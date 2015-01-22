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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 10'un mobil sürümü tanıtıldı, Windows Phone ismi tarih oluyor.

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Windows 10'un mobil sürümü tanıtıldı, Windows Phone ismi tarih oluyor.
Microsoft bugün yaptığı etkinlikte bir çok ürünün yanında Windows 10'un ARM tabanlı cihazlarda çalışacak mobil versiyonunu da tanıttı. Bu yeni sürümü Windows Phone veya farklı bir şekilde adlandırmaktan kaçınan Microsoft direk olarak Windows 10 isimlendirmesi ile mobil cihazlara gelecek versiyonundan bahsetti. Microsoft'un mobil işletim sistemleri daha önce Windows Mobile, Windows Phone ve Windows RT(tabletler için) gibi isimler almıştı. Yeni Windows 10 mobil sürümün ise Windows Phone ve Windows RT özelliklerini bir arada sunabileceği söyleniyor.

Windows'un artık tüm cihazları tek bir sistemde toplama fikrini ciddi adımlarla hayata geçirdiğini görmeye başlıyoruz. Windows'un masaüstü sürümleri ile senkronize çalışabilecek mobil sürümün "Action Center" adı verilen bildirim merkezinde kullanıcılar her platformdaki bildirimleri alacak. Dileyen kullanıcılar masaüstünde akıllı telefon bildirimlerini bu bölümde görüntüleyebilecek, dileyen kullanıcılar ise telefonunda masaüstü bildirimlerini görebilecek. Mobil cihazına mesaj gelen kullanıcılar Windows 10 yüklü bilgisayarından bildirim üzerinden mesaja cevap verebilecek. Her cihazında ayrı ayrı bildirim almak isteyen kullanıcılarda bildirimlerini yine bu şekilde alma seçeneğine sahip olacaklar.

Bunun dışında canlı kutucukların arkasında kalan ve daha önce sadece siyah veya beyaz olarak seçilebilen arka plana fotoğraf eklenebileceği ilk dikkat çeken özelliklerden birisi oldu. Ayarlar menüsünün de ana başlıklar altında toplanarak temizlenmesi ile de kullanıcıların sisteme hükmetmesi daha kolaylaştırılmış gibi gözüküyor. Bunun dışında klavyenin ekranın herhangi bir bölümüne hareket ettirilebilmesi de eklenen ilginç özelliklerden birisi. Ayrıca mobil sürümdeki Windows 10 kullanıcıları Word,Excel ve PowerPoint gibi Microsoft Office ürünlerinin yenilenen ve dokunmatik cihazlar için optimize edilen versiyonlarına ücretsiz sahip olabilecek.

Mobil cihazlarda çalışacak Windows 10 işletim sisteminin ilk ön izleme sürümü Şubat ayı içerisinde yayınlanacak.

Görsel The Verge sitesinden alınmıştır.
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doctor_bey 4 yıl
Windows 11'i bekliyorum




(eskiden olsa gelsin eksiler derdim
)
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kdkdmdoflf 4 yıl
Microsoft cidden doğru adımlar atıyor ama daha yol uzun.
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Emre Kocakaya 4 yıl
Ne zaman PC ye kurdugumuz oyunu windows telefonda kurarim iste o zaman alirim bir windows phone :)
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grandcross 4 yıl Emre Kocakaya
Emre Kocakaya
Ne zaman PC ye kurdugumuz oyunu windows telefonda kurarim iste o zaman alirim bir windows phone :)

Bunun tam tersini yapabiliyorsunuz wp de olan herhangi bir oyunu Windows tada oynayabiliyorsunuz. Ayrıca daha alfa aşamasında olmasına rağmen Xbox oyunlarını telefonlara stream edebileceğimiz lumia 520 üzerinde sızmıştı. Sanırım bu özellik Windows pc/telefona da gelebilir
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Surfer Rosa 4 yıl Emre Kocakaya
Emre Kocakaya

Ne zaman PC ye kurdugumuz oyunu windows telefonda kurarim iste o zaman alirim bir windows phone :)

Öyle bir teknoloji gelise haber edin. iOs, android falan da olur. Tizen bile olur.
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ø 4 yıl
Güzel görünüyor. Bekliyoruz W10'u.
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0MG90 4 yıl
Çok fark var cidden
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CooL_ROMEO 4 yıl
Ne zamandan beri windows 4/4 lük bir işletim sistemi geliştirdi acaba ? Sizce bu adamlar doğru düzgün birşey yapabilirler mi ya ?
Yatıp kalkıp Apple a dua etmek gerek baksanıza resmen OS X Yosemite nin yenilikleri ...
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blacksss 4 yıl
Erdi bey çekirdekler ile mesut bey de china telefonlar ile kafa yoracagina biraz da işletim sistemlerini takip etsinler. Windows 10 çıkmış utanmasaniz haberini yapmayacaksınız!!
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_Shinku_ 4 yıl blacksss
blacksss
Erdi bey çekirdekler ile mesut bey de china telefonlar ile kafa yoracagina biraz da işletim sistemlerini takip etsinler. Windows 10 çıkmış utanmasaniz haberini yapmayacaksınız!!

Fare dağa küsmüş dağın haberi olmamış.
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alp0007 4 yıl
Hoş gözüküyor. 2015 için windowslu tablet ve akıllı telefonlarda ucuzlama stratejisi duyumları doğru çıkarsa pazar payı artabilir.
Hayırlısı...
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Gece772 4 yıl
win 10 bakalım nasıl bir açıkları olacak.....
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apokhan 4 yıl
Bu arka plan resmi iyi olmus fakat 8.1 demi gibi o kutucuklarda resim olmali yoksa resim koyunca belli olmamis gorunuyor
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