Microsoft Store güncellemesi sorunlu çıktı: Uygulamalar çökmeye başladı

Birçok Windows 10 uygulaması doğrudan Mağaza (Store) üzerinden güncelleniyor. Bu, hata düzeltmelerinin ve yeni özelliklerin Windows işletim sistemi güncellemelerinin bağımsız olarak kaldırılabildiği anlamına geliyor. İşletim sistemi güncellemesinden daha kısa bir sürede uygulamalar son sürüme yükseltilmiş oluyor ancak bir güncellemenin Store uygulamasını bozma ihtimali de var. Yakın zamanda Takvim, Fotoğraflar, Hesap Makinesi ve diğer yerel uygulamalara yönelik yayınlanan güncelleme uygulamaları kullanılamaz hale getirdi. Hatta geri bildirim uygulaması bile çalışmadı.
Microsoft'tan açıklama gelmedi!
Microsoft’tan soruna ilişkin açıklama gelmezken, sorunu yaşayan kullanıcıların Windows 10 uyumluluk listesinde olmayan işlemcilerden bazıları olan Intel Core 2 Duo ve Quad işlemcileri kullandıkları biliniyor. Bu tür önemli uygulamalara erişimin olmaması uzun vadede çok büyük bir sorun olacağından, yakında bir güncellemenin yayınlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.