Windows 10'un fiziksel aktivite takibi görüntüleri ortaya çıktı

Sunumda destek verilecek yeni sensörler açıklanırken paylaşılan listeye göz attığımızda :

Barometre

İnsan varlığını takip edebilen proximity,

Sıcaklık,nem,karbondiotsit, UV ışınları vb. takibi için çevre sensörleri

Nabız takibi vb. için biyometrik sensörler

Yürüme,koşma vb. için aktivite takibi

Yükseklik ve basınç ölçümü için Altimetre

Adım takibi için Pedometre



Windows 10 mobil sürümün bu destek ile birlikte 30 güne kadar aktivite takibi ve yönetimine izin vereceği belirtiliyor. Ayrıca paylaşılan fotoğraflar arasında aktivite takip ekranı da görülebiliyor. Bu görüntülerde de yürüyüşün başladığı / durduğu anlar net bir şekilde takip edilebiliyor. Son gelişmeler gösteriyor ki Microsoft diğer mobil platformlar ile arasındaki ufak ancak önemli detayların bir çoğunu kapatmayı hedefliyor. Windows 10 mobil sürümün bu destek ile birlikte 30 güne kadar aktivite takibi ve yönetimine izin vereceği belirtiliyor. Ayrıca paylaşılan fotoğraflar arasında aktivite takip ekranı da görülebiliyor. Bu görüntülerde de yürüyüşün başladığı / durduğu anlar net bir şekilde takip edilebiliyor. Son gelişmeler gösteriyor ki Microsoft diğer mobil platformlar ile arasındaki ufak ancak önemli detayların bir çoğunu kapatmayı hedefliyor.

gibi sensörlere yer verildiğini görüyoruz. Bu şekilde bir çok sensöre destek verilmesi ise akıllı telefonunuzun yürüme,bisiklet sürme ve hatta araba kullanma gibi aktivitelerinizi takip edebilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca sensörlerin hangi cebinizde olduğunu ve akıllı telefonunuzu sırt çantanızda taşıdığını anlama kapasitesi bile bulunuyor.