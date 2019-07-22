2020'de çıkacak iPhone'lar 120 Hz ekrana sahip olabilir

Apple iPad Pro'nun en cezbedici yanlarından biri de 120 Hz'lik ekrana sahip olması. Deneme fırsatınız olduysa ekranının ne kadar pürüzsüz ve akıcı olduğunu fark etmişsinizdir. Şüphesiz ki birçok kişi bu ekran teknolojisinin iPhone'lara gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

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Mobil sektöre yönelik istihbaratları ile tanıdığımız Ice Universe isimli Twitter kullanıcısı, Apple'ın 2020'de çıkacak iPhone'larda bu özelliğe yer vereceğini iddia ediyor. Gelen bilgilere göre şirket bunun için hem Samsung hem de LG ile görüşme halinde.

60 Hz/120 Hz arasında geçiş mümkün olacak

Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek iPhone'larda kullanılması planlanan ekran 60 Hz ile 120 Hz arasında geçiş yapma olanağı da sunacak. Ayrıca iPad Pro'da bulunan 120 Hz ProMotion ekranın benzeri olabileceği söyleniyor.

Akıllı telefonlarda 120 Hz ekran Razer Phone, Razer Phone 2 ve daha yeni tanıtılan Asus ROG Phone 2 modellerinde karşımıza çıktı. OnePlus 7 Pro ve Asus ROG Phone'da ise 90 Hz'lik ekran bulunuyor.

https://appleinsider.com/articles/19/07/21/leaker-claims-2020-iphone-may-adopt-ipad-pro-style-promotion-displays