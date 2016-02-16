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Windows 10 ekosistemine üçüncü süper telefon geliyor

Xiaomi ve HP'den sonra Alcatel'in de, Windows 10 mobil için süper bir telefon hazırladığı iddia edildi. Alcatel Idol Pro 4 modeli, Snapdragon 820 yonga seti ile boy gösterebilir.
3 yıl
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15
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 ekosistemine üçüncü süper telefon geliyor


Bu yıl MWC 2016, amiral gemi Android cihazlarının geçişine sahne olacak ancak Windows 10 tarafının hiç aşağı kalır yanı yok gibi görünüyor. Fuarda 3 ayrı üreticinin Windows 10 mobil için geliştirdiği süper telefonlara şahit olabiliriz. Üçüncü üretici ise yine Çin'den geliyor. 

MWC 2016 fuarında Xiaomi'nin Mi 5 ve HP Elite X3 akıllı telefonlarının Windows 10 mobil işletim sistemi ile tanıtılması bekleniyor. Bu cihazların ortak özelliği Snapdragon 820 yonga seti ile gelecek olması. Böylece Snapdragon 820 yonga seti, resmi olarak Windows ekosistemine adımını atmış olacak. 

MWC 2016 fuarında boy gösterecek diğer bir üretici ise Alcatel. Firma, OneTouch serisine yönelik yeni güncellemeler yapacağını açıklamıştı ancak içeriden gelen bilgiler, Idol Pro 4 adında bir de Windows 10 mobil akıllı telefonunun duyurulacağı yönünde. Idol Pro 4 modeli de Snapdragon 820 yonga seti ile gelecek. 

Android tarafında amiral gemi seviyesi yonga setleri kullanmayan ve daha çok maliyete oynayan Alcatel'in, Windows 10 tarafına Snapdragon 820 yonga setini sunması oldukça ilginç. Bu bakımdan fiyatı da epey yüksek olacaktır. Full HD ekrana sahip bu cihazın, Continuum desteği ile birlikte ABD pazarına da giriş yapacağı ifade ediliyor. 

Model ile ilgili bilgiler henüz net değil. Cihazın fuarı es geçerek daha sonraki bir dönemde de tanıtılabileceği ifade ediliyor. Bununla birlikte, akıllı telefon üreticilerinin Windows 10 mobil işletim sistemine sağlam bir destek sunacağı gözlerden kaçmıyor zira son dönemde ekosisteme giriş yapan üreticiler genelde alt seviye donanımları tercih ediyordu.

http://wmpoweruser.com/alcatels-idol-pro-4-may-be-the-promised-superphone/ Yorum Yaz
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oktayakgoz 3 yıl en beğenilen
Bu kadar cok w10 cikartacak firma var. Bizim bilmedigimiz bir sey mi biliyorlar. Herkes bitti gitti derken firmalar w10 kullanmaya basliyir.
2 Yanıt Yanıtla +9
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QuexSeeL 3 yıl
MS dediği şekilde yazılımı yapıp (ios uygulama port, evrensel uygulamalar, all device one os vb.) piyasaya yayılırsa stabilite olarak ios=WP>android, piyasada bulunan cihaz olarak android>WP>ios şeklinde olacaktır. Pazar payında androidden büyük ölçüde, ios tan bir miktar kullanıcı çalacaktır. Bunun olması çok zor bir şey yeterki MS dediği yazılımı yapsın, firmalar böyle kaslı cihazlar çıkarsın.
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yonex78 3 yıl
DH Misafiri
Benim anlamadığım Microsoft un derdi masa üstü deneyimi yaşatmaksa veya eko sistem dedikleri hikaye se neden x86 tabanlı işlemci kullanmaz?

x86 mimarisi enerji verimliligi açısından arm ın çok gerisinde bu sebepten arm tabanlı işlemciler tercih edilmekte.
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yonex78 3 yıl
wp masüstü ve ofis tarafındaki deneyimin aynısını mobil tarafta uygun fiyata sunabilirse tutunma şansı var.
Özellikle iş dünyası için iyi bir alternatif olabilir.
Android tarafı büyük şirketler için güvenlik açısından hala daha riskli .Güvenligi ve sadeligi ön planda tutup kurumsal uygulamalara agırlık verirlerse nedne olmasın.
Şahsen ben açık kaynak oldugu için ve marketinde veya market dışı her tür uygulamayı kullanma potansiyeli olan bir kullanıcı olarak android den vazgeçmem,ne ios a aytırım yaparım ne wp ye
ama sade ve kullanışlı orta segmentte bir wp cihaza para verecek çok fazla insan var
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metekmete 3 yıl
NOKİA LUMİA 920DEN SONRA IPHONE 6 PLUS A GEÇTİM KAFAM RAHAT.
WİNDOWS GÜZELDİ TEK SIKINTIM UYGULAMA YOKTU VE NOKİA 920 2 KERE DEĞİŞTİRDİLER. MÜŞTERİ HİZMETLERİDE İYİ HİZMET SUNUYORLARDI.
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bkaakco 3 yıl
Önce giriş ve orta seviyeden yürümeleri lazım. Windows severler harici kimse geleceği belli olmayan ve rekabetten yoksun bir sisteme geçmek istemez.
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DH Misafiri 3 yıl
Benim anlamadığım Microsoft un derdi masa üstü deneyimi yaşatmaksa veya eko sistem dedikleri hikaye se neden x86 tabanlı işlemci kullanmaz?
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DH Misafiri 3 yıl
1gb ram ile 4gb ram kullanan android sistemlerden stabil çalışan Windows kullanmaya ve beklemeye değer. Market de çok gamer değilseniz yeterli daha ne olsun. Android sistemi maalesef kaynak canavarı bir de firmaların on yüklü uygulamaları ile çalışmaz hale geliyor. Şu an benim lumia 1320 de 60-70 uygulama var daha yok mu diyor :) Eksiklikleri tabi ki var ama o kadarı kadı kızında da olur.
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CoreXXX 3 yıl
Windows 10 mobilenin yayılacağını ve 2-3 seneye çok parlak bi gidişatı olacağına eminim. bence şu ana iostan sonra en güzel işletim sistemi. ama iosunda yıllardır basmakalıp arayüzünden insanların sıkılabileceğini ve farklı şeyler deneyebileceğinide biliyorum. eğer w phoneye alışabilirse bir insan ondan başka kullanmaz. bunu alışanlardan gördüm ve biliyorum. satıp başka telefon alıp 2 ay sonra geri wp alan yüzlerce tanıdığım var
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woozer 3 yıl
windows phone un bence hedef kitlesi orta-alt sınıf üzerine olmalı üst sınıfta insanlar o kadar para verdikten sonra marketi diğerlerine göre kötü olan işletim sistemi hala gelişmekte olan bir platforma para vermez
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kadirirdem 3 yıl
alcatel gel yol yakınken şunlara android kur....
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