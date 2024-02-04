Microsoft Store güncellemesi sorunlu çıktı: Uygulamalar çökmeye başladı

Tam Boyutta Gör Yakın zamanda yapılan bir Microsoft Store güncellemesi, Windows 10'da yerel uygulamaların kullanılamamasına neden oldu. Kullanıcılar, Explorer’ı kullanma sorunundan fotoğrafları açmaya kadar, hesap makinesi ve diğer yerel uygulamalarla ilgili sorunlara kadar çeşitli sorunlar bildirmeye başladı. Windows’un yeniden yüklenmenin işe yaramadığı da belirtildi.

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Birçok Windows 10 uygulaması doğrudan Mağaza (Store) üzerinden güncelleniyor. Bu, hata düzeltmelerinin ve yeni özelliklerin Windows işletim sistemi güncellemelerinin bağımsız olarak kaldırılabildiği anlamına geliyor. İşletim sistemi güncellemesinden daha kısa bir sürede uygulamalar son sürüme yükseltilmiş oluyor ancak bir güncellemenin Store uygulamasını bozma ihtimali de var. Yakın zamanda Takvim, Fotoğraflar, Hesap Makinesi ve diğer yerel uygulamalara yönelik yayınlanan güncelleme uygulamaları kullanılamaz hale getirdi. Hatta geri bildirim uygulaması bile çalışmadı.

Microsoft'tan açıklama gelmedi!

Microsoft’tan soruna ilişkin açıklama gelmezken, sorunu yaşayan kullanıcıların Windows 10 uyumluluk listesinde olmayan işlemcilerden bazıları olan Intel Core 2 Duo ve Quad işlemcileri kullandıkları biliniyor. Bu tür önemli uygulamalara erişimin olmaması uzun vadede çok büyük bir sorun olacağından, yakında bir güncellemenin yayınlanması bekleniyor.

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Microsoft Store güncellemesi sonrası uygulamalar çökmeye başladı