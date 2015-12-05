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Windows 10 platformunun büyümesi yavaşladı

Microsoft'un 1 milyar cihaz hedefiyle yola çıktığı yeni işletim sistemi Windows 10, ilk aylardaki ilgiyi biraz kaybetmiş görünüyor. Pazar payını artırmasına rağmen benimsenme oranları düşüyor.
3 yıl
5,2b
2
29
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 platformunun büyümesi yavaşladı


Piyasaya çıktığı 29 Temmuz tarihinden itibaren hızla benimsenen Windows 10 işletim sistemi, yavaş yavaş hızını kaybetmeye başladı. Windows 8 işletim sistemine göre aynı dönemdeki pazar payı daha yüksek olmasına rağmen bundan sonraki dönem için durgunluk söz konusu. 

Analizlere göre Windows 10 işletim sisteminin pazar payı yüzde 9 seviyesine yükseldi. Aylık bazdaki artış ise 1.2 puan oldu. Ağustos ayında Windows 10 işletim sisteminin pazar payı 5 puanlık artış gösterirken, Eylül aynda 2.3, Ekim ayında da 1.4 puanlık artış sergilemişti. 

Pazar payına bakıldığında Windows 10 işletim sisteminin 148 milyon civarında kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor. Geride kalan 4 ay süresince kullanıcı ortalaması aylık 35 milyon civarına denk geliyor. Büyümenin yavaşladığı da hesaba katıldığında Windows 10 işletim sisteminin 1 milyar hedefine en erken 2018 ortalarında ulaşabileceği düşünülüyor. İlk iki ay 50 milyon kullanıcı ortalaması aslında herkesi umutlandırmıştı ancak görülüyor ki benimsenme oranları olması gereken seviyelere iniyor. 

Analizde Windows 7 işletim sistemi yüzde 56.11 seviyesinde ve lider durumda. Windows 8/8.1 işletim sistemleri toplamda yüzde 13 civarında bir orana sahip. Windows XP halen yüzde 10.5 seviyesinde ve direnişini sürdürüyor. OS X Yosemite ve El Capitan sürümleri ise toplamda yüzde 5 benimsenme oranını görmüş durumda. 

Yavaşlamaya rağmen Windows 10 işletim sisteminin büyük bir başarıya imza attığı düşünülüyor zira hem Windows 8 hem de Windows 7 işletim sistemlerinin ilk 4 aylık performansından biraz daha iyi durumda. Bilgisayar pazarındaki durgunluktan etkilenmek istemeyen Microsoft, önemli yükseltme kampanyaları yaparak kullanıcı çekmeye çalışıyor. Bununla birlikte Windows 10'a ücretsiz yükseltme hakkına sahip Windows 7 platformu halen büyük bir erime göstermedi. Windows 8 dönemindeki sıkıntıları gören kullanıcıların halen Windows 10 işletim sistemine sıcak bakmadığı açıkça görülüyor.  

http://hexus.net/tech/news/software/88631-windows-10-now-running-9-per-cent-worlds-computers/ Yorum Yaz
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tavernac1 3 yıl en beğenilen
Her gün taciz etmeseydi bu kadar pay alamazdı bile. Neyseki 7'ye döndüm ve çok mutluyum.
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alprkrkmz 3 yıl
Sistemin karışıklığından bir an önce kurtulmaları lazım. Hem ayarlar var hem de denetim masası var. Gabe Aul bahsetti birlestirileceginden ama ne zaman kim bilir.
Ayrıca her tarafa ayar dolu. Her yerden ayrı bir ayar çıkıyor. Oraya sağ tik buraya sağ tik. O kadar dağınık bir sistem var ki. Olabildiğince hafifletmeleri lazım sistemi.
Geçen aylarda sızan Redstone ekran görüntüleri umut vadedici ama inşaallah başarabilirler bunu.
Sistemin karışıklığından bir an önce kurtulmaları lazım. Hem ayarlar var hem de denetim masası var. Gabe Aul bahsetti birlestirileceginden ama ne zaman kim bili...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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esmerbuyucu 3 yıl koçari
koçari
alprkrkmz
Sistemin karışıklığından bir an önce kurtulmaları lazım. Hem ayarlar var hem de denetim masası var. Gabe Aul bahsetti birlestirileceginden ama ne zaman kim bilir.
Ayrıca her tarafa ayar dolu. Her yerden ayrı bir ayar çıkıyor. Oraya sağ tik buraya sağ tik. O kadar dağınık bir sistem var ki. Olabildiğince hafifletmeleri lazım sistemi.
Geçen aylarda sızan Redstone ekran görüntüleri umut vadedici ama inşaallah başarabilirler bunu.

İnsanlar özellikle de bayanlar karmaşıklığı sevmiyor. W7,kullanıyordum. W8, kullanıyorum şimdi. Kafam acayip karıştı. Çok değişmiş. İnsanlar pek çok şeye üşenir. Format atmak veya büyük değişimler de buna dahil. W10 a geçsem mi diye düşünüyorum.

Cinsiyetçi düşünmeye gerek yoktu bence.
koçarialprkrkmzSistemin karışıklığından bir an önce kurtulmaları lazım. Hem ayarlar var hem de denetim masası var. Gabe A...
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DH Misafiri 2 yıl
Allah Korusun. :D
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DH Misafiri 3 yıl
yeni bilgisayar alana kadar windows7 ye devam mutluyum.
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DH Misafiri 3 yıl
Windows 7 den geçtim ve şunu söyleyebilirim aşırı hızlı.Özellikle bilgisayarın ilk açılış ve kapanış hızı en az 1.5 2 kat artmış.Onun haricinde windows 7 nin geliştirilmiş versiyonu gibi duruyor.İçeriği güzel,stabil.
Ama bana göre tek eksik olan şey arayüz ve ikonlar.Hala eski ikonların çoğu duruyo.Tamamen bütün ikonların ve arayüzün yetenekli tasarımcılar tarafından çizilip eklenmesi gerekiyor.
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DH Misafiri 3 yıl
eee 15gb lık avea jet kotasına ay başında 3gb ı bana bile sormadan kol gibi sokarsa tabi yükseltmem win10 a. müsteahktır microsofta onun yüzünden 6 gün hiç internete giremedim. yükselmesi durur da düşer 0 olur inşallah 2018e kadar.
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berkcombil 3 yıl
Bilinçli hiçbir kullanıcı Windows 10'a uyumlu donanım sürücüleri elde edemeden Windows 10'a geçmez.Elimde 6 yıllık bir laptop var ve halen pekçok işimi sorunsuz görebiliyorum.Üretici en son Windows 7 sürücüleri yayımladı ve bıraktı.Şimdi ben 10'a geçip de donanımlarımla ilgili problemler yaşamayı niye göze alayim?
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joyberk 3 yıl
çıktığından beri 7 den kopamayanlardanım ama ücretsiz geçiş süresi dolana kadar 7 de kalmaya direnicem
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buffon42 3 yıl
Windows 7 gibi sorunsuz bir sistemi insanların kolay kolay bırakacağını düşünmüyorum.
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There goes your life 3 yıl
İnsanlar artık tablet ve telefonlar varken pclerini açmıyorlar o yüzdendir.
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kadirirdem 3 yıl
artık doygunluga ulaştılar....
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Guest-25CF1EFB4 3 yıl
Windows 98 ile Orta okul yıllarım.(ilk çıktığım)
Windows XP ile lise sonlarım.(Ciddi düşünmüştüm)
Windows Vista ile Üniversite yıllarım geçti. (En eğlenceli yıllarım-kısa sürdü :)
Windows 7 ile evlendim.
Windows 8 ile şaşırdım.
Windows 8.1 ile bitirdim.
Windows 10 ile çay içtim.
Şimdi İyi ki evlenmişim diyorum :)
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esmerbuyucu 3 yıl Guest-25CF1EFB4
Çocuğunda Mac OS X olacak herhalde
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Morphinz 3 yıl
Windows 10 update'inde yapılacak güncelleştirmeleri ben yönetemediğim sürece 7'i bırakıp geçmem. Bir Linux/Unix kullanıcısı olarak her şeye hakim olmayı istediğim için win7 dahi bazen sinirimi bozabiliyor. Windows10'da ise işletim sistemine neredeyse hiç karışamıyoruz kendisi çalıp oynuyor. Ben yönetmek istiyorum arkadaş hangi update'leri yapacağını!
Win7'de sorunsuz çalışan bir sistemim varken ancak ve ancak bazı uygulamalar çalışmamaya başladığında geçerim win10'a.
Bazen şeytan dürtüyo geç diye ama arasıra sanal'da kullanıp bir kaç aptalca hatasını görünce sövüp kapatıyorum.
TAM BİTMEDEN kesinliklikle geçilmez bence. En az 6 ay daha sistemin oturmasını beklemek lazım. Öyle zırt pırt güncellemeye karşıyım ben.
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