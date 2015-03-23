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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 10'un fiziksel aktivite takibi görüntüleri ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,1b
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Cep İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Windows 10'un fiziksel aktivite takibi görüntüleri ortaya çıktı
Geçtiğimiz hafta Windows 10 mobil sürümünün LED bildirim desteğine kavuşacağını sizlerle paylaşmıştık. Bu kez ise Çin'in Shenzhen şehrinde sunum yapan WinHEC (Windows Donanım Mühendisliği Topluluğu) sunumunda mobil sürümün yeni özellikleri gün yüzüne çıktı.
Windows 10'un fiziksel aktivite takibi görüntüleri ortaya çıktı
 

Sunumda destek verilecek yeni sensörler açıklanırken paylaşılan listeye göz attığımızda :
  • Barometre
  • İnsan varlığını takip edebilen proximity,
  • Sıcaklık,nem,karbondiotsit, UV ışınları vb. takibi için çevre sensörleri
  • Nabız takibi vb. için biyometrik sensörler
  • Yürüme,koşma vb. için aktivite takibi
  • Yükseklik ve basınç ölçümü için Altimetre  
  • Adım takibi için Pedometre
gibi sensörlere yer verildiğini görüyoruz. Bu şekilde bir çok sensöre destek verilmesi ise akıllı telefonunuzun yürüme,bisiklet sürme ve hatta araba kullanma gibi aktivitelerinizi takip edebilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca sensörlerin hangi cebinizde olduğunu ve akıllı telefonunuzu sırt çantanızda taşıdığını anlama kapasitesi bile bulunuyor.
Windows 10'un fiziksel aktivite takibi görüntüleri ortaya çıktı
 

Windows 10 mobil sürümün bu destek ile birlikte 30 güne kadar aktivite takibi ve yönetimine izin vereceği belirtiliyor. Ayrıca paylaşılan fotoğraflar arasında aktivite takip ekranı da görülebiliyor. Bu görüntülerde de yürüyüşün başladığı / durduğu anlar net bir şekilde takip edilebiliyor. Son gelişmeler gösteriyor ki Microsoft diğer mobil platformlar ile arasındaki ufak ancak önemli detayların bir çoğunu kapatmayı hedefliyor.

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aybey 4 yıl
barometre ile altimetre yüksekliği vermektedir. Temelde aynıdırlar ancak Altimetre yüksekliği daha hassas ölçer.
Barometre hava basıncını İnç veya Milimetre olarak civa bazlarında veya milibarlar ile gösterir. Ancak Altimetre bunu deniz seviyesi üzerinde Fit veya metre olarak gösterir. Artan irtifa ile birlikte hava basıncı da muntazam olarak düşer.
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Oluruna Bırak! 4 yıl
Rezillik şu gorselliğe bak.
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Şeker Hapı 4 yıl Oluruna Bırak!
Oluruna Bırak!
Rezillik şu gorselliğe bak.

Oluruna bırak
değişecektir Windows 10 çok farklı olacak
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Elefue 4 yıl
Bildigim kadarıyla barometre basınçtan yüksekliği ölçüyor. Dağa çıkanlarda ve Jeeplerde hatta Mitsubishi L200 de var.
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Glorfindel1907 4 yıl
Şimdi benim telefonumda barometre var bunu nasıl veya neyle kullanacağım
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emir kustirika 4 yıl Glorfindel1907
tayfn1907

Şimdi benim telefonumda barometre var bunu nasıl veya neyle kullanacağım


şimdi barometreyi eklediler ya telefona herkez dağ bayır gezecek ben dahil .... :D yükseklere çıkanlar alçalan hava basıncını hissetmekle kalmayıp telefondada görecek

.... parayı benim yerime kazanan telefon yapsınlar tayfun kardeş .... :DDD
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