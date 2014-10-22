Windows 10 bildirim ekranı yeni önizleme sürümüne eklendi





Windows 10 teknik önizleme sürümü ay başında indirmeye sunulduğunda merakla beklenen bildirim merkezinin olmadığı görülmüş ve bazı yöntemlerle en azından alfa aşaması aktif hale getirilebilmişti. Microsoft şimdi resmi olarak bu özelliği kullanıma sundu.





Teknik önizlemenin yeni sürümünde Action Center adıyla yeni bildirim merkezi tecrübe edilebiliyor. Merkez, sistem de dahil olmak üzere gelen tüm bildirimleri sağ alt kısımda kullanıcıya yansıtıyor.





Sade ve anlaşılır bir arayüze sahip olan bildirim merkezi hızlı cevaplar yazabileceğiniz fonksiyonlar da sunacak. Ayrıca Windows-Shift-sağ/sol ok tuş kombinasyonları ile monitörler arasında uygulama değişimi ve sana masaüstleri arasında geçiş için yeni animasyonlar yeni sürüme eklenen yenilikler arasında.

http://www.digitaltrends.com/computing/microsoft-turns-on-actions-center-in-new-win-10-build/