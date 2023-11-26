Tam Boyutta Gör Windows Latest tarafından bildirildiği üzere Microsoft, ChatGPT sohbet robotunu Windows 11 işletim sisteminin komut satırına entegre etti.

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Geliştiricilere göre, Windows komut satırında yapay zeka algoritmalarının ortaya çıkması, kullanımını daha kolay hale getirecek. Örneğin, kullanıcılar belirli bir soru sorabilcek ve yanıt olarak ilgili komutu alabilecekler.

İlgili komutu veriyor

Yayınlanan örnekte, kullanıcı yapay zeka modelinden .md uzantılı tüm dosyaları göstermesini istiyor ve yanıt olarak da ilgili komutu alıyor. Özel bir düğme yardımıyla da bu komut, yürütülmesi için komut satırına kolayca kopyalanabiliyor.

Şu anda yeni özellik yalnızca geliştiriciler ve Microsoft'un Azure bulut hizmetindeki OpenAI API hizmetine erişimi olan kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Şirketin yeni özelliği tüm kullanıcılara ne zaman açmayı planladığı ise henüz belli değil.

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Microsoft, ChatGPT'yi Windows 11 komut satırına getiriyor