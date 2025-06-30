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    Microsoft açıkladı: "Windows 11, Windows 10'dan iki kat daha hızlı"

    Microsoft, Windows 11'in 2.3 kata kadar daha hızlı olduğunu iddia ediyor. Ancak bu testlerden ilginç bir ayrıntı paylaşıldı. Microsoft, bu konuda yeterince açık olmayabilir. 

    Microsoft açıkladı: Windows 11, Windows 10'dan iki kat daha hızlı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, kullanıcıları Windows 10'dan Windows 11'e geçmeleri için bir kez daha agresif bir duyuru paylaştı. Şirket şimdi de, yeni işletim sisteminin selefinden 2,3 kata kadar daha hızlı olduğunu iddia ediyor. Ancak yapılan testlerden komik bir ayrıntı paylaşıldı. İşte detaylar...

    Windows 11, Windows 10'dan iki kat daha hızlı

    Kaçıranlar için Windows 10, 14 Ekim'deki kullanım ömrü sonuna yaklaşırken, Microsoft kullanıcıları Windows 11'e yönlendirmek için neredeyse her gün makaleler yayınlıyor. Son blog yazısında ise, Windows 11'in Windows 10’a kıyasla 2.3 kat daha hızlı çalıştığı paylaşıldı. Ancak bu iddianın dayandığı test metodolojisi komik oranda sorunlu.

    Aktarıldığı kadarıyla Microsoft, Geekbench 6 Multi-Core testlerini baz alarak böyle bir kıyaslama yapmış. Ancak her iki işletim sisteminin çok farklı donanımlarda test edildiği ortaya çıktı. Öyle ki Windows 10 için kullandığı sistemler arasında, yedi ila dokuz yaşında olan Intel Core i3-6100U gibi çift çekirdekli eski işlemciler yer alıyor. Buna karşın Windows 11, 12. ve 13. nesil işlemcilerle donatılmış.

    Bu da demek oluyor ki Windows 11'in "2.3 kat daha hızlı" olduğu iddiası, doğrudan işletim sistemi kaynaklı değil, büyük ölçüde donanım farkından kaynaklanıyor. Tabii ki Windows 11'in bazı avantajları olduğu bir gerçek. Keza modern sistemlerde daha iyi oyun performansı, yeni nesil güvenlik standartları ve kullanıcı deneyimi açısından getirileri var. Ancak bunların şeffaf biçimde aktarılmak yerine abartılı bir pazarlama diliyle desteklendiğini görüyoruz.

    Windows 10'un resmi desteği 14 Ekim 2025'te sona erecek. Microsoft, bu tarihe kadar kullanıcıları geçiş yapmaya teşvik etmeye devam edecek gibi görünüyor. 

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