Windows 10 için Copilot yapay zekası resmen geliyor

Windows 10’da Copilot dönemi başlıyor
Windows 10 için Copilot ilk olarak Windows Insider kullanıcılarına sunulacak. Burada araç bir süre test edildikten sonra son kullanıcılar için aktif hale getirilecek. Copilot, esasında Windows 11’deki gibi çalışacak, yani bir yan pencere şeklinde kullanılacak. Bu pencere masaüstü içeriğiyle çakışmayacak veya açık pencereleri etkilemeyecek. Copilot aracılığıyla yapay zekaya soru sormak, Windows özelliklerini yönetmek veya belgelerle etkileşim kurmak mümkün olacak. Ayrıca Dall-E 3 sayesinde görseller de üretilebilecek.
Öte yandan Microsoft’un bu hamlesi şaşırtıcı değil. GlobalStats'a göre Windows 11, Microsoft'un en yeni işletim sistemi olsa da, Windows kurulumlarının yalnızca yüzde 26'sını oluşturuyor. Windows 10 ise hala Windows pazarının yüzde 69'unu elinde tutuyor. Her iki işletim sisteminin yaklaşık olarak 1,4 milyar cihazda kullanıldığı söyleniyor, bunun 400 milyon kadarı Windows 11’e ait. Windows 10 Copilot, önümüzdeki birkaç ay içinde Kuzey Amerika'nın yanı sıra Asya ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde ön gösterime sunulacak. Son kullanıcıya çıkış, 2024’ün ilk aylarında olacak diyebiliriz.Kaynakça https://www.engadget.com/microsofts-copilot-ai-is-officially-coming-to-windows-10-180020032.html https://blogs.windows.com/windows-insider/2023/11/16/releasing-windows-10-build-19045-3754-to-release-preview-channel/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.