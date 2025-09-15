Microsoft, Windows 11’de Xbox kontrolcülerine yeni özellik ekliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 üzerinde Xbox kontrolcülerinin çalışma şeklini değiştirecek önemli bir yenilik üzerinde çalışmaya başladı. Şirketin test ettiği güncelleme sayesinde, artık kontrolcülerdeki Xbox tuşuna uzun basıldığında Görev Görünümü açılacak ve kullanıcılar uygulamalar ile oyunlar arasında hızlıca geçiş yapabilecek.

Oyun ve uygulamalar arasında hızlı geçiş

Normalde bu tuşa kısa basıldığında Windows 11’de Game Bar açılıyor ve oyuncular performans bilgilerine, widget’lara ya da oyunlara erişebiliyordu. Yeni değişiklikle birlikte uzun basma hareketi ekleniyor. Bu sayede oyun sırasında farklı uygulamalara geçiş yapmak çok daha pratik hale geliyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, bu yeniliğin özellikle Windows 11 tabanlı el konsollarına yönelik geliştirmelerle uyumlu olduğunu belirtiyor. Şirketin üzerinde çalıştığı Xbox Ally cihazlarında aynı uzun basma hareketi özel bir el konsolu arayüzünü açacak. Bu arayüzde yeni animasyonlar bulunuyor ancak aynı tasarımın masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara da gelip gelmeyeceği henüz net değil.

Şu anda bu özellik Windows Insider Dev Channel kullanıcılarıyla test ediliyor. Microsoft, geri bildirimlerin ardından özelliği önümüzdeki aylarda tüm Windows 11 kullanıcılarına sunmayı planlıyor.

