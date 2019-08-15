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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DSLR kameralar da fidye yazılımına maruz kalabilir

Fidye yazılımlarının sadece bilgisayar ve mobil cihaz sistemleri ile ilgilendiğini düşünüyorsanız risk altında olabilirsiniz. Bazı DSLR kameralara da yazılım bulaşabiliyor.
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde bilgisayar ve mobil cihaz kullanıcılarına en fazla zarar veren yazılım türü fidye yazılımları oldu. Hassas verileri kilitleyerek fidye karşılığı açan yazılımlar bugüne kadar yüz milyonlarca dolar elde etmiş durumda.

Kapsamı genişliyor

Yapılan araştırmalar bilgisayar ve mobil cihazlar dışında bazı DLSR kameraların da fidye yazılımlarına karşı savunmasız olduğunu ortaya koydu. Özellikle fotoğrafçılığı meslek olarak yapanlar için büyük bir risk mevcut.

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Check Point Research tarafından yapılan araştırmaya göre bir DSLR kameraya WiFi mesafesi içerisinde yer alan bir saldırgan zararlı yazılım bulaştırabiliyor. Ya da kameranın bağlı olduğu bilgisayarda fidye yazılımı varsa yine aynı şekilde çoklu ortam içerikleri şifrelenebiliyor.

Firma yaptığı testi bir videoda paylaşmış durumda. Şimdiye kadar sadece Canon firması gelişmelere cevap verdi. Firma konu ile ilgili herhangi bir gerçek hayat senaryosuna rastlamadıklarını ancak kullanıcıların güvenlik yazılımı kullanmaları gerektiğini ve fotoğraf makinesine gelen kablosuz bağlantı taleplerine dikkat etmelerini belirtiyor.

 


https://www.ubergizmo.com/2019/08/some-dslr-cameras-vulnerable-ransomware/ Yorum Yaz
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ozgurrdunya 2 sa.
Ekrem71 yazmışsa çokta şey etmemek lazım.
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intel7mix 2 sa.
İçerik üreticilerinin daha fazla dikkatli olması gerek.
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