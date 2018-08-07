Windows 7 sürümünün hakimiyeti bitmek üzere

Windows tarihinde belki de en fazla hakimiyet süren işletim sistemi Windows 7 olmuştur. Windows 8 işletim sisteminin başarısız olması şüphesiz bunda en büyük etken. İstediğini alamayan kullanıcılar sayesinde Windows 7 iyice kemikleşirken uzun bir süre yüzde 50 üzerinde pazar payını devam ettirmişti.

Genel tahminler bu yönde

Hatasını anlayan ve Windows 10 işletim sistemi ile durumu toparlamayı başaran Microsoft dengeleri değiştirmeye başladı. Hızla büyüyen Windows 10 işletim sistemi Windows 7’nin hakimiyetini bitirmek üzere.

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Son verilere göre Windows 7 kullanım oranı yüzde 43 seviyesinde seyrediyor. Windows 10 kullanım oranı ise yüzde 33 seviyesine çıkmış durumda. Kaynaklar en geç yıl sonunda Windows 10 işletim sisteminin Windows 7 işletim sistemini geçeceğini tahmin ediyor.

Tarayıcı oturumlarına göre veri toplayan diğer bir analiz platformu Windows 10 sürümünü lider ilan etmişti ancak genel tahminler bunun henüz gerçekleşmediği yönünde. Özellikle kurumsal tarafta Windows 10 kullanımının artması ile genel pazar payının öne geçmesi bekleniyor.