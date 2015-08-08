Windows 10 cihaz sayısı 25 milyonu geçti

29 Temmuz 2015 tarihi itibariyle teknoloji dünyasına merhaba diyen ve hızlı bir güncelleme stratejisi ile ilk 24 saatte 14 milyon kurulum sayısına ulaşmayı başaran Windows 10, ivmeyi biraz yavaşlatsa da büyümeye devam ediyor.





Kaynakların verdiği bilgiye göre aradan geçen 9 günde Windows 10 kurulu cihaz sayısının 25 milyonu geride bıraktığı belirtilirken, 27 milyon seviyesinde de olabileceği ifade ediliyor. İlk saatlerde saniyede 1500 kurulum rakamına ulaşan Windows 10, sonrasında biraz yavaşlamış durumda. İlk gün 14 milyon rakamının ardından sonraki 8 günde de yaklaşık 12 milyon kurulum gerçekleştirilmiş oldu.





Windows 10 firma tarihinde en hızlı benimsenen işletim sistemi ünvanını kazandı. Windows 7 ve 8/8.1 sürümleri için ücretsiz yükseltme, Windows 10 cihazlarının hızlı piyasaya girmesi ve Windows 10 ISO dosyalarının anahtar olmadan da harici medya üzerinden kurulabilmesi bu oranı ortaya çıkaran faktörler durumunda.





Halen daha çok büyük bir oranda Windows 7 ve Windows 8/8.1 kullanıcıları olduğu için, Microsoft'un bu kullanıcıları cezbedebilmesi büyük önem taşıyor. Windows 10 mobil sürümünü de hesaba katarsak yıl sonuna kadar Windows 10 platformunun en azından 250 milyon cihaz sayısına erişmesi mümkün gibi görünüyor.

http://www.neowin.net/news/windows-10-is-running-on-more-than-25-million-devices