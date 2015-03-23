Windows 10'un fiziksel aktivite takibi görüntüleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta Windows 10 mobil sürümünün LED bildirim desteğine kavuşacağını sizlerle paylaşmıştık. Bu kez ise Çin'in Shenzhen şehrinde sunum yapan WinHEC (Windows Donanım Mühendisliği Topluluğu) sunumunda mobil sürümün yeni özellikleri gün yüzüne çıktı.
Sunumda destek verilecek yeni sensörler açıklanırken paylaşılan listeye göz attığımızda :
- Barometre
- İnsan varlığını takip edebilen proximity,
- Sıcaklık,nem,karbondiotsit, UV ışınları vb. takibi için çevre sensörleri
- Nabız takibi vb. için biyometrik sensörler
- Yürüme,koşma vb. için aktivite takibi
- Yükseklik ve basınç ölçümü için Altimetre
- Adım takibi için Pedometre
Windows 10 mobil sürümün bu destek ile birlikte 30 güne kadar aktivite takibi ve yönetimine izin vereceği belirtiliyor. Ayrıca paylaşılan fotoğraflar arasında aktivite takip ekranı da görülebiliyor. Bu görüntülerde de yürüyüşün başladığı / durduğu anlar net bir şekilde takip edilebiliyor. Son gelişmeler gösteriyor ki Microsoft diğer mobil platformlar ile arasındaki ufak ancak önemli detayların bir çoğunu kapatmayı hedefliyor.
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Barometre hava basıncını İnç veya Milimetre olarak civa bazlarında veya milibarlar ile gösterir. Ancak Altimetre bunu deniz seviyesi üzerinde Fit veya metre olarak gösterir. Artan irtifa ile birlikte hava basıncı da muntazam olarak düşer.
Oluruna bırak değişecektir Windows 10 çok farklı olacak
şimdi barometreyi eklediler ya telefona herkez dağ bayır gezecek ben dahil .... :D yükseklere çıkanlar alçalan hava basıncını hissetmekle kalmayıp telefondada görecek
.... parayı benim yerime kazanan telefon yapsınlar tayfun kardeş .... :DDD