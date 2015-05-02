Windows 10 mobil sürümü masaüstü sürümünden daha geç yayınlanacak

Geçtiğimiz günlerde AMD patronun Windows 10'un çıkış tarihini yanlışlıkla açıklayarak 10 Temmuzu hedef göstermişti. Daha önce de şirketin sonbahar dönemine kalmadan yeni işletim sistemini çıkarmak istediği bir çok kez dile getirilmişti. Windows 10 için planlanan tarihte bir değişiklik yok Joe Belfiore tarafından yapılan açıklama mobil sürümün daha geç çıkacağını gösteriyor.

Belfiore masaüstü sürümün geliştirilmesine daha erken başladığı için daha çok yol alındığını söylerken , masaüstü sürümde elde edilen deneyimlerin akıllı telefonlara adapte edilerek mobil sürümün oluşturulduğunu belirtti. Mobil sürümdeki bu gecikme akıllara Windows 8.1 sürümünü getiriyor. Microsoft Windows 8.1 sürümü ile yine önce bilgisayarlarda daha sonra akıllı telefonlarda boy göstermişti.



Windows 10 mobil sürümünün yaz ayında çıkmasa da yıl sonuna kadar yetiştirileceği düşünülüyor. Bu durumda Windows 10 ön yüklü olarak çıkacak akıllı telefonlar için de henüz erken. Ayrıca bunun dışında HoloLens, Xbox için yeni yazılım ve Surface Hub gibi teknolojilerin de Windows 10'un ardından çıkacağı açıklandı.