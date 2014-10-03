Windows 10'un dizüstü bilgisayar satışlarına etkisi sınırlı olacak

Microsoft yeni işletim sistemi Windows 10'un Teknik Önizleme Sürümü'nü geçtiğimiz gün tanıttı ve hemen ardından genel kullanıma açarak indirmeye sundu. Önümüzdeki yılın ortalarına doğru çıkması beklenen Windows 10, Uzakdoğu merkezli üreticilerden gelen yorumlara göre, dizüstü bilgisayar pazarına sınırlı oranda etki edecek.

Kaynaklardan gelen bilgilere göre Windows 10, yenilikçi özelliklerden ziyade kullanıcıların Windows 8'den duyduğu memnuniyetsizliği giderici iyileştirmeler içeriyor dolayısıyla yeni bilgisayar satın almaya teşvik edemeyecek gibi görünüyor. Windows 8 kullanıcılarının yeni işletim sistemine ücretsiz geçiş yapacak olması da satışlara etki edecek.

Yaygın kanıya göre önümüzdeki yıl içerisinde dizüstü bilgisayar pazarında %10-15 seviyesinde bir büyümeye tanık olabiliriz. Ancak diğer taraftan Quanta ve Compal gibi bazı büyük ODM üreticileri, 2015'te büyüme olmayacağı ve değişmez geçeceğini öngörüyorlar.

Markalı üreticilerin duruma bakışı ise biraz daha farklı. Her ikisi de Tayvanlı merkezli olan Acer ve Asus, eğer fiyatları etkili seviyeye çekilebilirse 2si1 arada formundaki dönüştürülebilir bilgisayarların anlamlı bir talep alacağını düşünüyorlar.

Yenilenmiş başlat menüsü, yeni sanal masaüstü özellikleri ve beraberinde getirdiği çok sayıda geliştirme ve iyileştirme ile Windows 10, Microsoft için yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Kurumlardan bireylere aynı altyapı üzerinde ileri seviye entegrasyon isteyen firma, işletim sistemini PC'lerden oyun konsollarına geniş bir alanda kullanacak.