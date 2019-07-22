Windows 10'lu Samsung Galaxy Space geliyor

Samsung'un Windows 10 işletim sistemi ile çalışan yeni bir cihaz piyasaya sürmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Geekbench listesine bakılırsa yakında Galaxy ürün portföyüne yeni bir üye katılacak.

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Galaxy Space olarak adlandırılacağı belirtilen cihazın 8 GB RAM ve 2.84 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemciye sahip olacağı belirtiliyor. Geekbench veritabanında listelenen cihaz performans testlerinde 2.011 tek çekirdek, 6.047 çoklu çekirdek puanı elde etmeyi başardı.

Samsung ve Microsoft'tan ses yok

Galaxy Space'in diğer özellikleri hakkında henüz bir bilgi yok. Karşımıza 2'si 1 arada formunda bir cihaz mı yoksa geleneksel bir dizüstü bilgisayar mı çıkacağını henüz bilemiyoruz. Ayrıca ne Samsung ne de Microsoft henüz böyle bir cihazın varlığını doğrulamış değil.

https://www.windowslatest.com/2019/07/22/samsung-galaxy-space-benchmark/