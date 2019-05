Windows 10'un mobil sürümü tanıtıldı, Windows Phone ismi tarih oluyor.

Microsoft bugün yaptığı etkinlikte bir çok ürünün yanında Windows 10'un ARM tabanlı cihazlarda çalışacak mobil versiyonunu da tanıttı. Bu yeni sürümü Windows Phone veya farklı bir şekilde adlandırmaktan kaçınan Microsoft direk olarak Windows 10 isimlendirmesi ile mobil cihazlara gelecek versiyonundan bahsetti. Microsoft'un mobil işletim sistemleri daha önce Windows Mobile, Windows Phone ve Windows RT(tabletler için) gibi isimler almıştı. Yeni Windows 10 mobil sürümün ise Windows Phone ve Windows RT özelliklerini bir arada sunabileceği söyleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Windows'un artık tüm cihazları tek bir sistemde toplama fikrini ciddi adımlarla hayata geçirdiğini görmeye başlıyoruz. Windows'un masaüstü sürümleri ile senkronize çalışabilecek mobil sürümün "Action Center" adı verilen bildirim merkezinde kullanıcılar her platformdaki bildirimleri alacak. Dileyen kullanıcılar masaüstünde akıllı telefon bildirimlerini bu bölümde görüntüleyebilecek, dileyen kullanıcılar ise telefonunda masaüstü bildirimlerini görebilecek. Mobil cihazına mesaj gelen kullanıcılar Windows 10 yüklü bilgisayarından bildirim üzerinden mesaja cevap verebilecek. Her cihazında ayrı ayrı bildirim almak isteyen kullanıcılarda bildirimlerini yine bu şekilde alma seçeneğine sahip olacaklar.Bunun dışında canlı kutucukların arkasında kalan ve daha önce sadece siyah veya beyaz olarak seçilebilen arka plana fotoğraf eklenebileceği ilk dikkat çeken özelliklerden birisi oldu. Ayarlar menüsünün de ana başlıklar altında toplanarak temizlenmesi ile de kullanıcıların sisteme hükmetmesi daha kolaylaştırılmış gibi gözüküyor. Bunun dışında klavyenin ekranın herhangi bir bölümüne hareket ettirilebilmesi de eklenen ilginç özelliklerden birisi. Ayrıca mobil sürümdeki Windows 10 kullanıcıları Word,Excel ve PowerPoint gibi Microsoft Office ürünlerinin yenilenen ve dokunmatik cihazlar için optimize edilen versiyonlarına ücretsiz sahip olabilecek.Mobil cihazlarda çalışacak Windows 10 işletim sisteminin ilk ön izleme sürümü Şubat ayı içerisinde yayınlanacak.Görsel The Verge sitesinden alınmıştır.