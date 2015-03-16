Windows 10 ile cihazdan cihaza güncelleme dağıtımı mümkün olacak

Yazılım dünyasında cihazlara dağıtılan güncellemeler genelde internet üzerinden alınır ve bu indirmeler de kotalı kullanıcılara sıkıntılar yaşatır. Windows 10 işletim sistemi ile birlikte güncelleme konusunda bir devrim yaşanabilir.

İnternete sızan son Windows 10 kapalı beta versiyonundaki bilgilere göre güncellemelerin sadece uzak Microsoft sunucularından değil yakınlardaki bilgisayarlardan çekilebilmesi mümkün hale geliyor. Böylece birden fazla kaynaktan daha hızlı bir şekilde güncelleme alınabiliyor.

Aslında bu yöntem benzer bir şekilde torrent ağlarında da kullanılıyor. Microsoft bu yöntemi geliştiren Pando Networks firmasını 2013 yılında satın almıştı. Bu bakımdan böyle bir hamle bekleniyordu.

Teknoloji ile Microsoft sunucularından, internete bağlı uzak bilgisayarlardan ve aynı yerel ağa bağlı yakın bilgisayarlardan güncelleme aktarımı mümkün olabilecek. Hızlı güncellemenin yanında kullanıcının sınırsız interneti olan bir arkadaşının bilgisayarına güncellemeyi indirerek kendisine çekmesi de Windows 10 için öne çıkan avantajlardan olacak. Ayrıca evinde birden fazla bilgisayarı olan kişilerin de her defasında güncelleme kurmasına gerek kalmayacak.

Kapalı beta sürümlerine düştüğü için bu özelliğin kısa süre içerisinde açık beta sürümüne de geleceği tahmin ediliyor. Ancak kesin olarak ne zaman geleceğine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.









http://www.theverge.com/2015/3/15/8218215/microsoft-windows-10-updates-p2p