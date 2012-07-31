Windows 8, 20 farklı Metro teması sunacak

Haber Editörü
Geçtiğimiz günlerde Win8China sitesinin eline geçen Windows 8 RTM yapısından yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.
Windows 8 yayın önizleme sürümünde 5 farklı Metro başlangıç ekranı teması karşımıza çıkmıştı. RTM sürümünde ise bu sayı 20'ye yükseliyor. Bir seçim ekranı ile temaları kullanıcılara sunan Microsoft, ayrıca tema içerisinde de pek çok farklı renk seçeneğini kullanmaya izin veriyor.
RTM sürümünde gelen varsayılan olanların yanında Microsoft, ana ekran ve kilit ekranı duvarkağıtlarının sayısını da artırmış. Kullanıcıları yepyeni bir arayüze taşıyan Microsoft, görünüşe göre kişiselleştirme seçeneklerini de en üst düzeyde tutuyor.
http://www.win8china.com/html/1287.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bilgisayarla tanıştığınız ilk OS in Windows olduğunu herkes biliyor.
Bir Mac aldınız diye Windowsu yerden yere vurmayın.
Ah bi anlasanız herşey görüntü değil performansdan neden hiç bahsetmiyorsunuz ??
Ben ilk çıkan kullanıcı önizlemesinden itibaren 8'i kullandım, biliyorum. Windows 7 bile çöp yanında hız,stabilite ve arayüz bakımından.. Aksini iddia eden varsa gerçekten gülerim.
Sende anlasan artık performansın geliştiğini kendin kur ve gör.
İşletim sisteminin performansını sen Atom işlemcili netbooklara bakarak mı anlıyorsun?
Sen dediğimi anlamamışsın ben microsoft un netbook u masaüstü ile aynı keseye koyuyor windows 8 değil xp bile zorlanıyor en yüksek modeldede bile ayrıca tablet ayrı birşey netbook da ayrı bem tablet te kullanıyorum netbook da ikisinin yaptıkları çok ayrı bu sadece senin düşüncen!
Mac os 10.8 , windows 8 ve ubuntu güzel bir 3lü alternatif olacaklar.. 10.8 tamam bir de windows 8 oldu mu pc tadından yenmez bence..
Şuan bana göre tek sorun, tasarımlar.. Ben Apple ve Sony , HP dışında pek tasarımları beğenmiyorum..Windows ile bunlarda değişime uğrayacaktır, surface'in etkisi olur diye tahmin ediyorum.
asıl sen beni anlamamışsın. microsoftun bile desteğini kestiği zamanlarda piyasaya çıkmış olan kıytırık atom işlemcili netbooklarda xp bile zorlanıyor diyorsun. netbookların çıkış felsefesi herhangi bir iş yapmak değil (adı üstünde) basitçe nette sörf yapmaktı. ilk çıkan netbooklar ile şimdikiler arasında elbet fark var ama o dandik atom yüzünden iş görmez haldeler hala. ben netbooklara verilen paralara acıyorum. sırf büyük laptop taşımayayım da sağda solda nete girer işimi görürüm demek için o para verilmez. verenler de genelde en azından orta seviye (1000TL+ fiyatlı) bir laptop alamayıp netbook alıp ödev yaparım diyen öğrenciler genelde.
elbette netbook platform olarak tabletten farklı ama artık tabiri caizse dizginlerini koparmş yükselen tablet/dokunmatik piyasası var iken ve oldukça kullanışsız yapısı nedeniyle gözden düşen netbook piyasasına bırak microsoftu kimse destek vermez artık. hatta özel destek vermeye gerek yok windows rt sayesinde pc+tablet+mobil platformlar neredeyse tek çatı altında toplanıyor.
kesin bir yargıya varmadan önce de en azından 1-2 ay aktif win8 önizleme sürümünü deneyin. netbookunuzda xp'den bile farkı göreceksiniz. (aero ve çeşitli grafik efeklerini kapatırsanız daha iyi sonuç alırsınız dememe gerek yok sanırım) bunu (windows xp, 7, 8 kurulumları ile) eski model bir lg x130 netbook'ta denemiş biri olarak söylüyorum.
son olarak surface pro diye bir ürün çıkacak iken windows'un gelecek vizyonunun nasıl pc/tablet melezi bir yapıya kaydığını anlarsınız.
hangi nimeti? orjinal olunca performans mı artıyor yada başka ne oluyor oluyorsa bende alıyim şu konsollar ve anroid sistemi kadar stabil aynı zamanda konsol gibi performans versin isterse 1000 tl olsun hemen alırım!
bu arada zaten bana göre gereksiz bi ara segment olan netbook'lara destek vermemesi en iyisi. hele hele tabletlerin yaygınlaştığı şu dönemde o kadar işlevsiz kaldılar ki donanım üreticileri bile yavaş yavaş model çıkarmayı bıraktılar. o bi dönem laptop alamayanlar en azından ucuz yollu iş görsün diye çıktı. patladı (hatta absürd derece fiyatları da arttı) ancak şimdi düşüşte. kaldı ki win8 şu an netbooklarda dahi en iyi çalışan windows sürümü.