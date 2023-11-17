Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows 10 için Copilot yapay zekası resmen geliyor

    Microsoft, Windows 11’de sunduğu Copilot’u eski işletim sistemi Windows 10’a da resmen getiriyor. Üretken yapay zeka aracı Copilot, isteme bağlı çeşitli görevleri yerine getirebiliyor.
    Windows 10 için Copilot yapay zekası resmen geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un yapay zeka girişimleri devam ediyor ve firma daha fazla kullanıcıya bu özellikleri ulaştırmaya çalışıyor. Bir süre önce üretken yapay zeka aracı Copilot’un Windows 10 işletim sistemine de geleceği iddia edilmişti. Şimdi ise Microsoft, Copilot yapay zekasının resmen Windows 10’a geldiğini doğruladı.

    Windows 10’da Copilot dönemi başlıyor

    Windows 10 için Copilot ilk olarak Windows Insider kullanıcılarına sunulacak. Burada araç bir süre test edildikten sonra son kullanıcılar için aktif hale getirilecek. Copilot, esasında Windows 11’deki gibi çalışacak, yani bir yan pencere şeklinde kullanılacak. Bu pencere masaüstü içeriğiyle çakışmayacak veya açık pencereleri etkilemeyecek. Copilot aracılığıyla yapay zekaya soru sormak, Windows özelliklerini yönetmek veya belgelerle etkileşim kurmak mümkün olacak. Ayrıca Dall-E 3 sayesinde görseller de üretilebilecek.

    Windows 10 için Copilot yapay zekası resmen geliyor Tam Boyutta Gör
    Daha özetle, Windows 11’de yapabildiklerinin tamamını Windows 10 için de yapacak Copilot. Elbette halihazırda bu aracın yapabildikleri çok da etkileyici değil, Bing Sohbet’in sadece masaüstünden kullanılanı diyebiliriz. Copilot, Windows’un bazı özelliklerini değiştirmenizi veya yönetmenizi sağlasa da bunu sadece istemlerle halletmenize izin vermiyor. Yani halen -Copilot içerisinde olsa da- birkaç tıklama yapmanız gerekiyor.

    Öte yandan Microsoft’un bu hamlesi şaşırtıcı değil. GlobalStats'a göre Windows 11, Microsoft'un en yeni işletim sistemi olsa da, Windows kurulumlarının yalnızca yüzde 26'sını oluşturuyor. Windows 10 ise hala Windows pazarının yüzde 69'unu elinde tutuyor. Her iki işletim sisteminin yaklaşık olarak 1,4 milyar cihazda kullanıldığı söyleniyor, bunun 400 milyon kadarı Windows 11’e ait. Windows 10 Copilot, önümüzdeki birkaç ay içinde Kuzey Amerika'nın yanı sıra Asya ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde ön gösterime sunulacak. Son kullanıcıya çıkış, 2024’ün ilk aylarında olacak diyebiliriz.

    Kaynakça https://www.engadget.com/microsofts-copilot-ai-is-officially-coming-to-windows-10-180020032.html https://blogs.windows.com/windows-insider/2023/11/16/releasing-windows-10-build-19045-3754-to-release-preview-channel/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    selectra 100 mg galviks double action yoğurt yedikten sonra ilaç içilir mi kontrast oranı nedir tartıda az çıkma hileleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y16
    Vivo Y16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız