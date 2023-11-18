Oppo, OnePlus ve realme telefonlar Telefon Bağlantısı desteğine kavuşuyor

Tam Boyutta Gör Bugün bir masa üstü işletim sistemi kullanırken akıllı telefonun belirli özelliklerine ulaşabilmek aranan bir özellik haline geldi. Pek çok firma yerleşik veya kendi çözümleri ile bunu kullanıcılarına sunuyor. Bunlardan birisi de Microsoft.

Telefon Bağlantısı desteği genişliyor

Windows işletim sistemi uzun süredir Samsung, Honor ve Surface Duo cihazlarının belirli özelliklerine erişim imkânı sunuyor. Mesajları görebilme, bildirimleri alma, çağrı cevaplama, bildirimler üzerinden cevap verebilme, fotoğraflara erişebilme bunlar arasında.

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Gelen bilgilere göre Oppo, OnePlus ve realme markalarına ait belirli cihazlar da listeye dahil edildi. ColorOS 14, OxygenOS 14 ve realme UI 5.0 ara yüzünü kullanan cihazlar artık Windows 10/11 ile bağlantı kurabilecek.

Kısa süre içerisinde devreye girecek bu özellik için kullanıcıların Google Play üzerinden Windows Bağlantısı ve Windows üzerinden de Telefon Bağlantısı uygulamalarını kurarak eşleştirmeleri gerekiyor.

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