Windows 10 için Wunderlist güncellendi

Haber Editörü
Microsoft sahibi olduğu yapılacak listesi odaklı Wunderlist, geçtiğimiz Ağustos ayında "Beta" takısıyla giriş yaptığı Windows 10 platformunda gelişmeye devam ediyor.
Yapılacak listeleri için dünyanın en gelişmiş çözümleri arasında yer alan Wunderlist, Windows 10 platformunda getirilen son yenilikler sayesinde de artık yavaş yavaş "Beta" takısından uzaklaşıyor. Dönem içerisinde birçok eksiği kapatılan uygulama, yeni olaraksa güncellenen logosuyla dikkatleri üzerine çekiyor, eskiye oranla çok daha hızlı canlı karo güncellemesi sunuyor, birçok hatadan kurtuluyor ve can sıkıcı çökme sorunlarını geçmişte bırakıyor.
Ücretsiz olarak sunulan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.windowscentral.com/wunderlist-windows-10-ditches-beta-tag Yorum Yaz Paylaş Tweetle
www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/wunderlist/9wzdncrdfxzs
Wunderlist Beta
www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/wunderlist-beta/9wzdncrdfxzz
Wunderlist dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişinin fikirlerini, yapılacak işleri ve görülecek yerleri not etmesine yardımcı oluyor. İster sevdiğiniz biriyle alışveriş listesi paylaşın ya da isterse bir proje üzerinde çalışın veya tatile çıkmayı planlayın, Wunderlist listelerinizi paylaşmayı ve hayatınızdaki herkesle işbirliği yapmayı kolaylaştırıyor. Wunderlist, listelerinize her yerde erişebilmeniz için telefonunuz, tabletiniz ve bilgisayarınız arasında eşitleme yapıyor.
“En iyi yapılması gerekenler uygulaması.” - The Verge
Wunderlist, birkaç isim vermek gerekirse, ayrıca The New York Times, Lifehacker, TechCrunch, CNET, The Guardian, Wired, ve Vanity Fair'de tanıtıldı.
• İhtiyacınız olan listelerin tümünü oluşturun ve onlara telefonunuzdan, tabletinizden ve bilgisayarınızdan erişin
• Aileniz, arkadaşlarınız ve çalışma arkadaşlarınızla listeleri kolay bir şekilde paylaşın ve işbirliği yapın
• Yapılacak işler hakkında sohbet başlatın
• Fotoğraflar, PDF dosyaları, sunumlar ve daha fazlasını ekleyin
• İş bölümü yapın, yapılacak işleri paylaştırın
• Hatırlatıcı oluşturarak önemli tarihleri (ya da doğum günü hediyelerini) bir daha asla unutmayın
• Projelerinizi Klasörler arasında evden, işten ve her yerden organize edin