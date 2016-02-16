Windows 10 ekosistemine üçüncü süper telefon geliyor





Bu yıl MWC 2016, amiral gemi Android cihazlarının geçişine sahne olacak ancak Windows 10 tarafının hiç aşağı kalır yanı yok gibi görünüyor. Fuarda 3 ayrı üreticinin Windows 10 mobil için geliştirdiği süper telefonlara şahit olabiliriz. Üçüncü üretici ise yine Çin'den geliyor.





MWC 2016 fuarında Xiaomi'nin Mi 5 ve HP Elite X3 akıllı telefonlarının Windows 10 mobil işletim sistemi ile tanıtılması bekleniyor. Bu cihazların ortak özelliği Snapdragon 820 yonga seti ile gelecek olması. Böylece Snapdragon 820 yonga seti, resmi olarak Windows ekosistemine adımını atmış olacak.





MWC 2016 fuarında boy gösterecek diğer bir üretici ise Alcatel. Firma, OneTouch serisine yönelik yeni güncellemeler yapacağını açıklamıştı ancak içeriden gelen bilgiler, Idol Pro 4 adında bir de Windows 10 mobil akıllı telefonunun duyurulacağı yönünde. Idol Pro 4 modeli de Snapdragon 820 yonga seti ile gelecek.





Android tarafında amiral gemi seviyesi yonga setleri kullanmayan ve daha çok maliyete oynayan Alcatel'in, Windows 10 tarafına Snapdragon 820 yonga setini sunması oldukça ilginç. Bu bakımdan fiyatı da epey yüksek olacaktır. Full HD ekrana sahip bu cihazın, Continuum desteği ile birlikte ABD pazarına da giriş yapacağı ifade ediliyor.





Model ile ilgili bilgiler henüz net değil. Cihazın fuarı es geçerek daha sonraki bir dönemde de tanıtılabileceği ifade ediliyor. Bununla birlikte, akıllı telefon üreticilerinin Windows 10 mobil işletim sistemine sağlam bir destek sunacağı gözlerden kaçmıyor zira son dönemde ekosisteme giriş yapan üreticiler genelde alt seviye donanımları tercih ediyordu.

http://wmpoweruser.com/alcatels-idol-pro-4-may-be-the-promised-superphone/