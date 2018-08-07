Windows 7 sürümünün hakimiyeti bitmek üzere

Windows tarihinde belki de en fazla hakimiyet süren işletim sistemi Windows 7 olmuştur. Windows 8 işletim sisteminin başarısız olması şüphesiz bunda en büyük etken. İstediğini alamayan kullanıcılar sayesinde Windows 7 iyice kemikleşirken uzun bir süre yüzde 50 üzerinde pazar payını devam ettirmişti.
Genel tahminler bu yönde
Hatasını anlayan ve Windows 10 işletim sistemi ile durumu toparlamayı başaran Microsoft dengeleri değiştirmeye başladı. Hızla büyüyen Windows 10 işletim sistemi Windows 7’nin hakimiyetini bitirmek üzere.Ayrıca Bkz. "NBA 2K18 toplamda 10 milyon kopya sattı"
Son verilere göre Windows 7 kullanım oranı yüzde 43 seviyesinde seyrediyor. Windows 10 kullanım oranı ise yüzde 33 seviyesine çıkmış durumda. Kaynaklar en geç yıl sonunda Windows 10 işletim sisteminin Windows 7 işletim sistemini geçeceğini tahmin ediyor.
Tarayıcı oturumlarına göre veri toplayan diğer bir analiz platformu Windows 10 sürümünü lider ilan etmişti ancak genel tahminler bunun henüz gerçekleşmediği yönünde. Özellikle kurumsal tarafta Windows 10 kullanımının artması ile genel pazar payının öne geçmesi bekleniyor.
http://hexus.net/tech/news/software/120809-windows-10-set-unseat-windows-7-year-end/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ekran kartınız güncel değilse veya oyun oynamıyorsanız, iş amaçlı kullanıyorsanız Win7 daha problemsiz kesinlikle. Ama Win10'da da çok büyük problem yaşamadım,
alıştıktan sonra gayet kullanılıyor.
Windows'un tüm sürümlerinde devam eden en büyük problem ise Windows Update, malesef XP de dahil XP'den beri şunu sorunsuz kusursuz çalışacak hale getiremediler.
Ya yavaş indirir ya indirmez hata verir, ya update yaparken problem verir vs. Xp,7,8.1,10 hepsinde benzer problemler yaşadım malesef.
İnternette araştırdığımda da benzer sorunları yaşayan tonla kullanıcı olduğunu görüyorum.
- Windows defenderi kapatmak için internetten reg file dosyasını indirip tıklamanız yeterli. Kayıt defterinde otomatik kapanıyor.
- Güncellemelerden kurtulmak için ilk işim windows update uygulamasını silen küçük bir uygulama.
Windows_Update_Tamamen_Kapatma_Aracı aracı yazın google a çıkıyor en baştaki site. Bunu yönetici olarak çalıştırdığınızda windows update siliniyor ve asla güncelleme yapamıyor windows.
- Sürücüleri yüklemek için Driver Booster kullanıyorum. Oyun güncellemeleri de dahil 30 sürücü güncellemiş durumda şuan.
Sadece İntel + Nvidia ekran kartı sürücülerini bir de Photkey sürüsünü kendim kurdum.
Şuan bir sorun yok windows 10 gayet güzel. Ama bazı işlevleri kapatırsak kullanılabilecek hale geliyor.
Bir güncelleme geliyor bilgisayarın şaftı kayıyor , birde çok uzun sürüyor güncelleme yüklemeleri. Ssd şart o da bende yok yine geçmem.
Kahrolsun windows 10
Windows 10 bir çok özelliği görselliği bana çekici gelsede
Kısaca Windows 7 candır gerisi heyecandır diyelim
shiftdelete.net/...
Yani Ryzen işlemciler'in düşük performans göstermesi için Windows 10'da hile mi var?
SDN Okuru dedi ki:
14 Mart 2017 Salı 07:30
Sorun windows 10 dan kaynaklanıyor. amd'yi windows 7 de denedim, neredeyse 2 kat daha fazla performans veriyor. hiç bir donma kasılma yok. windows 10 ise hatayı kabullenmiyor, bunun altında sanki başka bir amaç var gibi geliyor bana. benim gibi düşünenler var mı?
Not:Windows 7 64 bit'teyim,Windows 10'u başka Hdd'ye kurup test etmeden geçmeyi düşünmüyorum.
o kadar reklamı yapıldı, güncellemeye zorlamalar, sürücü desteğinin kaldırılması, dx12' nin win 10' a özel yapılmasına rağmen rezilliğin daniskası. şu linux işletim sistemleri ortak bir çatıda toplansa; sürücüler ortak hazırlansa ve geri kalan arayüz vesaire dağıtımlara özel olsa windows' u bitirirler ama dağınıklığı toparlayamadılar. biz de hala microsoft' a mahkum kaldık.
bazı linux dağıtımları dx12, bazı windows eklentilerini çalıştırmayı (emülatör ama sanki kendi eklentisi gibi entegre) başarmış. biraz uğraş gerektiriyor ama yeni bilgisayar aldığımda ilk işim onu denemek olacak. olmadı windows 7 kurarım dx12 olmazsa ölmem, vulcan destekli oyunları seçerim.
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