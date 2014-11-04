Windows 10, MKV ve HEVC desteği ile gelecek

Windows 10 işletim sistemi için hazırlık çalışmaları sürüyor. Teknik Önizleme sürümü genel kullanıma açılan Windows 10 için versiyon güncellemelerine devam eden Microsoft, 9860 kodlu önizleme sürümününde uzun süredir istenen ancak pek yanışılmayan MKV dosya formatına destek te sunuyor. İnternet ortamında paylaşılan yüksek kalitedeki videoların vazgeçilmez standartlarından olan MKV, Windows 10'un kurulduğu gibi destek verdiği dosya formatı olacak ve kullanıcılar sahip oldukları içeriği Windows 10 üzerinde, üçüncü parti herhangi bir video uygulamasına ihtiyaç duyulmaksızın görüntüleyebilecek.

Windows 10'un 9860 versiyonuna sahip kullanıcılar, herhangi bir MKV dosyasını görüntülemek istediklerini hata uyarısı alabilirler. Ancak bu uyarıyı görmezden gelirlerse, istedikleri video dosyasının oynatılmaya başladığını görecekler. Öyle zannediyorum ki ilerleyen sürüm güncellemelerinde bu ufak hata da çözülecektir. 4K monitörlerin ve uyumlu donanımların yaygınlaşmaya başladığı günümüzde, 4K içeriklerin sabit disk üzerinde daha az yer kaplamasını sağlayan HEVC sıkıştırma kodeki de Windows 10 tarafından desteklenen özellikler arasında. Bu sayede HEVC ile görüntü kalitesinde taviz vermeden ilgili video dosyaları daha az depolama kapasitesine ihtiyaç duyacaklar. HEVC desteği de yine 9860 kodlu versiyonda yer alan özelliklerden bir tanesi. Bu derece medya özelliğinin ön plana çıktığı Windows 10'da, standart medya oynatıcısı kritik rol oynayacak.

Microsoft'a yakın kaynaklardan elden edilen bilgilere göre Windows 10 çerçevesinde Media Player tamamiyle yenilenmiş haliyle karşımıza çıkacak. Hem arayüz hem de altyapı seviyesinde yenilikler içerecek olan yeni medya oynatıcısı ile kullanıcıların üçüncü parti medya uygulamalarına olan ihtiyacının azaltılması hedefleniyor. Önümüzdeki yıl içerisinde genel kullanıma sunulacak olan Windows 10, yeni başlat menüsü, yeni Internet Explorer, yeni Media Player, yepyeni uygulamalar, en son teknolojiye destek ve yüksek performans gibi özellikler ile Microsoft'un son dönemdeki en önemli girişimi olacak gibi görünüyor. Tek yazılım pek çok cihaz çerçevesinde aynı altyapı, Windows Phone'dan tutun da Xbox One'a kadar geniş bir yelpazede kullanılarak ekosistemin bağları da güçlendirilmiş olacak.