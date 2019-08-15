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Windows 10’un yeni aylık güncellemesiyle tehlikeli solucanlara karşı önlem alındı

Yazılım devi Microsoft’un popüler işletim sistemi Windows 10’a bu ay gelen güncelleme ile 4 önemli açık kapatıldı. Üstelik yamanın kurulumu kullanıcının bir işlem yapmasını gerektirmiyor.
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Windows
Metehan Göktaş
Yazar
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Windows 10 güncellemeleri bazen can sıkıcı sorunları beraberinde getirse de sistemimizi güvenle kullanabilmek için krulumu ihmal etmemek gerekiyor. Microsoft’un pazar payının giderek artan güncel işletim sistemine bu ay gelen toplu güncellemesi önemli açıkları kapatıyor.

Bu ayki salı güncellemesi bir çok açığı kapatsa da içlerinden önemli 4’ü CVE-2019-1181, CVE-2019-1182, CVE-2019-1222, ve CVE-2019-122 olarak listeleniyor. Söz konusu açıklar kötü amaçlı bir kişi tarafından kullanıldığında sistemde istenildiği gibi zararlıların çalıştırılmasını mümkün kılıyor.

Saldırgana geniş yetkiler sağlayabiliyor 

Buna çeşitli yazılımların kullanılması, değiştirilmesi ve hatta verilerin silinmesi gibi işlemler örnek verilebilir. Dahası saldırgan yeni bir kullanıcı hesabı açarak kullanıcı denetimini ele geçirebiliyor.
Geçmişe dönüp baktığımızda bu yamanın WannaCry ya da BlueKeep gibi hafızalarda yer edinen örneklerin önüne geçeceğini söyleybiliriz. Son olarak Microsoft’un yamanın kurulumunu kullanıcının herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan otomatik olarak kurulacak şekilde dağıttığını belirtelim


https://www.pcworld.com/article/3431700/install-windows-10s-august-2019-updates-now-to-protect-your-pc-from-a-nasty-worm.html Yorum Yaz
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Iyiymis...
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