Windows 10 ekosistemine üçüncü süper telefon geliyor

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Bu yıl MWC 2016, amiral gemi Android cihazlarının geçişine sahne olacak ancak Windows 10 tarafının hiç aşağı kalır yanı yok gibi görünüyor. Fuarda 3 ayrı üreticinin Windows 10 mobil için geliştirdiği süper telefonlara şahit olabiliriz. Üçüncü üretici ise yine Çin'den geliyor.
MWC 2016 fuarında Xiaomi'nin Mi 5 ve HP Elite X3 akıllı telefonlarının Windows 10 mobil işletim sistemi ile tanıtılması bekleniyor. Bu cihazların ortak özelliği Snapdragon 820 yonga seti ile gelecek olması. Böylece Snapdragon 820 yonga seti, resmi olarak Windows ekosistemine adımını atmış olacak.
MWC 2016 fuarında boy gösterecek diğer bir üretici ise Alcatel. Firma, OneTouch serisine yönelik yeni güncellemeler yapacağını açıklamıştı ancak içeriden gelen bilgiler, Idol Pro 4 adında bir de Windows 10 mobil akıllı telefonunun duyurulacağı yönünde. Idol Pro 4 modeli de Snapdragon 820 yonga seti ile gelecek.
Android tarafında amiral gemi seviyesi yonga setleri kullanmayan ve daha çok maliyete oynayan Alcatel'in, Windows 10 tarafına Snapdragon 820 yonga setini sunması oldukça ilginç. Bu bakımdan fiyatı da epey yüksek olacaktır. Full HD ekrana sahip bu cihazın, Continuum desteği ile birlikte ABD pazarına da giriş yapacağı ifade ediliyor.
Model ile ilgili bilgiler henüz net değil. Cihazın fuarı es geçerek daha sonraki bir dönemde de tanıtılabileceği ifade ediliyor. Bununla birlikte, akıllı telefon üreticilerinin Windows 10 mobil işletim sistemine sağlam bir destek sunacağı gözlerden kaçmıyor zira son dönemde ekosisteme giriş yapan üreticiler genelde alt seviye donanımları tercih ediyordu.
http://wmpoweruser.com/alcatels-idol-pro-4-may-be-the-promised-superphone/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
x86 mimarisi enerji verimliligi açısından arm ın çok gerisinde bu sebepten arm tabanlı işlemciler tercih edilmekte.
Özellikle iş dünyası için iyi bir alternatif olabilir.
Android tarafı büyük şirketler için güvenlik açısından hala daha riskli .Güvenligi ve sadeligi ön planda tutup kurumsal uygulamalara agırlık verirlerse nedne olmasın.
Şahsen ben açık kaynak oldugu için ve marketinde veya market dışı her tür uygulamayı kullanma potansiyeli olan bir kullanıcı olarak android den vazgeçmem,ne ios a aytırım yaparım ne wp ye
ama sade ve kullanışlı orta segmentte bir wp cihaza para verecek çok fazla insan var
WİNDOWS GÜZELDİ TEK SIKINTIM UYGULAMA YOKTU VE NOKİA 920 2 KERE DEĞİŞTİRDİLER. MÜŞTERİ HİZMETLERİDE İYİ HİZMET SUNUYORLARDI.
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