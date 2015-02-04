Windows 10 uygulama mağazası deneme sürümüne başladı





Microsoft'un Windows 10 ile birlikte mobil ve masaüstü platformlarındaki uygulamaları tek bir mağazadan sunma planı yavaş yavaş ilk denemelere başlıyor. Evrensel uygulama mağazası ABD'de görücüye çıktı.





Mağaza hali hazırda masaüstü ve tablet uygulamaları yer alıyor. Henüz akıllı telefon uygulamaları mevcut değil. Ancak sistem oturdukça evrensel uygulamalar da akıllı telefon versiyonlarını içermeye başlayacak.





Mağazanın arama motoru artık Bing destekli olarak çalışıyor. Böylece standart algoritma haricinde Bing desteği ile daha etkili sonuçların üretileceği belirtiliyor.





Windows 10 ile birlikte Microsoft geliştiricilere tek bir kod paketi üzerinde hem masaüstü hem de mobil platformlar ile uyumlu uygulama geliştirmesinin yolunu açıyor. Geliştirici temel kodlamaları yaptıktan sonra sonraki seviyede cihaza göre optimizasyonlar hazırlıyor. Bu sayede tek bir uygulama çeşitli versiyonlar ile mağazada yerini alıyor. Kullanıcı da mağazaya girerek aynı sayfadan cihazına uygun versiyonu indirebiliyor. Hali hazırda bu yenilik başlamış durumda ancak mağazalar ayrı olduğu için evrensellik kavramı tam anlamıyla kullanıcıya yansıtılamıyor.

http://www.microsoft.com/en-us/store/apps/