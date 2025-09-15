Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows 11’de Xbox kontrolcülerine yeni özellik ekliyor

    Microsoft, Windows 11’de Xbox kontrolcülerine yeni bir işlev ekliyor. Xbox tuşuna uzun basıldığında artık Görev Görünümü açılarak oyun ve uygulamalar arasında hızlı geçiş sağlanacak.

    Microsoft, Windows 11’de Xbox kontrolcülerine yeni özellik ekliyo Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 üzerinde Xbox kontrolcülerinin çalışma şeklini değiştirecek önemli bir yenilik üzerinde çalışmaya başladı. Şirketin test ettiği güncelleme sayesinde, artık kontrolcülerdeki Xbox tuşuna uzun basıldığında Görev Görünümü açılacak ve kullanıcılar uygulamalar ile oyunlar arasında hızlıca geçiş yapabilecek.

    Oyun ve uygulamalar arasında hızlı geçiş

    Normalde bu tuşa kısa basıldığında Windows 11’de Game Bar açılıyor ve oyuncular performans bilgilerine, widget’lara ya da oyunlara erişebiliyordu. Yeni değişiklikle birlikte uzun basma hareketi ekleniyor. Bu sayede oyun sırasında farklı uygulamalara geçiş yapmak çok daha pratik hale geliyor.

    Microsoft, Windows 11’de Xbox kontrolcülerine yeni özellik ekliyo Tam Boyutta Gör
    Microsoft, bu yeniliğin özellikle Windows 11 tabanlı el konsollarına yönelik geliştirmelerle uyumlu olduğunu belirtiyor. Şirketin üzerinde çalıştığı Xbox Ally cihazlarında aynı uzun basma hareketi özel bir el konsolu arayüzünü açacak. Bu arayüzde yeni animasyonlar bulunuyor ancak aynı tasarımın masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara da gelip gelmeyeceği henüz net değil.

    Şu anda bu özellik Windows Insider Dev Channel kullanıcılarıyla test ediliyor. Microsoft, geri bildirimlerin ardından özelliği önümüzdeki aylarda tüm Windows 11 kullanıcılarına sunmayı planlıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    facetime araması yapamıyorum anahtarı kaybolan kilit göbeği nasıl değiştirilir benzin filtresi arızası belirtileri türkçe bölümden ingilizce bölüme yatay geçiş sıralı sistem lpg ışıkları yanmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO F7
    POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum