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    Microsoft, ChatGPT'yi Windows 11 komut satırına getiriyor

    Yazılım devi Microsoft'un, ChatGPT sohbet robotunu Windows 11 komut satırına entegre etme planları ortaya çıktı.                                                 
    Microsoft, ChatGPT'yi Windows 11 komut satırına getiriyor Tam Boyutta Gör
    Windows Latest tarafından bildirildiği üzere Microsoft, ChatGPT sohbet robotunu Windows 11 işletim sisteminin komut satırına entegre etti.

    Geliştiricilere göre, Windows komut satırında yapay zeka algoritmalarının ortaya çıkması, kullanımını daha kolay hale getirecek. Örneğin, kullanıcılar belirli bir soru sorabilcek ve yanıt olarak ilgili komutu alabilecekler.

    İlgili komutu veriyor

    Yayınlanan örnekte, kullanıcı yapay zeka modelinden .md uzantılı tüm dosyaları göstermesini istiyor ve yanıt olarak da ilgili komutu alıyor. Özel bir düğme yardımıyla da bu komut, yürütülmesi için komut satırına kolayca kopyalanabiliyor.

    Şu anda yeni özellik yalnızca geliştiriciler ve Microsoft'un Azure bulut hizmetindeki OpenAI API hizmetine erişimi olan kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Şirketin yeni özelliği tüm kullanıcılara ne zaman açmayı planladığı ise henüz belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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