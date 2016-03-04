Windows 10 mobil güncellemesi yaygınlaşıyor

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Bir süre önce pilot olarak Ürdün ve Mısır ülkelerinde pilot olarak başlayan Windows 10 mobil güncellemesi, nihayet yaygın dağıtıma geçiyor. Önümüzdeki haftalarda Avrupa'da, daha fazla modelle Windows 10 mobil güncellemesine başlanıyor.
Vodafone İtalya tarafından yapılan açıklamada, gelecek haftadan itibaren belirli Lumia akıllı telefonlarına Windows 10 mobil güncellemesi verileceği dile getirildi. Güncelleme; Microsoft Lumia 535, Nokia Lumia 635, Nokia Lumia 735, Nokia Lumia 830, Nokia Lumia 930 ve Nokia Lumia 1520 modellerine verilecek. Ayrıca konu sadece Vodafone İtalya tarafından satılan Lumia telefonları için geçerli.
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Aslında Microsoft'un Kasım ayının sonlarında güncellemeye başlaması bekleniyordu. Daha sonra yeni tarih Aralık olarak revize edildi ancak bu tarihte de başlamadı. Ocak, Şubat derken nihayet Mart ayı itibariyle hareketliliğin başlayacağı görülüyor. Muhtemelen kısa süre içerisinde Avrupa'daki diğer ülkelere de yayılacaktır. Yukarıda sayılan modeller haricinde Lumia 630, 640, 640 XL ve 730 modellerine de güncelleme verilmesi bekleniyor.
http://www.phonearena.com/news/Windows-10-Mobile-OTA-update-could-be-coming-within-days_id78999 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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