Windows 10 teknik önizlemesi bir milyon indirme rakamına ulaştı





Microsoft'un 1 Ekim itibariyle indirmeye sunduğu Windows 10 teknik önizleme sürümü aradan geçen iki hafta sonrasında 1 milyon indirme rakamına ulaştı.





İşletim sistemlerinden sorumlu başkan yardımcısı Joe Belfiore tarafından yapılan açıklamada kullanıcılardan toplamda 200 bin geri dönüş alındığı ve geliştirici ekibin her bir geri dönüşü titizlikle değerlendirdiği ifade edildi.





Teknik önizleme sürümü yüzde 68 oranında gerçek bilgisayarlara, yüzde 32 oranında sanal makinelere kurulurken, makinelerin yüzde 5'i günde 68 uygulama, yüxde 25'i ise günde 26 uygulama çalıştırıyor.

http://www.zdnet.com/one-million-join-microsofts-windows-10-insider-program-7000034646/