Windows 8, 20 farklı Metro teması sunacak

Geçtiğimiz günlerde Win8China sitesinin eline geçen Windows 8 RTM yapısından yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.





Windows 8 yayın önizleme sürümünde 5 farklı Metro başlangıç ekranı teması karşımıza çıkmıştı. RTM sürümünde ise bu sayı 20'ye yükseliyor. Bir seçim ekranı ile temaları kullanıcılara sunan Microsoft, ayrıca tema içerisinde de pek çok farklı renk seçeneğini kullanmaya izin veriyor.





RTM sürümünde gelen varsayılan olanların yanında Microsoft, ana ekran ve kilit ekranı duvarkağıtlarının sayısını da artırmış. Kullanıcıları yepyeni bir arayüze taşıyan Microsoft, görünüşe göre kişiselleştirme seçeneklerini de en üst düzeyde tutuyor.