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Windows 7'li bilgisayar satışları 31 Ekim tarihinde sona eriyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 7'li bilgisayar satışları 31 Ekim tarihinde sona eriyor

Microsoft'un önceki yıl piyasaya sürdüğü Windows 8 versiyonları henüz yüzde 10'u geçebilmişken, Windows 7 işletim sistemli ürünlere olan ilgi halen devam ediyor. Bazı firmalar Windows 7'li PC kampanyalarına başlarken, Microsoft'un ise farklı planları olduğu ortaya çıktı.

Firmadan yapılan açıklamada; kurumsal müşteriler haricinde son kullanıcıya yönelik olarak 31 Ekim'den sonra Windows 7 işletim sistemli PC satılmayacak. Kurumsal müşterilere yönelik Windows 7 Professional işletim sistemli ürünler için henüz bir son tarih açıklanmadı.

Normalda yeni işletim sistemi piyasaya çıktıktan bir yıl sonra önceki işletim sisteminin son kullanıcıya satışını bir yıl sonra, üreticilere satışını ise iki yıl sonra durduruluyordu. Windows 7'nin halen ilgi görüyor olması nedeniyle Microsoft'un bu döngüyü uzattığı belirtiliyor. 

http://vr-zone.com/articles/october-31-will-last-day-can-buy-windows-7-pc/72212.html Yorum Yaz
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darkhair 5 yıl
win 8 kullanıyorum. Uygulamalarda problem çıkarmasa ve oyunlarda problem çıkarmasa hızından dolayı win 7 den daha iyi bir sistem. Ama çok problem...
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einhander 5 yıl
1 seneden fazla zamandır wın8 kullanıyorum oynadıgım oyunlarda ve programlarda bır sorun olusmadı benım bılgısayarımda gayet guzel ve stabıl calısıyor aksıne bende bırdaha gerıye donus yapmam
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carter 5 yıl
Win8 çöpünü şimdi de millete mi dayatacaksınız? Allah akıl fikir versin.
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Mr. Jingles 5 yıl
W7'nin satışları hâlâ hatırı satılır bir sayıda olduğu için parayı kesmek Microsoft'un işine gelmedi. Aslında W8'in başarısızlığından çok W7'nin büyük başarısı var diyebiliriz buna. Çünkü W7'nin üzerine çok bir şey katamadı. Tüketiciler de bu yüzden geçme ihtiyacı hissetmediler. Ama Vista ile W7 durumu böyle değildi. Vista'dan sonra W7 ilaç gibiydi ve çok da güzeldi. Vista'dan sonra W7'nin yarattığı etkinin aynısını bence W8'den sonra gelecek olan W9'da göreceğiz.
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Bradley Cooper 5 yıl
umarım win 9 win 8 i unutturur. öncekilerde olduğu gibi
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TeamAnimus 5 yıl
Eğer Microsoft, Windows 8'in üzerine için gerekli, doğru ve beklenen hamleleri yaparsa Windows 9'un tanıtımı ve çıkışı birlikte Windows 7 ömrünü tamamlar zaten.
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ugur4619 5 yıl
Windows 8 kullanıyorum en kisa zamanda Windows 7ye dönüyorum
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örümcekk 5 yıl
Çünkü win7 kardeşi 8 den daha iyi
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