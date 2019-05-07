Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 10'a emoji destekli modern bir "komut satırı" geliyor

Windows 10 işletim sistemine, birden fazla sekme ve emoji desteği ile güncellenen yeni bir komut satırı geleceği açıklandı. İşte Windows Terminal olarak adlandırılan aracın detayları.
2 hf.
3,2b
1
16
İşletim Sistemleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Komut İstemi olarak da bilinen komut satırı, Windows işletim sistemlerinde yıllardır varlığını sürdürüyor. Yazılım devi, muhtemelen bu aracın arayüzü veya işleyişini yeterli bularak pek fazla değişikliğe gitmemişti. Ancak gelen haberlere göre komut satırı da modernliğe ayak uydurmaya hazırlanıyor.

Emoji ve sekme desteği

Microsoft'un gerçekleştirdiği Build 2019 geliştirici konferansında, Windows 10'a yakın bir zamanda Windows Terminal adlı bir araç ekleneceği açıklandı. Bu araç PowerShell ve Komut İstemi'nin işlevselliğini koruyarak modernleştirilmiş bir komut satırı olarak görev yapacak. Şirket klasik komut isteminin kaldırılmayacağını, Windows Terminal'in ise bu aracın modern bir alternatifi olacağını belirtiyor.
Windows 10'a emoji destekli modern bir
Windows Terminal, simge ve emoji desteğinin önünü açmanın yanı sıra önemli ölçüde daha hızlı metin gösterimi sağlayan GPU hızlandırmalı metin oluşturma özelliğine de sahip olacak. Bu sizin için yeterli görsel yetenek anlamına gelmiyorsa, yeni aracın, tema, renk, yazı tipi, arka plan bulanıklığı veya saydamlık özelleştirme seçenekleri de sunacağını belirtelim. Ayrıca tıplı internet tarayıcılarında olduğu gibi sekmelerle çalışma desteği de olacak. Modern komut satırının tam olarak hangi tarihte kullanıma sunulacağı ise henüz açıklanmış değil.

https://devblogs.microsoft.com/commandline/introducing-windows-terminal/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bkaakco 2 hf. en beğenilen
Hemen kötülemeliyim.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
740turbowagon 2 hf.
C:\Users\cinnamon\Downloads kullanici adi cinnamon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoano 2 hf.
yüzde 99 mu? sen windows kullanan sadece ev kullanıcı sanıyorsun galiba. şirketlerde tüm IT dünyası powershell scriptleri üzerinde dönüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crazywinner3 2 hf.
Gereksiz. Cmd gayet güzel çalışırken powershell şimdi de üstüne bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Hollow 2 hf.
Microsoft hala Windows 10 1903'ü yayınlayacak. Aylardır bekliyoruz... Yazdıkları, çizdikleri, haber yaptıkları özellikleri çıkartana kadar ölür gideriz zaten. 1903'ü çıkartsa da istediğim programları temiz kurulumla yüklesem. Sırf lisanslı programları mı yüklemek için haftalardır bekliyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 2 hf. The Hollow
Hocam 1903 sürümünü güncellemeyle geldi ve çoktan kurdum ben. Sen neyi bekliyorsun aylardır?
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 2 hf. en beğenilen
Hemen kötülemeliyim.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alprkrkmz 2 hf.
Kullanıcıların neredeyse yüzde 99 unu ilgilendirmeyen şeylerle doldurmaya devam ediyor Microsoft Windows’u. Asıl ilgi vermesi gereken kullanıcı arayüzü ve işlevsellik kısmında hiç ama hiç işleri yok nedense. Satya bu konuda maalesef başarısız oldu.
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 2 hf. alprkrkmz
Kullanıcı arayüzü gayet güzel ve işlevsel bence. Şimdiye kadar kullandığım en iyi windows sürümü. Gerektiğinde dokunmatik ve kalemle kullanılan arayüz desteği başka hangi işletim sisteminde var?
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 2 hf. alprkrkmz
%99'u ilgilendirmeyen :) Komikmiş
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3210 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, komut istemi ve
5 etiket daha komut satırı windows terminal İşletim Sistemleri Yazılım Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. Güvenlik güncellemeleri Google Play Store üzerinden verilecek 2 hf. HTC’nin 2019 yılı ilk akıllı telefonu sonunda göründü 2 hf. Popüler indie oyunu ‘Dead Cells’ bu yaz mobile geliyor 2 hf. Windows 10 bu yaz dâhili Linux kerneline sahip olacak 2 hf. Yapay zeka çocuklarda depresyonu tespit edebiliyor 2 hf. İlk tam elektrikli seyir tekneleri, Niagara Şelalelerinde hizmet verecek 2 hf. Samsung, Galaxy Fold siparişi verenlere iptal edebileceklerini bildirdi 2 hf. Google, 10 inçlik yeni akıllı ekranını tanıttı: Nest Hub Max 2 hf. PC HDD sevkiyatlarında yüzde 50 düşüş bekleniyor 2 hf. EA Access, Temmuz ayında PS4’e geliyor 2 hf. Yeni Avatar ve Star Wars filmlerinin vizyon tarihleri duyuruldu 2 hf. Wannacry zararlısında Çinli siber casusların katkısı olabilir 2 hf. Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. Yeni nesil Google Asistan 10 kat hızlı cevap veriyor 2 hf. Golf boyutlarındaki elektrikli Volkswagen ID.3'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı 2 hf. Google'dan 3 boyutlu arama sonuçları 2 hf. Artırılmış Gerçeklik tabanlı Minecraft oyununun tanıtıcı videosu yayınlandı 2 hf. Apple önümüzdeki ayki WWDC 2019 konferansında yeni Mac Pro'yu sahneye çıkarabilir 2 hf. Özel HP kontrolcüsü dizüstü modellerinde en yüksek güvenliği vadediyor 2 hf. Instagram’a bilgi denetimi geliyor 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Windows 10'a emoji destekli modern bir "komut satırı" geliyor Sonraki 150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme 2 hf. AnTuTu, Nisan ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı 2 hf. Samsung Galaxy Note 10, beklenenden daha hızlı bir şarj teknolojisi ile gelebilir 2 hf. Xiaomi’den uygun fiyatlı akıllı çöp kutusu 2 hf. Tesla modelleri artık kendi kendine teşhis koyup arızalı parçanın yenisini sipariş edebiliyor 2 hf. React Native for Windows duyuruldu 2 hf. Lumia 950 üzerinde Windows 10 çalıştırıldı 2 hf. Apple, WWDC 2019 konferansında büyük yazılımsal değişiklikleri duyuracak 2 hf. Google, Android Auto'yu yeni tasarım ve özelliklerle güncelledi 2 hf. Lenovo ThinkBook dizüstü serisi geliyor 2 hf. 2019 Skoda Superb'in ilk ipucu görseli paylaşıldı 2 hf. Microsoft'un Chromium Edge tarayıcısında, Internet Explorer yerleşik olarak gelecek 2 hf. Google Play 2019 ödülleri sahiplerini buldu 2 hf. Mercedes-Benz'in elektrikli SUV'si EQC, üretime girdi 2 hf. Çift ekranlı LG V50 ThinQ 5G bu hafta piyasaya sürülüyor 2 hf. 2018’de yenilenebilir enerji üretimindeki büyüme hızı durdu 2 hf. Android Q ve Google Pixel 3A geliyor | Google'ın 2019 yenilikleri 2 hf. Word Online yazılımında yapay zekâ en büyük yardımcınız olacak 2 hf. Visual Studio projeleri artık çevrim içi düzenlenebilecek 2 hf. OnePlus 7’nin görselleri ortaya çıktı, su damlası çentik ile geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim