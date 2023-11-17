Windows 10 için Copilot yapay zekası resmen geliyor

Tam Boyutta Gör Microsoft’un yapay zeka girişimleri devam ediyor ve firma daha fazla kullanıcıya bu özellikleri ulaştırmaya çalışıyor. Bir süre önce üretken yapay zeka aracı Copilot’un Windows 10 işletim sistemine de geleceği iddia edilmişti. Şimdi ise Microsoft, Copilot yapay zekasının resmen Windows 10’a geldiğini doğruladı.

Windows 10’da Copilot dönemi başlıyor

Windows 10 için Copilot ilk olarak Windows Insider kullanıcılarına sunulacak. Burada araç bir süre test edildikten sonra son kullanıcılar için aktif hale getirilecek. Copilot, esasında Windows 11’deki gibi çalışacak, yani bir yan pencere şeklinde kullanılacak. Bu pencere masaüstü içeriğiyle çakışmayacak veya açık pencereleri etkilemeyecek. Copilot aracılığıyla yapay zekaya soru sormak, Windows özelliklerini yönetmek veya belgelerle etkileşim kurmak mümkün olacak. Ayrıca Dall-E 3 sayesinde görseller de üretilebilecek.

Tam Boyutta Gör Daha özetle, Windows 11’de yapabildiklerinin tamamını Windows 10 için de yapacak Copilot. Elbette halihazırda bu aracın yapabildikleri çok da etkileyici değil, Bing Sohbet’in sadece masaüstünden kullanılanı diyebiliriz. Copilot, Windows’un bazı özelliklerini değiştirmenizi veya yönetmenizi sağlasa da bunu sadece istemlerle halletmenize izin vermiyor. Yani halen -Copilot içerisinde olsa da- birkaç tıklama yapmanız gerekiyor.

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Öte yandan Microsoft’un bu hamlesi şaşırtıcı değil. GlobalStats'a göre Windows 11, Microsoft'un en yeni işletim sistemi olsa da, Windows kurulumlarının yalnızca yüzde 26'sını oluşturuyor. Windows 10 ise hala Windows pazarının yüzde 69'unu elinde tutuyor. Her iki işletim sisteminin yaklaşık olarak 1,4 milyar cihazda kullanıldığı söyleniyor, bunun 400 milyon kadarı Windows 11’e ait. Windows 10 Copilot, önümüzdeki birkaç ay içinde Kuzey Amerika'nın yanı sıra Asya ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde ön gösterime sunulacak. Son kullanıcıya çıkış, 2024’ün ilk aylarında olacak diyebiliriz.

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Windows 10 için Copilot yapay zekası resmen geliyor