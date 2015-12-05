Windows 10 platformunun büyümesi yavaşladı





Piyasaya çıktığı 29 Temmuz tarihinden itibaren hızla benimsenen Windows 10 işletim sistemi, yavaş yavaş hızını kaybetmeye başladı. Windows 8 işletim sistemine göre aynı dönemdeki pazar payı daha yüksek olmasına rağmen bundan sonraki dönem için durgunluk söz konusu.





Analizlere göre Windows 10 işletim sisteminin pazar payı yüzde 9 seviyesine yükseldi. Aylık bazdaki artış ise 1.2 puan oldu. Ağustos ayında Windows 10 işletim sisteminin pazar payı 5 puanlık artış gösterirken, Eylül aynda 2.3, Ekim ayında da 1.4 puanlık artış sergilemişti.





Pazar payına bakıldığında Windows 10 işletim sisteminin 148 milyon civarında kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor. Geride kalan 4 ay süresince kullanıcı ortalaması aylık 35 milyon civarına denk geliyor. Büyümenin yavaşladığı da hesaba katıldığında Windows 10 işletim sisteminin 1 milyar hedefine en erken 2018 ortalarında ulaşabileceği düşünülüyor. İlk iki ay 50 milyon kullanıcı ortalaması aslında herkesi umutlandırmıştı ancak görülüyor ki benimsenme oranları olması gereken seviyelere iniyor.





Analizde Windows 7 işletim sistemi yüzde 56.11 seviyesinde ve lider durumda. Windows 8/8.1 işletim sistemleri toplamda yüzde 13 civarında bir orana sahip. Windows XP halen yüzde 10.5 seviyesinde ve direnişini sürdürüyor. OS X Yosemite ve El Capitan sürümleri ise toplamda yüzde 5 benimsenme oranını görmüş durumda.





Yavaşlamaya rağmen Windows 10 işletim sisteminin büyük bir başarıya imza attığı düşünülüyor zira hem Windows 8 hem de Windows 7 işletim sistemlerinin ilk 4 aylık performansından biraz daha iyi durumda. Bilgisayar pazarındaki durgunluktan etkilenmek istemeyen Microsoft, önemli yükseltme kampanyaları yaparak kullanıcı çekmeye çalışıyor. Bununla birlikte Windows 10'a ücretsiz yükseltme hakkına sahip Windows 7 platformu halen büyük bir erime göstermedi. Windows 8 dönemindeki sıkıntıları gören kullanıcıların halen Windows 10 işletim sistemine sıcak bakmadığı açıkça görülüyor.

http://hexus.net/tech/news/software/88631-windows-10-now-running-9-per-cent-worlds-computers/