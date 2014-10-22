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Windows 10 bildirim ekranı yeni önizleme sürümüne eklendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows 10 bildirim ekranı yeni önizleme sürümüne eklendi

Windows 10 teknik önizleme sürümü ay başında indirmeye sunulduğunda merakla beklenen bildirim merkezinin olmadığı görülmüş ve bazı yöntemlerle en azından alfa aşaması aktif hale getirilebilmişti. Microsoft şimdi resmi olarak bu özelliği kullanıma sundu.

Teknik önizlemenin yeni sürümünde Action Center adıyla yeni bildirim merkezi tecrübe edilebiliyor. Merkez, sistem de dahil olmak üzere gelen tüm bildirimleri sağ alt kısımda kullanıcıya yansıtıyor.

Sade ve anlaşılır bir arayüze sahip olan bildirim merkezi hızlı cevaplar yazabileceğiniz fonksiyonlar da sunacak. Ayrıca Windows-Shift-sağ/sol ok tuş kombinasyonları ile monitörler arasında uygulama değişimi ve sana masaüstleri arasında geçiş için yeni animasyonlar yeni sürüme eklenen yenilikler arasında. 

http://www.digitaltrends.com/computing/microsoft-turns-on-actions-center-in-new-win-10-build/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gencbeyiin 5 yıl
Bende pc açılırken ne yüklüyor diye korkmuştum meğer bildirim ekranı yükleniyormuş
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Guest-6D661AA04 5 yıl
peki bu animasyonlu pencere zımbırtısını nasıl kapatacağız bence hiç güzel olmamış sistemi düşük pc'lerde sorun yaratır hem ben hiç sevemedim kapatmak istiyorum ama nasıl kapanacak
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açmayın-bağıran-karı 5 yıl
2gb kim indirecek her güncellemeyi tekrar windowsu yükler gibi alacaksak ne anlamı kaldı
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