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2020'de çıkacak iPhone'lar 120 Hz ekrana sahip olabilir

Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya süreceği iPhone'larda 120 Hz yenileme oranına sahip ekran kullanabileceği belirtiliyor. Ayrıca 60 Hz ile 120 Hz arasında geçiş yapmak da mümkün olacak.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple iPad Pro'nun en cezbedici yanlarından biri de 120 Hz'lik ekrana sahip olması. Deneme fırsatınız olduysa ekranının ne kadar pürüzsüz ve akıcı olduğunu fark etmişsinizdir. Şüphesiz ki birçok kişi bu ekran teknolojisinin iPhone'lara gelip gelmeyeceğini merak ediyor.
Ayrıca Bkz. "Android tarafının en güçlüsü Asus ROG Phone 2 duyuruldu"
Mobil sektöre yönelik istihbaratları ile tanıdığımız Ice Universe isimli Twitter kullanıcısı, Apple'ın 2020'de çıkacak iPhone'larda bu özelliğe yer vereceğini iddia ediyor. Gelen bilgilere göre şirket bunun için hem Samsung hem de LG ile görüşme halinde.

60 Hz/120 Hz arasında geçiş mümkün olacak

Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek iPhone'larda kullanılması planlanan ekran 60 Hz ile 120 Hz arasında geçiş yapma olanağı da sunacak. Ayrıca iPad Pro'da bulunan 120 Hz ProMotion ekranın benzeri olabileceği söyleniyor.
Akıllı telefonlarda 120 Hz ekran Razer Phone, Razer Phone 2 ve daha yeni tanıtılan Asus ROG Phone 2 modellerinde karşımıza çıktı. OnePlus 7 Pro ve Asus ROG Phone'da ise 90 Hz'lik ekran bulunuyor.

https://appleinsider.com/articles/19/07/21/leaker-claims-2020-iphone-may-adopt-ipad-pro-style-promotion-displays Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
casstiel342 17 dk.
120hz'i beslemek için gpu saati daha yüksek hızlarda çalışacak dolayısıyla batarya tüketimine doğrudan negatif etkisi olacak.
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Rocky Balboa® 24 dk.
Typce C şarj girişi, 120Hz ekranlar vs ne varsa 2020'de diye geçiyor haberlerde, o zamanda 2019 model iphone modellerini beklemenin ve satın almanın mantığı nedir?
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AskN0More 30 dk.
Artık insanları çok heyecanlandırmayan haberler... sanki dünyanın çok uzak bir köşesinde ki bir başarı öyküsü veya güzel bir manzara gibi.. iyiymiş deyip geçiyorsun. Sağlığımıza şükür...
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deoks 36 dk.
Ülkemizi çok da ilgilendirmeyen bir haber
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oly1786 1 sa.
öyle keşke gelse denilecek bir özellik değil. ipad proda kullanıyorum; ha fark var mı biraz var ama atla deve değil. Oğlanın ipad 6. nesil kullanınca 30 sn sonra alışıp devam ediyorsun.
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