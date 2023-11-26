Microsoft, ChatGPT'yi Windows 11 komut satırına getiriyor

Geliştiricilere göre, Windows komut satırında yapay zeka algoritmalarının ortaya çıkması, kullanımını daha kolay hale getirecek. Örneğin, kullanıcılar belirli bir soru sorabilcek ve yanıt olarak ilgili komutu alabilecekler.
İlgili komutu veriyor
Yayınlanan örnekte, kullanıcı yapay zeka modelinden .md uzantılı tüm dosyaları göstermesini istiyor ve yanıt olarak da ilgili komutu alıyor. Özel bir düğme yardımıyla da bu komut, yürütülmesi için komut satırına kolayca kopyalanabiliyor.
Şu anda yeni özellik yalnızca geliştiriciler ve Microsoft'un Azure bulut hizmetindeki OpenAI API hizmetine erişimi olan kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Şirketin yeni özelliği tüm kullanıcılara ne zaman açmayı planladığı ise henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.