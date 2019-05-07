Windows 10'a emoji destekli modern bir "komut satırı" geliyor

Komut İstemi olarak da bilinen komut satırı, Windows işletim sistemlerinde yıllardır varlığını sürdürüyor. Yazılım devi, muhtemelen bu aracın arayüzü veya işleyişini yeterli bularak pek fazla değişikliğe gitmemişti. Ancak gelen haberlere göre komut satırı da modernliğe ayak uydurmaya hazırlanıyor.

Emoji ve sekme desteği

Microsoft'un gerçekleştirdiği Build 2019 geliştirici konferansında, Windows 10'a yakın bir zamanda Windows Terminal adlı bir araç ekleneceği açıklandı. Bu araç PowerShell ve Komut İstemi'nin işlevselliğini koruyarak modernleştirilmiş bir komut satırı olarak görev yapacak. Şirket klasik komut isteminin kaldırılmayacağını, Windows Terminal'in ise bu aracın modern bir alternatifi olacağını belirtiyor.

https://devblogs.microsoft.com/commandline/introducing-windows-terminal/

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Windows Terminal,vedesteğinin önünü açmanın yanı sıra önemli ölçüde daha hızlı metin gösterimi sağlayanmetin oluşturma özelliğine de sahip olacak. Bu sizin için yeterli görsel yetenek anlamına gelmiyorsa, yeni aracın, tema, renk, yazı tipi,veya saydamlık özelleştirme seçenekleri de sunacağını belirtelim. Ayrıca tıplı internet tarayıcılarında olduğu gibidesteği de olacak. Modern komut satırının tam olarakkullanıma sunulacağı ise henüz açıklanmış değil.