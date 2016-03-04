Windows 10 mobil güncellemesi yaygınlaşıyor

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"Windows, kurumsal kullanıcıları daha sıkı koruyacak"

Bir süre önce pilot olarak Ürdün ve Mısır ülkelerinde pilot olarak başlayan Windows 10 mobil güncellemesi, nihayet yaygın dağıtıma geçiyor. Önümüzdeki haftalarda Avrupa'da, daha fazla modellemobil güncellemesine başlanıyor.Vodafone İtalya tarafından yapılan açıklamada, gelecek haftadan itibaren belirli Lumia akıllı telefonlarına Windows 10 mobil güncellemesi verileceği dile getirildi. Güncelleme; Microsoft, Nokia Lumia 735, Nokia Lumia 830, Nokia Lumia 930 vemodellerine verilecek. Ayrıca konu sadeceİtalya tarafından satılan Lumia telefonları için geçerli.Aslında'un Kasım ayının sonlarında güncellemeye başlaması bekleniyordu. Daha sonra yeni tarih Aralık olarak revize edildi ancak bu tarihte de başlamadı. Ocak, Şubat derken nihayet Mart ayı itibariyle hareketliliğin başlayacağı görülüyor. Muhtemelen kısa süre içerisinde Avrupa'daki diğer ülkelere de yayılacaktır. Yukarıda sayılan modeller haricinde, 640, 640 XL ve 730 modellerine de güncelleme verilmesi bekleniyor.