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Amsterdam, 2030 yılına kadar benzinli ve dizel araçların yasaklanacağını açıkladı

Hollanda'nın popüler turistik şehirlerinden Amsterdam radikal bir karar aldı. Yapılan açıklamalara göre şehirde 2030 yılından itibaren benzinli ve dizel araçlar yasaklanacak.
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Alternatif Enerji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, doğayı kirleten araçları yasaklamak için uzun vadeli planlar sunmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de Hollanda'nın turistler açısından gözde şehirlerinden biri olan Amsterdam. Gelen haberlere göre 2030 yılından itibaren şehirde benzinli ve dizel araç kalmayacak.

Aşamalı proje, gelecek yıl start alacak

Yapılan açıklamalara göre Amsterdam'daki bu yasak, önümüzdeki yıl başlayacak ve 2005 yılından önce üretilen dizel araçlar başkentin sokaklarında gezemeyecek. 2022 yılından itibaren de doğayı kirleten yakıt kullanan halk otobüslerinin trafiğe girmeleri yasaklanacak ve 2025 yılında ise teknelerde benzin ve dizel motorlara izin verilmeyecek.
Şehir, 2030'dan itibaren Temiz Hava Eylem Planı kapsamında tüm benzinli ve dizel araçlarını emisyonsuz, elektriksel veya hidrojen enerjili alternatiflerle değiştirmek istiyor. Fakat bu proje birçok zorluğu da beraberinde getiriyor. Zira ilk aşamada 2025 yılına kadar 23 bin şarj istasyonunun kurulması gerekecek ve Amsterdam'da şuan 3 bin şarj istasyonu olduğu ifade ediliyor. İkinci zorluk ise yerel halkın bu yeni kurallara ne denli uyum sağlayacakları konusu olarak gösteriliyor.

https://www.reuters.com/article/us-netherlands-pollution-amsterdam/city-of-amsterdam-to-ban-polluting-cars-from-2030-idUSKCN1S81XV Yorum Yaz
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Allizzwell27 2 hf. en beğenilen
Şu güzelim İstanbul bunların elinde olsaydı milleti galosla gezdirirlerdi. Biz ise içine ettik bu sehrin
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bulentcandan 2 hf.
Darısı bizim vizyonsuz, basiretsiz yöneticilerin başına.
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haberelectro 1 hf.
sen ona 2050 de.
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DH Misafiri 2 hf.
Araplar bunu beğenmedi.
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sericik 2 hf.
Uyuşturucu serbest fosil yakıtla çalışan araçlar yasak
egzos gazı solumayın marihuana-esrar dumanı soluyabilirsiniz
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edgar1899 1 hf. sericik
marihuana-esrar dumanı solumak senin tercihin ancak egzoz dumanı solumak senin tercihin değil
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mahmut716 1 hf. sericik
kendini böyle mı avutuyon 1 liralik mazota 6 liralik vergiyle 7 tl öderken ?
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Havya Makinesi 2 hf.
Yani diyor ki;
"Pil üretiminde oluşan co gitsin çin, hindistan ülkeleri vatandaşlarını zehirlesin benim kafam rahat olsun"
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Kalsiyum 17 2 hf.
elektrikli araçlar gümbür gümbür geliyor, 2030 çok uzak gibi gelse de kulağa ilk başta, aslında sadece 10 sene kadar bir zaman sonra avrupa' da çoğu metropolde ya hiç ya da oran olarak çok az elektriksiz araç kalacak. metropoller demek nüfusun çoğu demek, hızla da yayılacaktır.
5-6 sene içinde bu forumda bile hybrid ve sadece elektrikli araç rüzgarlarının eseceğini görebiliyorum. devletimiz petrol ithalatını, dolayısıyla cari açığı da doğru yönetilirse büyük oranda azaltma kapasitesine sahip elektrikli araçlara ne zaman köstek yerine destek olacak göreceğiz.
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baris070707 2 hf. yeni yorumcu
Çok güzel bir karar . devletler petrolü kullanarak ülkelere tehditler saçıyor. Bu uygulama her yerde olsa çok güzel olur ki zaten olacak çünki elektrikli araçlar maliyet olarak çok daha ucuz.
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bulentcandan 2 hf.
Darısı bizim vizyonsuz, basiretsiz yöneticilerin başına.
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ozgur79 2 hf.
"Arabanın sesi olur moruk" diyenlere sakın göstermeyin bu haberi.
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Allizzwell27 2 hf. en beğenilen
Şu güzelim İstanbul bunların elinde olsaydı milleti galosla gezdirirlerdi. Biz ise içine ettik bu sehrin
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arekamint 2 hf. Allizzwell27
o kadar haklısınız ki...
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1ses1 2 hf.
Bizde işe yaramaz. Parasını ver istediğin kadar kirlet.
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elektrikli araç, hava kirliliği ve
7 etiket daha dizel doğa benzin amsterdam Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Uğur Seven
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