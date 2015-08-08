Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 10 cihaz sayısı 25 milyonu geçti

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,6b
1
19
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows 10 cihaz sayısı 25 milyonu geçti

29 Temmuz 2015 tarihi itibariyle teknoloji dünyasına merhaba diyen ve hızlı bir güncelleme stratejisi ile ilk 24 saatte 14 milyon kurulum sayısına ulaşmayı başaran Windows 10, ivmeyi biraz yavaşlatsa da büyümeye devam ediyor. 

Kaynakların verdiği bilgiye göre aradan geçen 9 günde Windows 10 kurulu cihaz sayısının 25 milyonu geride bıraktığı belirtilirken, 27 milyon seviyesinde de olabileceği ifade ediliyor. İlk saatlerde saniyede 1500 kurulum rakamına ulaşan Windows 10, sonrasında biraz yavaşlamış durumda. İlk gün 14 milyon rakamının ardından sonraki 8 günde de yaklaşık 12 milyon kurulum gerçekleştirilmiş oldu. 

Windows 10 firma tarihinde en hızlı benimsenen işletim sistemi ünvanını kazandı. Windows 7 ve 8/8.1 sürümleri için ücretsiz yükseltme, Windows 10 cihazlarının hızlı piyasaya girmesi ve Windows 10 ISO dosyalarının anahtar olmadan da harici medya üzerinden kurulabilmesi bu oranı ortaya çıkaran faktörler durumunda. 

Halen daha çok büyük bir oranda Windows 7 ve Windows 8/8.1 kullanıcıları olduğu için, Microsoft'un bu kullanıcıları cezbedebilmesi büyük önem taşıyor. Windows 10 mobil sürümünü de hesaba katarsak yıl sonuna kadar Windows 10 platformunun en azından 250 milyon cihaz sayısına erişmesi mümkün gibi görünüyor.  

http://www.neowin.net/news/windows-10-is-running-on-more-than-25-million-devices Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
snop02 4 yıl en beğenilen 0quz28
bunda yerden göge haklısın hocam...

adamlar bi çikolata tantanasına istifa ediyo...

bizimkiler el konulan kara paralara kanun çıkartıp bide faiziyle geri veriyo



daha büünü sölemedim anladın sen onu


bunda yerden göge haklısın hocam...adamlar bi çikolata tantanasına istifa ediyo...bizimkiler el konulan kara paralara kanun çıkartıp bide...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DarknessplaneT 4 yıl
Arkadaşlar bende laptopa kurdum. İşletim sistemi harika çalışıyor. Ancak bazı problemler var. mesela 15 gb flash disk full boş olmasına rağmen 2,5 gb bir dosyayı pc den belleğe dolu gerekçesiyle kopyalayamıyorum. Birde teamviewer uzak bağlantı yapamadım. Biraz daha kurcalayacağım bakalım....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Anubisin_Ruhu 4 yıl
Evet kısa bir kullanım sonrası yorumumu yazayım.

1-8.1 varken windows açılış hızı 5-7 saniye daha hızlıydı
2-Nasıl oluyor anlamadım ama masaüstünde ki 2 klasörüm kendi kendine silindi
3-Update çılgınlığı başladı :D
4-Microsoft edge ve magaza iconuna bastığımda açılmıyor

Başlatın gelmesi benim için tek artısı bu

windows 10.1 gelir yakında herkese hayırlı olsun :)

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Anubisin_Ruhu 4 yıl
1 hafta once yeni laptop aldim win 8.1. Bugunde 10 a yukselttim. Iyimi olcak kotumu onu ilerleyen gunlerde gorecez.
gigabyte larca update gelirse tarumar oluruz valla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 4 yıl
emre1393
Kullanıcıların en az %80 i facebook google seviyesindeki kullanıcı, bilgisayar uykuya girse bozuldu sanıp üzülecek kitle. Bunların geçişi çok zor olacak. Bi kısım kullanıcı da Update den gelsin diye bekliyor, indirin isoyu setup çalıştırıp yükseltin diyoruz ama dinleyen yok, bunlara doğruyu da söylesen inanmıyor, resmi gazeteye inanmayan adam gibiler.

Açıkçası Windows bu güncelleme işini epey iyi başarıyor. Bahsettiğin kullanıcı kitlesi zaten otomatik güncelleme kullanan insanlar. Altta bildirim çıkıyor güncelleme geldi diye. Tıklayınca yarım saatte mis gibi Windows 10 çıkıyor karşına. Windows 10'da yaşayacakları sorunları zaten diğer işletim sistemlerinde de yaşayacakları için bahsettiğin kitle için bir şey fark etmiyor. Hatta benzer ev kullanıcıları "yeni internet Explorer çok hızlıymış" diye konuşuluyor. Görünün o ki bu kitleyi kazanıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Infinitum 4 yıl
emre1393
Kullanıcıların en az %80 i facebook google seviyesindeki kullanıcı, bilgisayar uykuya girse bozuldu sanıp üzülecek kitle. Bunların geçişi çok zor olacak. Bi kısım kullanıcı da Update den gelsin diye bekliyor, indirin isoyu setup çalıştırıp yükseltin diyoruz ama dinleyen yok, bunlara doğruyu da söylesen inanmıyor, resmi gazeteye inanmayan adam gibiler.

Bazı sürümler sıfırdan kurulumda sıkıntı çıkarabilir diye ben de bekliyorum. Dreamspark'tan aldığım Windows'ta rezerve olmasına rağmen kurulum için bir bildirim gelmedi. Normal sürümler konusunda haklı olabilirsin.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SysEdit 4 yıl Infinitum
Infinitum

emre1393

Kullanıcıların en az %80 i facebook google seviyesindeki kullanıcı, bilgisayar uykuya girse bozuldu sanıp üzülecek kitle. Bunların geçişi çok zor olacak. Bi kısım kullanıcı da Update den gelsin diye bekliyor, indirin isoyu setup çalıştırıp yükseltin diyoruz ama dinleyen yok, bunlara doğruyu da söylesen inanmıyor, resmi gazeteye inanmayan adam gibiler.


Bazı sürümler sıfırdan kurulumda sıkıntı çıkarabilir diye ben de bekliyorum. Dreamspark'tan aldığım Windows'ta rezerve olmasına rağmen kurulum için bir bildirim gelmedi. Normal sürümler konusunda haklı olabilirsin.


Dreamspark sürümlerine aktivasyon olmayacağını microsoft açıklamıştı ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
byrd 4 yıl
hala dreamspark desteği bekliyoruz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 4 yıl
Çok çok az beklentilerin altında kalacağı kesin o zaman windows 10 yani eğer 25 dolardan yükseltme 50 dolardan da satış yapsaydı , üstüne de çin , rusya ,romanya,Türkiye.... gibi ülkelerde de yükseltme 15-20 dolar, ev sürümü 25-30 dolar, iş yeri sürümü 40-50 dolar satsaydı sırf 1 milyarın altına da düşmezdi şuan orjinal windows kullanan kişi sayısı 1 milyar tüm eski sürümler dahili sayısı bu gerçekte 3-4 milyar civarı crackliler ile yani çok yüksek satış fiyatıyla satmak yerine sürümden kazanmayı öğrenmesi lazım bu adamların ayrıca online satış yaparak kutulama etiketleme cd/dvd/br gibi bir çok şeyden kısa da bilirler daha da ucuzlatabilirler koy steam e sat paşalar gibi 20 dolardan bak gör nasıl bir ay da 1 milyar satıyor harbiden bu adamların ceo'ları strateji uzmanları çöp yani windows 10 yıllardır beklenen sürüm windows 7 nin kusursuzlaştırılmış besbelli satacak ucuzdan sat milyona değil milyara sat sadece sayı üreteceksin hiç bir maliyeti yok bunun tüm dünya ya sat sonra çıkart ultimate sürümünü 10 dolara güncelleme olarak daha çok sat hatta durma microsoft office ürünlerini de bu strateji ile sat 25 milyon bir haftada çok az yani bariz 200-250 milyon satar kıçını yırtsa şu durumda herkesi kendine mahkum etmek crackli işletim sistemini ortadan kaldırmak herkesi orijinale teşvik etmek varken yazık..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
2006 yılına ait macbook a kurdum. gerçektende o bilgisayarda bile hızlı çalışıyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Oxy.gen- 4 yıl
bende beğendim ilk gün yükledim. aksi halde geri win7 ye geçerdim sorunsuzca :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkanberk 4 yıl
Bedava indirip kurduk bi güzel. Eğer parayla almış olsaydım yine paramın hakkını verdiğini söylerdim. İnternet tarayıcısını çok beğendim hantallık falan kalmamış. Sistem çok hızlı açılıyor ssd den dolayı da olabilir. Şimdilik her şey tıkırında. Oyunlarda da bı sıkıntı yaşamadım. Donanım uyumsuzluğu da olmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 4 yıl
Kullanıcıların en az %80 i facebook google seviyesindeki kullanıcı, bilgisayar uykuya girse bozuldu sanıp üzülecek kitle. Bunların geçişi çok zor olacak.
Bi kısım kullanıcı da Update den gelsin diye bekliyor, indirin isoyu setup çalıştırıp yükseltin diyoruz ama dinleyen yok, bunlara doğruyu da söylesen inanmıyor, resmi gazeteye inanmayan adam gibiler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3634 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, windows 10
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mobilite: Yerli telefon hazırlıkları, Snapdragon 820, MediaTek Helio X30 ve dahası... 4 yıl Gamescom 2015: Görmeniz gereken 28 oyun tek pakette 4 yıl Teknosa Preo P1 akıllı telefon inceleme videosu 4 yıl 2si1 "Alternatif" Teknoloji Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim