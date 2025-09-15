Microsoft, Windows 11’de Xbox kontrolcülerine yeni özellik ekliyor

Oyun ve uygulamalar arasında hızlı geçiş
Normalde bu tuşa kısa basıldığında Windows 11’de Game Bar açılıyor ve oyuncular performans bilgilerine, widget’lara ya da oyunlara erişebiliyordu. Yeni değişiklikle birlikte uzun basma hareketi ekleniyor. Bu sayede oyun sırasında farklı uygulamalara geçiş yapmak çok daha pratik hale geliyor.
Şu anda bu özellik Windows Insider Dev Channel kullanıcılarıyla test ediliyor. Microsoft, geri bildirimlerin ardından özelliği önümüzdeki aylarda tüm Windows 11 kullanıcılarına sunmayı planlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
hayret vagbotlar çamur atmamış...