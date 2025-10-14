Bir dönemin sonu: Windows 10 desteği resmen sonlandı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, 14 Ekim 2025 itibarıyla Windows 10 desteğini tamamen sonlandırdı. 2015'ten bu yana milyonlarca bilgisayarda kullanılan işletim sistemi, artık yeni özellikler veya rutin güncellemeler almayacak. Cihazlar çalışmaya devam edecek olsa da, sistem düzeyinde yapılan iyileştirmeler ve güvenlik yamaları bundan sonra yayınlanmayacak.

Windows 10 desteği resmen sonlandı

Windows 10'un kullanımda olduğu sistemlerde değişiklik ilk etapta fark edilmeyebilir. Ancak zamanla güvenlik risklerinin artması ve yeni yazılımlarla uyumsuzlukların ortaya çıkması bekleniyor. Microsoft, geçiş sürecini kolaylaştırmak amacıyla Extended Security Updates (ESU) programını devreye alıyor. Bu program, uygun cihazların belirli bir süre boyunca kritik güvenlik yamalarını almaya devam etmesini sağlıyor.

Bedava Windows 11 Pro indirme ve yükleme yolları 3 yıl önce eklendi

Kötü haber şu ki, ESU kalıcı bir çözüm değil, yalnızca geçici bir önlem olarak sunuluyor. Avrupa Ekonomik Alanı kullanıcıları, Microsoft hesabı ile giriş yapmaları koşuluyla bir yıl boyunca ücretsiz ESU paketlerinden yararlanabilecek. Fakat bu sürenin sonunda güvenlik yamaları tamamen kesilecek. Program, yeni özellikleri veya genel sistem düzeltmelerini içermiyor.

Microsoft, kullanıcıların bu süreçte Windows 11'e geçiş yapmalarını öneriyor. Donanımı yeterli olmayan sistemler içinse sınırlı süreli ESU katılımı veya yeni bir donanıma geçiş yapmak gerekecek. Ev kullanıcıları için en mantıklı seçenek Windows 11'e geçmek olsa da, bazı kullanıcılar macOS veya Linux gibi alternatif işletim sistemlerine yönelmeyi tercih edebilir. Microsoft'un bu kararıyla, Windows 10 dönemi resmen kapanmış oldu.

Windows 11 minimum sistem gereksinimleri

Windows 11'i bilgisayara yükleyebilmek için gereken minimum sistem gereksinimleri şöyle:

İşlemci : 1 GHz hızda çalışan 64-bit çift çekirdekli işlemci

: 1 GHz hızda çalışan 64-bit çift çekirdekli işlemci Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Depolama : En az 64 GB boş disk alanı

: En az 64 GB boş disk alanı UEFI , Güvenli önyükleme, TPM 2.0 destekli anakart

, Güvenli önyükleme, TPM 2.0 destekli anakart Grafik kartı : DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu

: DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu Ekran: En az 9 inç, 720p çözünürlüklü ekran

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Bir dönemin sonu: Windows 10 desteği resmen sonlandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: