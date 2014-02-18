Windows 7'li bilgisayar satışları 31 Ekim tarihinde sona eriyor





Microsoft'un önceki yıl piyasaya sürdüğü Windows 8 versiyonları henüz yüzde 10'u geçebilmişken, Windows 7 işletim sistemli ürünlere olan ilgi halen devam ediyor. Bazı firmalar Windows 7'li PC kampanyalarına başlarken, Microsoft'un ise farklı planları olduğu ortaya çıktı.





Firmadan yapılan açıklamada; kurumsal müşteriler haricinde son kullanıcıya yönelik olarak 31 Ekim'den sonra Windows 7 işletim sistemli PC satılmayacak. Kurumsal müşterilere yönelik Windows 7 Professional işletim sistemli ürünler için henüz bir son tarih açıklanmadı.





Normalda yeni işletim sistemi piyasaya çıktıktan bir yıl sonra önceki işletim sisteminin son kullanıcıya satışını bir yıl sonra, üreticilere satışını ise iki yıl sonra durduruluyordu. Windows 7'nin halen ilgi görüyor olması nedeniyle Microsoft'un bu döngüyü uzattığı belirtiliyor.

http://vr-zone.com/articles/october-31-will-last-day-can-buy-windows-7-pc/72212.html