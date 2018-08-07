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Windows 7 sürümünün hakimiyeti bitmek üzere

Uzun süredir işletim sistemi pazarının ve Windows ekosisteminin lideri durumunda olan Windows 7 sürümü artık yavaş yavaş geri plana doğru yol almaya başladı.
9 ay
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 7 sürümünün hakimiyeti bitmek üzere

Windows tarihinde belki de en fazla hakimiyet süren işletim sistemi Windows 7 olmuştur. Windows 8 işletim sisteminin başarısız olması şüphesiz bunda en büyük etken. İstediğini alamayan kullanıcılar sayesinde Windows 7 iyice kemikleşirken uzun bir süre yüzde 50 üzerinde pazar payını devam ettirmişti.

Genel tahminler bu yönde

Hatasını anlayan ve Windows 10 işletim sistemi ile durumu toparlamayı başaran Microsoft dengeleri değiştirmeye başladı. Hızla büyüyen Windows 10 işletim sistemi Windows 7’nin hakimiyetini bitirmek üzere.

Ayrıca Bkz. "NBA 2K18 toplamda 10 milyon kopya sattı"

Son verilere göre Windows 7 kullanım oranı yüzde 43 seviyesinde seyrediyor. Windows 10 kullanım oranı ise yüzde 33 seviyesine çıkmış durumda. Kaynaklar en geç yıl sonunda Windows 10 işletim sisteminin Windows 7 işletim sistemini geçeceğini tahmin ediyor.

Tarayıcı oturumlarına göre veri toplayan diğer bir analiz platformu Windows 10 sürümünü lider ilan etmişti ancak genel tahminler bunun henüz gerçekleşmediği yönünde. Özellikle kurumsal tarafta Windows 10 kullanımının artması ile genel pazar payının öne geçmesi bekleniyor.

 

http://hexus.net/tech/news/software/120809-windows-10-set-unseat-windows-7-year-end/ Yorum Yaz
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Spider_hip 9 ay en beğenilen
Arada hala koca bir %10 luk fark var. Öyle kolay kolay yıl sonuna geçemez gibi duruyor. Diğer yandan bedava dağıtılmasına, hatta zorla dağıtılmasına rağmen bunca senedir win7 nin altında kalması win10 un ne kadar başarısız bir işletim sistemi olduğunu gösterir. Hatta daha iddialı konuşup gelmiş geçmiş en başarısız windows sürümü olduğunu söyleyebilirim. Yani 40 kere win10 a geçişi reddettiğimizi biliyorum. Bu kadar ısrar kıyamet, aylarca bedavalar :D Sonuç seneler sonra -%10 da. Bence başarısızlığı kabul edip adam gibi yeni bir tane yapmalılar ama nerede. Kabul edecek olsalar web dünyasının başından ie/edge belasını çekerler, web siteleri çağ atlar.
Arada hala koca bir %10 luk fark var. Öyle kolay kolay yıl sonuna geçemez gibi duruyor. Diğer yandan bedava dağıtılmasına, hatta zorla dağıtılmasına rağmen bunc...
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DH Misafiri 9 ay
Bu sadece yeni alınan bilgisayarlar sayesinde gerçekleşiyor. Yeni notebooklarda windows 10 yüklü geliyor bir çok kullanıcı windows 10 dan memnun değil windows 7 yapmak istiyor ama bildiğiniz gibi bir çok engel çıkıyor karşılarına bazı notebook markalarına windows 7 yüklemek işkence haline geliyor bu nedenle bir zorlama gibi windows 10 kullanmaya devam etmek zorunda bırakılıyor. buna rağmen halen windows 7 geçilebilmiş değil. bu nedenle windows 10 da windows 8 ve 8.1 gibi bir başarısızlık öyküsüdür. yeni bir windows gelecek ve herşey güzel olacak unutları ile yaşıyoruz.
Bu sadece yeni alınan bilgisayarlar sayesinde gerçekleşiyor. Yeni notebooklarda windows 10 yüklü geliyor bir çok kullanıcı windows 10 dan memnun değil windows 7...
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berkayjan 9 ay
Windows 7'yi geçemez yıl sonuna kadar. Gelmiş geçmiş en iyi OS Windows 7'dir Microsoft'un yaptığı. Sade, stabil, donanım dostu.
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haklısın toprAAm 9 ay
Win 7 xp’nin 2 katı büyüklüğünde bir efsanedir
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Umutcan 9 ay
Win7'de Dx12 olmadığı için zaten oyuncular olarak Dx12 için Win10 kullanmak durumundayız. Bazı oyunlar hatta Win10 exclusive olarak çıkıyor.
Ekran kartınız güncel değilse veya oyun oynamıyorsanız, iş amaçlı kullanıyorsanız Win7 daha problemsiz kesinlikle. Ama Win10'da da çok büyük problem yaşamadım,
alıştıktan sonra gayet kullanılıyor.
Windows'un tüm sürümlerinde devam eden en büyük problem ise Windows Update, malesef XP de dahil XP'den beri şunu sorunsuz kusursuz çalışacak hale getiremediler.
Ya yavaş indirir ya indirmez hata verir, ya update yaparken problem verir vs. Xp,7,8.1,10 hepsinde benzer problemler yaşadım malesef.
İnternette araştırdığımda da benzer sorunları yaşayan tonla kullanıcı olduğunu görüyorum.
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lterlemez 9 ay
Windows'un geleceğini şöyle görüyorum ben; muhtemelen tam olarak yerleştiğinde hiçbir şeyine dokunamayacak kullanıcı, güncelleme, virüs, internet tarayıcı ve sürücüleri vb. Hatta, belki çok uçuk düşünüyorum ama "diğerlerine izin vermiyorsun" dediklerinde MS, doğrudan "kullanmayın o zaman" bile diyecek gibi geliyor bana ki böyle bir durumda (çoğu zaman) alternatifsiz olacağı için kimse sesini çıkartamayacak. Mesela, donanım üreticilerine, "sürücü dosyalarınızı bana vereceksiniz" diyerek kendi sistemi üzerinden yayınlayabilir.
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Moving On 9 ay
Windows 10 kullanıyorum, ondan önce Windows 8 kullanıyordum, ve şunu söyleyebilirim ki, Windows 7 kesinlikle en rahatıydı, bu saatten sonra Windows 7 başarısını kaybetmez, yeni bir sürüm çıkarırlarsa belki.
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Esteban C 9 ay
Ben windows 10 kurdum hemde 2011 yılında aldığım Casper notebook a
- Windows defenderi kapatmak için internetten reg file dosyasını indirip tıklamanız yeterli. Kayıt defterinde otomatik kapanıyor.
- Güncellemelerden kurtulmak için ilk işim windows update uygulamasını silen küçük bir uygulama.
Windows_Update_Tamamen_Kapatma_Aracı aracı yazın google a çıkıyor en baştaki site. Bunu yönetici olarak çalıştırdığınızda windows update siliniyor ve asla güncelleme yapamıyor windows.
- Sürücüleri yüklemek için Driver Booster kullanıyorum. Oyun güncellemeleri de dahil 30 sürücü güncellemiş durumda şuan.
Sadece İntel + Nvidia ekran kartı sürücülerini bir de Photkey sürüsünü kendim kurdum.
Şuan bir sorun yok windows 10 gayet güzel. Ama bazı işlevleri kapatırsak kullanılabilecek hale geliyor.

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DH Misafiri 9 ay
İnadına windows 7. Windows 10 gibi çöp bir işletim sistemine geçmem. 3 Kere denedim windowsu 10 yok olmuyor arakdaş. Çok fonksiyon var basitlik yok. Ben basitlik ararım.
Bir güncelleme geliyor bilgisayarın şaftı kayıyor , birde çok uzun sürüyor güncelleme yüklemeleri. Ssd şart o da bende yok yine geçmem.
Kahrolsun windows 10
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DH Misafiri 9 ay
Açıkça söylemek gerekirse Windows 10'un halen kullanımda olan sistemlerde bir çok probleme yol açmakta özellikle Windows 10 bu sorunsuz kullana bilmeniz için öncelikle hızlı bir diske ihtiyacınız var Windows 10 son gelen güncellemeleri ile kullanıcıları SSD almaya mecbur bırakma yolunda bir çok insanın kullandığı sistemlerin ortala 5 yaş ve üzeri bir durumda olduğunu düşünürsek (ülkemiz için ) Windows 7 ideal durumda Windows 7'nin stabil olması sorunsuz olması en önemli tercih sebebi görmezden gelmemek lazım ayrıca 2015 ve öncesi oyunların da Windows 10 da yeterli performansı verememesi Windows 10 desteğinin olması gerçi güncel oyunlarda da aynı fazla değişen yok halen Windows 7in ön planda olmasını sağlıyor
Windows 10 bir çok özelliği görselliği bana çekici gelsede
Kısaca Windows 7 candır gerisi heyecandır diyelim
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Quard 9 ay
2020 de 7 nin fişini çekeceklerine göre,o zamana kadar 7,hakimiyetini sürdürür.
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agent1453 9 ay
Dikkat! Alıntıdır:
shiftdelete.net/...
Yani Ryzen işlemciler'in düşük performans göstermesi için Windows 10'da hile mi var?
SDN Okuru dedi ki:
14 Mart 2017 Salı 07:30
Sorun windows 10 dan kaynaklanıyor. amd'yi windows 7 de denedim, neredeyse 2 kat daha fazla performans veriyor. hiç bir donma kasılma yok. windows 10 ise hatayı kabullenmiyor, bunun altında sanki başka bir amaç var gibi geliyor bana. benim gibi düşünenler var mı?
Not:Windows 7 64 bit'teyim,Windows 10'u başka Hdd'ye kurup test etmeden geçmeyi düşünmüyorum.
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maxmania 9 ay
toparladı derken? dizüstü bilgisayar piyasası olmasa, bedava geçiş olmasa %33 değil %13 belki olurdu.
o kadar reklamı yapıldı, güncellemeye zorlamalar, sürücü desteğinin kaldırılması, dx12' nin win 10' a özel yapılmasına rağmen rezilliğin daniskası. şu linux işletim sistemleri ortak bir çatıda toplansa; sürücüler ortak hazırlansa ve geri kalan arayüz vesaire dağıtımlara özel olsa windows' u bitirirler ama dağınıklığı toparlayamadılar. biz de hala microsoft' a mahkum kaldık.
bazı linux dağıtımları dx12, bazı windows eklentilerini çalıştırmayı (emülatör ama sanki kendi eklentisi gibi entegre) başarmış. biraz uğraş gerektiriyor ama yeni bilgisayar aldığımda ilk işim onu denemek olacak. olmadı windows 7 kurarım dx12 olmazsa ölmem, vulcan destekli oyunları seçerim.
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MarlonJD 9 ay maxmania
GNU yapmaya çalıştı. Unix benzeri bir işletim sistemi ama maalesef bitmedi. Ama oldukça rekabet olan bissuru sistem var. Arch Linux gibi basit stabil hafif bir işletim sistemi var oldukça güzel. Ama oyun konusunda Windows mecbur gibi bi şey. Normal kullanım için çok stabil linux çekirdeği tabanlı işletim sistemleri mevcut.
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