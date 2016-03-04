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Windows 10 mobil güncellemesi yaygınlaşıyor

Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra, Windows 10 mobil güncellemesi nihayet kendisini gösterdi. Mısır ve Ürdün'den sonra İtalya'da da güncelleme haftaya başlıyor.
3 yıl
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Windows
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süre önce pilot olarak Ürdün ve Mısır ülkelerinde pilot olarak başlayan Windows 10 mobil güncellemesi, nihayet yaygın dağıtıma geçiyor. Önümüzdeki haftalarda Avrupa'da, daha fazla modelle Windows 10 mobil güncellemesine başlanıyor.

Vodafone İtalya tarafından yapılan açıklamada, gelecek haftadan itibaren belirli Lumia akıllı telefonlarına Windows 10 mobil güncellemesi verileceği dile getirildi. Güncelleme; Microsoft Lumia 535, Nokia Lumia 635, Nokia Lumia 735, Nokia Lumia 830, Nokia Lumia 930 ve Nokia Lumia 1520 modellerine verilecek. Ayrıca konu sadece Vodafone İtalya tarafından satılan Lumia telefonları için geçerli.

Ayrıca Bkz. "Windows, kurumsal kullanıcıları daha sıkı koruyacak"
Aslında Microsoft'un Kasım ayının sonlarında güncellemeye başlaması bekleniyordu. Daha sonra yeni tarih Aralık olarak revize edildi ancak bu tarihte de başlamadı. Ocak, Şubat derken nihayet Mart ayı itibariyle hareketliliğin başlayacağı görülüyor. Muhtemelen kısa süre içerisinde Avrupa'daki diğer ülkelere de yayılacaktır. Yukarıda sayılan modeller haricinde Lumia 630, 640, 640 XL ve 730 modellerine de güncelleme verilmesi bekleniyor. 

http://www.phonearena.com/news/Windows-10-Mobile-OTA-update-could-be-coming-within-days_id78999 Yorum Yaz
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FRAPS_TR 3 yıl en beğenilen
2016 sonuna kadar tüm modellere vermiş olurlar. Bekleyin wp gelişiyor.
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Guest-F8946C419 3 yıl
YouTube uygulaması yerine m.youtube.com var diyen WP kullanıcıları varken 2017'de gelse de olur.
3 Yanıt Yanıtla +7
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mcrew 3 yıl
microsof nokia falan çöp

teliniz arızalansın bir teknik servise gitme durumu olsun da görün bakalım kimlerle muhattap oluyorsunuz
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DH Misafiri 3 yıl
Lumialarda youtube sorunu falan yok aksine Androddeki youtubenin kendi uygulamasına 10 basacak özellikte ve güzellikte youtube uygulamalari var video olarak mp3 olarak indirebiliyorsun arks planda çalışabiliyorlar mesaj okurken video arkaplanda izlenebiliyor....full özellikliler 5 ay önce lumia aldım mumnunum bilip bilmeden konoşanları boş verin.
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mert1907 3 yıl
Gelişmesini istediğim bi sistem W10. Yeni fikirler ortaya çıkmalı mobil cihazlarda farklı şeyler görmeliyiz. Aslında İOS ve Android biyere geldi yapabildikleri şeyler belli çok fazla bi bomba olacağını zannetmiyorum. İşte Microsoft burda farklı şeyler yapabilirse neden olmasın. Aklımda ki tek kalan şüphe yıllardır süregelen ve Microsoft'un bi türlü istikrara sokamadığı sistem yapısı sürekli bişeyleri değiştiriyorlar umarım W10 güncellemesiyle beraber artık düzene oturturlar herşeyi.
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babasayfa 3 yıl
İç bi şein yaygınlaştığı yok bea yimeyin milleti artıkın
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Mr. Jingles 3 yıl babasayfa
Aklısın kardaşım sununa kadan aklısın.
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CaRviLLE 3 yıl
hakanxml
MinPayne YouTube uygulaması yerine m.youtube.com var diyen WP kullanıcıları varken 2017de gelse de olur.
Aynen öyle bazıları her türlü eziyetten adeta zevk almakta. Ben artık Microsoft sevgisini falan masaya yatırdım mantığım dediki: Hakan bırak bu sevdayı bu sevda tek taraflı o seni sevmiyor (microsoft) sevse ilgi gösterirdi dedim ve 2 sene önce bıraktım devam edenlere Allah sabır ve kolaylık versin.

youtube uygulaması yerine mytube kullanıyorum ücretli versiyonunu indirmiştim appfree den youtube uygulamasına bin basar kullanmadığınız programla ilgili lütfen yorum yapmayn live tile özelliğiyle home ekranında takip ettiğim kanallara yeni video yüklendiğinde anında haberim oluyo ve izliyorum kabul edin veya etmeyin 2016 windows 10 yılı olacak
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kadirirdem 3 yıl
her ne kadar wp'u sevip tavsiye etmesem de rekabet iyidir belki günün birinde diğer sistemlere kafa tutar hale gelirler de belki rekabet ortamı oluşur....
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AMERICAN 3 yıl
W10 tam surum çıkacak da uygulamalar gelecekte biz de gorecez olme eşeğim ölme yaz gelince arpa biçeriz
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olağan_şüpheli 3 yıl
isterse windows 11 12 mobile versin. benim işim bitti. sadece g5 veya s7 nin gelmesini bekliyorum. ona göre ikisinden birini almayı düşünüyorum. Tavsiye etmiyorum kimseye.
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monarch25 3 yıl
Tubecast uygulamasında telefonun home tuşlarını gizleyemiyorsunuz(yada gizleyen varsa söyledin lütfen).Onun yerine ben perfect tube kullanıyorum tek sıkıntısı reklam veriyor kosede(tabi video ya geçince kapanıyor.
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chtsydn 3 yıl monarch25
MyTube da fena değil. Özellikle müzik açıp arka planda dinlemek istediğimde kullanıyorum.
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gcb1903 3 yıl
Çok hızlı yaygınlaşıyor efendim durduramıyoruz.
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interwap 3 yıl

Bir süre önce pilot olarak Ürdün ve Mısır ülkelerinde pilot olarak başlayan Windows 10 mobil güncellemesi,


Windows 10 Mobile pilotluk mı başladı? Pilot ve pilot uygulama demenin çok farkı var. Ayrıca cümle bozuk.
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Guest-F8946C419 3 yıl
YouTube uygulaması yerine m.youtube.com var diyen WP kullanıcıları varken 2017'de gelse de olur.
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Fatih 3 yıl Guest-F8946C419
MinPayne
YouTube uygulaması yerine m.youtube.com var diyen WP kullanıcıları varken 2017'de gelse de olur.

Hakikaten saçma bence de. Eziyet çekiyorum resmen Youtube a girerken.
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hakanxml 3 yıl Guest-F8946C419
MinPayne

YouTube uygulaması yerine m.youtube.com var diyen WP kullanıcıları varken 2017'de gelse de olur.

Aynen öyle bazıları her türlü eziyetten adeta zevk almakta. Ben artık Microsoft sevgisini falan masaya yatırdım mantığım dediki: Hakan bırak bu sevdayı bu sevda tek taraflı o seni sevmiyor (microsoft) sevse ilgi gösterirdi dedim ve 2 sene önce bıraktım devam edenlere Allah sabır ve kolaylık versin.
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Crashlone 3 yıl Guest-F8946C419
2012'de Nokia android'tekinden daha iyi bir uygulama yaptı ama Google sağolsun reklam bilmem ne uğruna uygulamayı kaldırttı.
Tek suçlu Microsoft değil...
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