dreamsparkta üyeliğim olduğu için bedavaya alacağım win10 u :)
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matmuhendisi 4 yıl Mr.Legend
Mr.Legend
Dreamsparkta üyeliğim olduğu için bedavaya alacağım win10 u :)

dreamspark bana hala dönmedi
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tamtamam 4 yıl
microsoft medya player için kasacağına gom player için bi saınalma felan yapsa ne güzel olur.hemde 20 yıldır beceremediğini becermiş olur.
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ihsancandemir 4 yıl
merak ediyorum bu sürümü çünkü içimden bir ses bu sefer gerçekten güzel yenilikler olacak diyor.
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