"Windows 10 firmanın son işletim sistemi olabilir"

Windows 10 işletim sistemi henüz piyasaya çıkmadı ancak şimdiden Windows 10 sonrası dönemde bizi nelerin beklediğine dair çeşitli iddialar gündeme gelmeye başladı. Bunlardan en ilginci ise Windows ekosistemini konu alıyor.





Aslında konu Microsoft tarafından da resmi olarak onaylandı zira bu haftaki Ignite konferansında Windows 10 işletim sisteminin son Windows sürümü olacağı açıklandı. Yani Windows 11 veya 12 gibi geleneksel şekilde devam eden bir sürüm olmayacak.





Microsoft artık Windows işletim sistemini bir hizmet olarak sunmayı planlıyor. Yani sürekli güncelleme alan ve kendisini yeniliklere adapte eden bir hizmet söz konusu. Bu konsept Microsoft'un uzun süredir üzerinde çalıştığı bir proje ancak bugüne kadar bir türlü hayata geçirilememişti.





Bu nedenle Windows 10 geliştirilirken parçalı bir şekilde geliştirildi. Yani sistem pek çok bileşene ayrılmış durumda. Bu bakımdan güncellemeler tüm bir sistem yerine sadece ilgili parçalara gönderilecek ve hızlı bir yenileme süreci sağlanmış olacak. Microsoft belirli zaman dilimlerinde sistem parçalarını güncelleyecek ve gerekirse çekirdek kodlamalar da bir yenileme sürecinden geçebilecek. Hizmet olarak faaliyet gösterme süreci küçük güncellemelerle yıllar boyunca devam edecek.





Pek çok kaynak yeni bir Windows sürümünün yayımlanmayacak olmasına düşük bir ihtimal olarak bakıyor. Zira illa ki tasarım anlamında eskiye oranla değişen büyük şeyler olacaktır ve bunun halen Windows 10 olarak sunulması da tüketinin kafasında tereddüt oluşmasına neden olabilir.





Şimdilik bunları gerçek hayatta görebilmek için biraz erken zira 2016 yılında Windows 10 için Redstone adında büyük bir güncelleme paketinden bahsediliyor. Muhtemelen 2017 yılında Microsoft projesini hayata geçirmeye başlayacak.

http://www.slashgear.com/windows-10-said-to-be-microsofts-final-windows-os-version-08382621/