Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 10 ile cihazdan cihaza güncelleme dağıtımı mümkün olacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3b
1
19
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows 10 ile cihazdan cihaza güncelleme dağıtımı mümkün olacak

Yazılım dünyasında cihazlara dağıtılan güncellemeler genelde internet üzerinden alınır ve bu indirmeler de kotalı kullanıcılara sıkıntılar yaşatır. Windows 10 işletim sistemi ile birlikte güncelleme konusunda bir devrim yaşanabilir.
İnternete sızan son Windows 10 kapalı beta versiyonundaki bilgilere göre güncellemelerin sadece uzak Microsoft sunucularından değil yakınlardaki bilgisayarlardan çekilebilmesi mümkün hale geliyor. Böylece birden fazla kaynaktan daha hızlı bir şekilde güncelleme alınabiliyor.
Aslında bu yöntem benzer bir şekilde torrent ağlarında da kullanılıyor. Microsoft bu yöntemi geliştiren Pando Networks firmasını 2013 yılında satın almıştı. Bu bakımdan böyle bir hamle bekleniyordu.
Teknoloji ile Microsoft sunucularından, internete bağlı uzak bilgisayarlardan ve aynı yerel ağa bağlı yakın bilgisayarlardan güncelleme aktarımı mümkün olabilecek. Hızlı güncellemenin yanında kullanıcının sınırsız interneti olan bir arkadaşının bilgisayarına güncellemeyi indirerek kendisine çekmesi de Windows 10 için öne çıkan avantajlardan olacak. Ayrıca evinde birden fazla bilgisayarı olan kişilerin de her defasında güncelleme kurmasına gerek kalmayacak.
Kapalı beta sürümlerine düştüğü için bu özelliğin kısa süre içerisinde açık beta sürümüne de geleceği tahmin ediliyor. Ancak kesin olarak ne zaman geleceğine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.



http://www.theverge.com/2015/3/15/8218215/microsoft-windows-10-updates-p2p Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Benim Windows 10'da bir sorunum var: mağazadan uygulama güncellemesi yapamıyorum 0.0mb'da takılı kalıyor belki olur diye 3 saat bekledim ama 1mb bile indirmedi lütfen yardımcı olun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 4 yıl
P2P sistemi her zaman ciddi güvenlik sorunları oluşturmuştur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 4 yıl
çok ilginç bir özellik, pratikte ne kadar kullanılacak görürüz artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl
Sanırım internet paylaşım opsiyonu için paylaşımı kapatma özelliği vardır yoksa online oyuncular için çok saçma olur, tam oyunun ortasında upload'a başladığını düşünemiyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tns1 4 yıl
benim upload kotam var paylaşmak istemiyorsam ne olacak... bana ne microsoft un başkalarına verddiği güncelleme hızından...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black_flood 4 yıl
ev kullanıcıları için hiç bir anlam ifade etmiyor zaten ama ev kullanıcıları şirketlerden çok kendisini holding gibi gördüğünden basıyor yaygarayı.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkHellKnightX 4 yıl black_flood
black_flood

ev kullanıcıları için hiç bir anlam ifade etmiyor zaten ama ev kullanıcıları şirketlerden çok kendisini holding gibi gördüğünden basıyor yaygarayı.

Yanılıyorsun hocam. Benim evimde bir masaüstü ve 2 laptop var. Her güncelleme geldiğinde üçü de ayrı ayrı indirdiğinden hem net hızı hemde kota gereksiz yere tüketiliyor. Paylaşılan görseldeki ilk seçenek sayesinde bilgisayarlardan birisi güncellemeyi indirecek ve diğer bilgisayarlara yerel ağ üzerinden gönderecek. Bence en çok ev kullanıcılarına yarayacak bu durum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Serlilo 4 yıl
tam oyun oynarken lag yapacak neymiş efendim güncelleme paylaşıyor muşuz, hadi len ordan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Logic_Man 4 yıl
Geç kalınmış isabetli bir uygulama olur.

Birde şu wireless internet paylaşımını akıllı telefonlardaki gibi pratikleştirseler çok iyi olacak. Windowsda wifi'den net paylaşmak bazen formülsüz matematik problemi çözmeye benziyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 4 yıl
Microsoft yine yıllardır rakiplerinde çoktandır olan (hatta eskiden kendinde olan) özellikleri yenilikmiş gibi sunuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 4 yıl
Ben paylaşmak istemiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatalrhymex 4 yıl
Eee bu da bir nevi torrent mantığı, hani yasaklamak için milyon dolarlarını harcamışlardı şimdi kendileri mi kullanıyor

Edit: niye eskilediniz lan babanız microsoftun müdür yardımcısımı yoksa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3048 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Lenovo Vibe Z2 Pro video inceleme "Üst seviye telefon pazarının yeni ve güçlü üyesi testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim