Oppo, OnePlus ve realme telefonlar Telefon Bağlantısı desteğine kavuşuyor

Telefon Bağlantısı desteği genişliyor
Windows işletim sistemi uzun süredir Samsung, Honor ve Surface Duo cihazlarının belirli özelliklerine erişim imkânı sunuyor. Mesajları görebilme, bildirimleri alma, çağrı cevaplama, bildirimler üzerinden cevap verebilme, fotoğraflara erişebilme bunlar arasında.
Gelen bilgilere göre Oppo, OnePlus ve realme markalarına ait belirli cihazlar da listeye dahil edildi. ColorOS 14, OxygenOS 14 ve realme UI 5.0 ara yüzünü kullanan cihazlar artık Windows 10/11 ile bağlantı kurabilecek.
Kısa süre içerisinde devreye girecek bu özellik için kullanıcıların Google Play üzerinden Windows Bağlantısı ve Windows üzerinden de Telefon Bağlantısı uygulamalarını kurarak eşleştirmeleri gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.