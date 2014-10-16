Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 10 teknik önizlemesi bir milyon indirme rakamına ulaştı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
277
1
14
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows 10 teknik önizlemesi bir milyon indirme rakamına ulaştı

Microsoft'un 1 Ekim itibariyle indirmeye sunduğu Windows 10 teknik önizleme sürümü aradan geçen iki hafta sonrasında 1 milyon indirme rakamına ulaştı.

İşletim sistemlerinden sorumlu başkan yardımcısı Joe Belfiore tarafından yapılan açıklamada kullanıcılardan toplamda 200 bin geri dönüş alındığı ve geliştirici ekibin her bir geri dönüşü titizlikle değerlendirdiği ifade edildi. 

Teknik önizleme sürümü yüzde 68 oranında gerçek bilgisayarlara, yüzde 32 oranında sanal makinelere kurulurken, makinelerin yüzde 5'i günde 68 uygulama, yüxde 25'i ise günde 26 uygulama çalıştırıyor.  

http://www.zdnet.com/one-million-join-microsofts-windows-10-insider-program-7000034646/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Paramedication 5 yıl
Onu bunu bilmem de 8 den nefret ettim.Ya 8.1 e geçicem yada 10 a.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BonezCrusher 5 yıl
Win 7 kurdum oh be onlar once turkce dil yapsinlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMERICAN 5 yıl
PC'ler şahlanacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 5 yıl
Sanal - gerçek olduğunu bile tespit etmişler.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SteveMeade 5 yıl
Varsa 7 yoksa 10, 8 ve 8.1 benim için iğrenç ötesi sistemler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AUZEF 5 yıl
güzel değil win7nin yerini tutmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lightr 5 yıl
Bekliyoruz gelsinde win 8 den kurtulalım
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagdas70 5 yıl Lightr
teknik önizlemeyi kurarsan kurtulmuş olur.
Şahsen ben kurdum ve kullanıyorum. Son derecede memnunum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keskin53 5 yıl
tr dil destegi olsaydı silmez win 10 u
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ken Block43 5 yıl
Mac varken Windows nedir Çöp
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
santhora 5 yıl Ken Block43
Ken Block43
Mac varken Windows nedir Çöp


Oldu. Tmm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 5 yıl Ken Block43
Ken Block43
Mac varken Windows nedir Çöp


Mac önce kendini yaygınlaştırsın sonra bakarız yaygınlaşmadan ne api gelir ne oyun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
277 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl iPad Air 2 Canlı "Simultane Çeviri" ile Tekrar yayın 5 yıl Nokia Lumia 735 ve Lumia 830 özel röportaj 5 yıl Bir Microsoft şirketi olarak Nokia: Değişimin merak edilen yanları bu videomuzda! 5 yıl Xiaomi Redmi 1s video inceleme "Fiyat/Performans canavarı" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim