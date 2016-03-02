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Windows, kurumsal kullanıcıları daha sıkı koruyacak

Kurumsal kullanıcılarına daha iyi güvenlik araçları sunmak isteyen Microsoft, Windows Defender çözümüne yeni araçlar ekleyerek Advanced Threat Protection olarak faaliyete geçiriyor.
3 yıl
2,3b
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Anti Virus
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows, kurumsal kullanıcıları daha sıkı koruyacak

Yıllardır güvenlik tarafında kullanıcılarına Windows Defender platformunu sunan Microsoft, daha iyisine ulaşabilmek adına geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Firma şimdi de, kurumsal kullanıcıların güvenliğini en üst düzeye çıkaracak yeni bir Windows Defender versiyonu duyurdu.

Windows Defender Advanced Threat Protection adındaki yeni çözüm, kurumların tehditlere karşı daha hassas bir şekilde korunmasını sağlayacak. Çözüm, Windows 10 ile gelen standart Windows Defender platformunu temel alıyor ve sızmalara karşı ekstra bir güvenlik katmanı daha ekliyor. Sistem, ağdaki gelişmiş saldırıları tespit edebiliyor, inceliyor ve tepki gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni güvenlik güncellemesi, bazı Mac cihazlarında Ethernet portunu devre dışı bırakıyor"
Yeni çözümde dikkat çeken, Microsoft'un artık her saldırının durdurulamayacağı gerçeğini kabul etmiş olması. Paket içerisinde sunulan araçlar, kötü niyetli kişilerin sisteme sızması esnasında tespit ve durdurma görevini yerine getirecek. Microsoft, uzun süredir kurumsal müşterilerle, yeni çözümü şekillendirmek için çalıştıklarını belirtiyor. Windows Defender Advanced Threat Protection kullanıma sunulmuş durumda.

http://bgr.com/2016/03/01/windows-10-defender-advanced-threat-protection/ Yorum Yaz
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myhotyro 3 yıl
Tabi tabi.
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