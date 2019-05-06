Amsterdam, 2030 yılına kadar benzinli ve dizel araçların yasaklanacağını açıkladı

Teknoloji Editörü
Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, doğayı kirleten araçları yasaklamak için uzun vadeli planlar sunmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de Hollanda'nın turistler açısından gözde şehirlerinden biri olan Amsterdam. Gelen haberlere göre 2030 yılından itibaren şehirde benzinli ve dizel araç kalmayacak.
Aşamalı proje, gelecek yıl start alacak
Yapılan açıklamalara göre Amsterdam'daki bu yasak, önümüzdeki yıl başlayacak ve 2005 yılından önce üretilen dizel araçlar başkentin sokaklarında gezemeyecek. 2022 yılından itibaren de doğayı kirleten yakıt kullanan halk otobüslerinin trafiğe girmeleri yasaklanacak ve 2025 yılında ise teknelerde benzin ve dizel motorlara izin verilmeyecek.Şehir, 2030'dan itibaren Temiz Hava Eylem Planı kapsamında tüm benzinli ve dizel araçlarını emisyonsuz, elektriksel veya hidrojen enerjili alternatiflerle değiştirmek istiyor. Fakat bu proje birçok zorluğu da beraberinde getiriyor. Zira ilk aşamada 2025 yılına kadar 23 bin şarj istasyonunun kurulması gerekecek ve Amsterdam'da şuan 3 bin şarj istasyonu olduğu ifade ediliyor. İkinci zorluk ise yerel halkın bu yeni kurallara ne denli uyum sağlayacakları konusu olarak gösteriliyor.
https://www.reuters.com/article/us-netherlands-pollution-amsterdam/city-of-amsterdam-to-ban-polluting-cars-from-2030-idUSKCN1S81XV Yorum Yaz Paylaş Tweetle
egzos gazı solumayın marihuana-esrar dumanı soluyabilirsiniz
"Pil üretiminde oluşan co gitsin çin, hindistan ülkeleri vatandaşlarını zehirlesin benim kafam rahat olsun"
5-6 sene içinde bu forumda bile hybrid ve sadece elektrikli araç rüzgarlarının eseceğini görebiliyorum. devletimiz petrol ithalatını, dolayısıyla cari açığı da doğru yönetilirse büyük oranda azaltma kapasitesine sahip elektrikli araçlara ne zaman köstek yerine destek olacak göreceğiz.
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elektrikli araç, hava kirliliği ve