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Windows 10'un dizüstü bilgisayar satışlarına etkisi sınırlı olacak

4 yıl
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İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 10'un dizüstü bilgisayar satışlarına etkisi sınırlı olacak
Microsoft yeni işletim sistemi Windows 10'un Teknik Önizleme Sürümü'nü geçtiğimiz gün tanıttı ve hemen ardından genel kullanıma açarak indirmeye sundu. Önümüzdeki yılın ortalarına doğru çıkması beklenen Windows 10, Uzakdoğu merkezli üreticilerden gelen yorumlara göre, dizüstü bilgisayar pazarına sınırlı oranda etki edecek. 
Kaynaklardan gelen bilgilere göre Windows 10, yenilikçi özelliklerden ziyade kullanıcıların Windows 8'den duyduğu memnuniyetsizliği giderici iyileştirmeler içeriyor dolayısıyla yeni bilgisayar satın almaya teşvik edemeyecek gibi görünüyor. Windows 8 kullanıcılarının yeni işletim sistemine ücretsiz geçiş yapacak olması da satışlara etki edecek.
Yaygın kanıya göre önümüzdeki yıl içerisinde dizüstü bilgisayar pazarında %10-15 seviyesinde bir büyümeye tanık olabiliriz. Ancak diğer taraftan Quanta ve Compal gibi bazı büyük ODM üreticileri, 2015'te büyüme olmayacağı ve değişmez geçeceğini öngörüyorlar. 
Markalı üreticilerin duruma bakışı ise biraz daha farklı. Her ikisi de Tayvanlı merkezli olan Acer ve Asus, eğer fiyatları etkili seviyeye çekilebilirse 2si1 arada formundaki dönüştürülebilir bilgisayarların anlamlı bir talep alacağını düşünüyorlar. 
Yenilenmiş başlat menüsü, yeni sanal masaüstü özellikleri ve beraberinde getirdiği çok sayıda geliştirme ve iyileştirme ile Windows 10, Microsoft için yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Kurumlardan bireylere aynı altyapı üzerinde ileri seviye entegrasyon isteyen firma, işletim sistemini PC'lerden oyun konsollarına geniş bir alanda kullanacak. 

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DH Misafiri 3 yıl
sanal masa üstü özelliği güzel, sanal makinerdeki performansıda gayet ekili. Fakat pencere kenarlarındaki incelik ve pencerelerdeki genel gölgeyi ilk görünce aklıma direkt olarka Apple MacOS geldi diyebilirim :) Ama güzel olmuş daha zarif.
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xLmNt13 4 yıl
windows 8 e yükseltme sürümü almıştım uygun fiyetla yüksseltme verirse bende geçewrim 10 a
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fsh77 4 yıl
Cortana ile sesli yonetim geliyor ayrıca gordukleriniz devede kulak telefon ,tablet ve pc ile magaza bir araya geliyor vb yeni ve gelisen bir çok içerik var .Seneye bu zamanlar yag gibi akıcak sistem !
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Gece772 4 yıl
Win 10 lu makinalar için paraya acımak ayıp olur
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swat882 4 yıl
E tabi sınırlı olacak tüm dünya piyasası bilgisayara doydu, bilgisayarı internet, müzik, film ve office programı hariç, kullanan kaç kişi var
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depelerx 4 yıl
Aslında durum teknoljinin yeteri kadar gelişmemesinden kaynaklanıyor. Büyük firmalar yatırım yapmamak için teknolojik gelişimi yavaşlattıkça kendi bacaklarına sıkıyorlar. Bunun yansıması olarak insanlar ellerindeki bilgisayarları daha uzun süre kullanabilir oldular, yani bir şekilde ellerindeki bilgisayar ölmeden yenisini almaya gerek kalmadı. Bu gidişatı da windows un etkilemesi dolayısıyla düşük bir ihtimal.
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Deleted_User-01 4 yıl
Neden Windows 10 demişler ki sanal makinede inceledim ve sadece başlat mesüsü göze çarpıyor 8.2 olacak bir sisteme 10 demişler.
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Niklaus1864 4 yıl
Zaten birşey bekleyen varmı ?
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Elsa 4 yıl
2si1 formundaki tabletler ve ucuz x86 tabletlerin satışı artacak
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1BilimAdamı 4 yıl
2si1 ler uygun fiyata olursa alınabilir ve bende almayı düşünüyorum
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Guest-48C19E19E 4 yıl
Core m ilgimi de çekiyor 4.5 watt çok iyi,pil ömrü bakımında,Windows 10 laptopa kurdum gayet akıcıydı ama geri döndü win8.1 e tam surum çıkınca tekrar yüklerim
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oktayakgoz 4 yıl
Windows 8 8 yıllık acer laptop da mis gibi çalışırken ve 6 yıllık bilgisayarımın artık tamir edilemez oluşundan dolayı almış olduğum 700 tl civarında ki bilgisayarda yağ gibi çalışırken elbetteki bilgisayar almamı gerektirecek bir durum yok. Windows 10 deneme sürümünü kurdum ve onu kullanıyorum çok güzel çalışıyor.
teşekkürler Microsoft artık gereksiz yere donanıma ve bilgisayara para harcamıyorum.
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BARIŞ55 4 yıl
Bence alan birisi 7 yükletmeye çalışacak ve üretici sürücü desteği vermediği için mahkum kalacak.

İstemeseniz de microsoft'un kutucuklarında boğulacaksınız.

Şu 8 i beceremiyorum diyenlere kurs vermeyi düşünüyorum.
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