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Windows 10'lu Samsung Galaxy Space geliyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Windows 10 işletim sistemi ile çalışan yeni bir cihaz çıkarmaya hazırlanıyor. Geekbench veritabanında listelenen Galaxy Space hakkındaki tüm detaylar haberimizde.
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung'un Windows 10 işletim sistemi ile çalışan yeni bir cihaz piyasaya sürmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Geekbench listesine bakılırsa yakında Galaxy ürün portföyüne yeni bir üye katılacak.
Ayrıca Bkz. "2020'de çıkacak iPhone'lar 120 Hz ekrana sahip olabilir"
Galaxy Space olarak adlandırılacağı belirtilen cihazın 8 GB RAM ve 2.84 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemciye sahip olacağı belirtiliyor. Geekbench veritabanında listelenen cihaz performans testlerinde 2.011 tek çekirdek, 6.047 çoklu çekirdek puanı elde etmeyi başardı.

Samsung ve Microsoft'tan ses yok

Galaxy Space'in diğer özellikleri hakkında henüz bir bilgi yok. Karşımıza 2'si 1 arada formunda bir cihaz mı yoksa geleneksel bir dizüstü bilgisayar mı çıkacağını henüz bilemiyoruz. Ayrıca ne Samsung ne de Microsoft henüz böyle bir cihazın varlığını doğrulamış değil.

https://www.windowslatest.com/2019/07/22/samsung-galaxy-space-benchmark/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yorumculuklar 5 dk.
Microsoft Store uygulama konusunda o kadar çorak kaldı ki bir de genel bir uyumsuzluk var diğer platformlarla. Uygulamalar çok farklı mesela Chromecast'iniz varken Android, Chrome ve iOS üzerinde neredeyse desteklenen tüm uygulamalarda sıkıntısız cast yapabilirken Microsoft Store'daki hiçbir uygulamada bu durum geçerli değil.
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