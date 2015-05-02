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Windows 10 mobil sürümü masaüstü sürümünden daha geç yayınlanacak

4 yıl
3,1b
1
44
İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Windows 10 mobil sürümü masaüstü sürümünden daha geç yayınlanacak
Geçtiğimiz günlerde AMD patronun Windows 10'un çıkış tarihini yanlışlıkla açıklayarak 10 Temmuzu hedef göstermişti. Daha önce de şirketin sonbahar dönemine kalmadan yeni işletim sistemini çıkarmak istediği bir çok kez dile getirilmişti. Windows 10 için planlanan tarihte bir değişiklik yok Joe Belfiore tarafından yapılan açıklama mobil sürümün daha geç çıkacağını gösteriyor.

Belfiore masaüstü sürümün geliştirilmesine daha erken başladığı için daha çok yol alındığını söylerken , masaüstü sürümde elde edilen deneyimlerin akıllı telefonlara adapte edilerek mobil sürümün oluşturulduğunu belirtti. Mobil sürümdeki bu gecikme akıllara Windows 8.1 sürümünü getiriyor. Microsoft Windows 8.1 sürümü ile yine önce bilgisayarlarda daha sonra akıllı telefonlarda boy göstermişti.

Windows 10 mobil sürümünün yaz ayında çıkmasa da yıl sonuna kadar yetiştirileceği düşünülüyor. Bu durumda Windows 10 ön yüklü olarak çıkacak akıllı telefonlar için de henüz erken. Ayrıca bunun dışında HoloLens, Xbox için yeni yazılım ve Surface Hub gibi teknolojilerin de Windows 10'un ardından çıkacağı açıklandı.

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dranas 4 yıl
windows phone nin düzene girmesi 2 seneyi bulacak gibi görünüyor.
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MinikYas 4 yıl
Yanlış anlaşılmasın da bunun herhangi bir haber değeri yok. Tam tersi mobil sürümü aynı anda çıkartacağız deseler sürpriz olurdu. İşte o zaman haber değeri olurdu.

Şahsen wp kullanıcısı olarak diğer platformlarla başabaş duruma gelmesini beklemeye alışanlardan birisiyim.

Wp'den vazgeçmem fakat şu anda diğer platformlar özellik ve görsellik olarak daha çok şey sunuyorlar. Wp de umarım 10 ile bu seviyeye çıkar.
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General. 4 yıl
Şu güzelim sistemi rezil ettiler. 1 yılda ancak Güncelleme veren firmadan ancak böyle bir sonuç beklenirdi zaten.
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bkaakco 4 yıl
Normaldir, PC konusunda daha tecrübeliler.
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selmand 4 yıl General.
General.
Şu güzelim sistemi rezil ettiler. 1 yılda ancak Güncelleme veren firmadan ancak böyle bir sonuç beklenirdi zaten.

3 sene destek bla bla bla
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OldGamers86 4 yıl
Aynı zamanlarda çıksa şaşarım.
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Guest-BE73ABCD2 4 yıl
Bekleriz nasıl olsa vaktimiz bol , 2010dan beri WP nin adam olmasını bekliyoruz. Hatta hiç acele etmesinler 2016 da çıkartsalarda olur.
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RootUser 4 yıl
o zaman amiral geminin çıkış tarihi de 2016'nın ortalarını bulur.
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