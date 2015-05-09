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Windows 10 firmanın son işletim sistemi olabilir

4 yıl
7,2b
1
34
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 firmanın son işletim sistemi olabilir

Windows 10 işletim sistemi henüz piyasaya çıkmadı ancak şimdiden Windows 10 sonrası dönemde bizi nelerin beklediğine dair çeşitli iddialar gündeme gelmeye başladı. Bunlardan en ilginci ise Windows ekosistemini konu alıyor. 

Aslında konu Microsoft tarafından da resmi olarak onaylandı zira bu haftaki Ignite konferansında Windows 10 işletim sisteminin son Windows sürümü olacağı açıklandı. Yani Windows 11 veya 12 gibi geleneksel şekilde devam eden bir sürüm olmayacak. 

Microsoft artık Windows işletim sistemini bir hizmet olarak sunmayı planlıyor. Yani sürekli güncelleme alan ve kendisini yeniliklere adapte eden bir hizmet söz konusu. Bu konsept Microsoft'un uzun süredir üzerinde çalıştığı bir proje ancak bugüne kadar bir türlü hayata geçirilememişti. 

Bu nedenle Windows 10 geliştirilirken parçalı bir şekilde geliştirildi. Yani sistem pek çok bileşene ayrılmış durumda. Bu bakımdan güncellemeler tüm bir sistem yerine sadece ilgili parçalara gönderilecek ve hızlı bir yenileme süreci sağlanmış olacak. Microsoft belirli zaman dilimlerinde sistem parçalarını güncelleyecek ve gerekirse çekirdek kodlamalar da bir yenileme sürecinden geçebilecek. Hizmet olarak faaliyet gösterme süreci küçük güncellemelerle yıllar boyunca devam edecek. 

Pek çok kaynak yeni bir Windows sürümünün yayımlanmayacak olmasına düşük bir ihtimal olarak bakıyor. Zira illa ki tasarım anlamında eskiye oranla değişen büyük şeyler olacaktır ve bunun halen Windows 10 olarak sunulması da tüketinin kafasında tereddüt oluşmasına neden olabilir. 

Şimdilik bunları gerçek hayatta görebilmek için biraz erken zira 2016 yılında Windows 10 için Redstone adında büyük bir güncelleme paketinden bahsediliyor. Muhtemelen 2017 yılında Microsoft projesini hayata geçirmeye başlayacak.  

http://www.slashgear.com/windows-10-said-to-be-microsofts-final-windows-os-version-08382621/ Yorum Yaz
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gcb1903 4 yıl en beğenilen
" Fenerbahçe'de deprem 2 yıl sahalardan uzak " diye başlık atıp; Fenerbahçe zart takımının zurt oyuncusunun haberini veren, " içişleri bakanı istifa etti " diye başlık atıp Cibuti içişleri bakanı istifa etti diyen o malum yerler işte onlar gibi başlık atma DH. İtici oluyor.
" Fenerbahçe'de deprem 2 yıl sahalardan uzak " diye başlık atıp; Fenerbahçe zart takımının zurt oyuncusunun haberini veren, " içişleri bakanı istifa etti " diye...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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Erasmus78 4 yıl
"Windows 10 firmanın son işletim sistemi olabilir"
Bu nasıl bir başlık gözünüzü seveyim. Şu cümleden "Windows" adı altındaki son işletim sistemi olabilir sonucunu çıkaracak bir Allah kulu var mıdır acaba.
Cümle şüpheye yer bırakmaksızın. Windows 10 Microsoft'un çıkaracağı son işletim sistemi olabilir anlamını taşıyor.
Nasıl yani? Microsoft kepenk mi indirecek?
"Windows 10 firmanın son işletim sistemi olabilir"Bu nasıl bir başlık gözünüzü seveyim. Şu cümleden "Windows" adı altındaki son işletim sistemi olabilir son...
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viper17 4 yıl
Koyacağın başlığa ..
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okan_cehapelioglu 4 yıl
windows zorla mac aldırcak w7 den sonra saçmalamaya başladılar
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Guest-9978C176-E 4 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

windows zorla mac aldırcak w7 den sonra saçmalamaya başladılar

mac almak öyle kolay mı, (çok saçma bir fiyatı var)

sen mac alacaksın, sonradan çıkacak 10,15 işletim sistemi parasını peşin vermiş olacaksın, kimse bundan bahsetmiyor, sorsan macosx'ler bedava derler....

güncel fiyat

örnek

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1 Yanıt Yanıtla +4
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muticoo 4 yıl
"WINDOWS 10.1.02.12.52.10 NOLU VERSİYON KULLANAN VAR MI DİYE" MESAJLARA HAZIRLIKLI OLUN :D
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Mr xXx 4 yıl
Windows dan korkulur şimdi DLC sistemine geçer felan uğraş dur
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FerdosParadise 4 yıl
Sir Maximus
apple ın yolunu izleyecekler bunda bişey yok.

Zannetmiyorum...
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alp0007 4 yıl
Başlık manidar. Benim de endişem aynı yönde. hayırlısı ...
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tan 4 yıl
la şu başlığı bi düzeltin artık.
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zaomss 4 yıl
Ah ekrem71 ah..
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Virinom 4 yıl
Windows 10 çıkmadan 11 haberleri başlar.
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OPM 4 yıl
Her yıl bir windows çıkıyor ve hiçbiri bir öncekinden daha başarılı değil.

birşeyleri değiştirmek şart olmuştu zaten.
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EfeYakupKarahanlı 4 yıl
Her şey iyi hoş da biraz ucuz neyim olsa yaa. Bu ne, ikinci el Laptop fiyatına işletim sistemi satıyorlar. Ondan sonra da yok yasal Windows kullanın, yok bilmem ne... + bu son bulma olayına pek inanmıyorum. Bugün böyle derler yarın öyle derler. Nasılsa piyasanın hakimi Windows. Yarın bişey çıkarır gene. Kafasına göre takılıyor...
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Umutcan 4 yıl
Hürriyetin başlıkları gibi olmuş başlıktan farklı, içerikten farklı anlam çıkıyor.
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AC Kiriklar 4 yıl
Her işletim sistemini 300-400 liraya satamadılar.Her güncelleme paketini 50 liraya satarlar.100 tane güncelleme paketi çıkarırlar.
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