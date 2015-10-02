Windows 10 için Wunderlist güncellendi

Microsoft sahibi olduğu yapılacak listesi odaklı Wunderlist, geçtiğimiz Ağustos ayında "Beta" takısıyla giriş yaptığı Windows 10 platformunda gelişmeye devam ediyor.

Yapılacak listeleri için dünyanın en gelişmiş çözümleri arasında yer alan Wunderlist, Windows 10 platformunda getirilen son yenilikler sayesinde de artık yavaş yavaş "Beta" takısından uzaklaşıyor. Dönem içerisinde birçok eksiği kapatılan uygulama, yeni olaraksa güncellenen logosuyla dikkatleri üzerine çekiyor, eskiye oranla çok daha hızlı canlı karo güncellemesi sunuyor, birçok hatadan kurtuluyor ve can sıkıcı çökme sorunlarını geçmişte bırakıyor.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.windowscentral.com/wunderlist-windows-10-ditches-beta-tag