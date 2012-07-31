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Windows 8, 20 farklı Metro teması sunacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,9b
1
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde Win8China sitesinin eline geçen Windows 8 RTM yapısından yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Windows 8 yayın önizleme sürümünde 5 farklı Metro başlangıç ekranı teması karşımıza çıkmıştı. RTM sürümünde ise bu sayı 20'ye yükseliyor. Bir seçim ekranı ile temaları kullanıcılara sunan Microsoft, ayrıca tema içerisinde de pek çok farklı renk seçeneğini kullanmaya izin veriyor.

RTM sürümünde gelen varsayılan olanların yanında Microsoft, ana ekran ve kilit ekranı duvarkağıtlarının sayısını da artırmış. Kullanıcıları yepyeni bir arayüze taşıyan Microsoft, görünüşe göre kişiselleştirme seçeneklerini de en üst düzeyde tutuyor.

http://www.win8china.com/html/1287.html Yorum Yaz
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JoeyBane 7 yıl
Soldan sağa 4, yukarıdan aşağıya 2. olanı mor renk seçtin mi tamamdır.
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akif_gamer 7 yıl
Gelsin hemen alıcam.Bi 300tl bayılsak en az 3-4 yıl kullanılır.Daha ne olsun
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Batuist 7 yıl
windows 8 tabletlerde dokunmatik ekranlar için gerçekten çok güzel ama fare ve klavye için aynı kullanım deneyimini vermiyor maalesef.. yinede çağa ayak uydurmak için sanırım bunada alışmamız gerekecek..
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Schwartzenius 7 yıl
Windows 8, bizi çok şaşırtacak.
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-Ege 7 yıl
Nedir bu Windowsu yerden yere vurmalar?
Bilgisayarla tanıştığınız ilk OS in Windows olduğunu herkes biliyor.

Bir Mac aldınız diye Windowsu yerden yere vurmayın.
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demo11 7 yıl
carnador
Microsoft, yıllardır hayal ettiği birşeyi yapıyor sonunda.. Mac os 10.8 , windows 8 ve ubuntu güzel bir 3lü alternatif olacaklar.. 10.8 tamam bir de windows 8 oldu mu pc tadından yenmez bence.. Şuan bana göre tek sorun, tasarımlar.. Ben Apple ve Sony , HP dışında pek tasarımları beğenmiyorum..Windows ile bunlarda değişime uğrayacaktır, surfacein etkisi olur diye tahmin ediyorum.

Ah bi anlasanız herşey görüntü değil performansdan neden hiç bahsetmiyorsunuz ??
2 Yanıt Yanıtla
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Cineman 7 yıl
Metro teması derken, ne bileyim Paris Metrosu Wallpaper'i felan bulunan bir temadan mı bahsediliyor?
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Guest-F8946C419 7 yıl demo11
demo11

carnador

Microsoft, yıllardır hayal ettiği birşeyi yapıyor sonunda.. Mac os 10.8 , windows 8 ve ubuntu güzel bir 3lü alternatif olacaklar.. 10.8 tamam bir de windows 8 oldu mu pc tadından yenmez bence.. Şuan bana göre tek sorun, tasarımlar.. Ben Apple ve Sony , HP dışında pek tasarımları beğenmiyorum..Windows ile bunlarda değişime uğrayacaktır, surfacein etkisi olur diye tahmin ediyorum.


Ah bi anlasanız herşey görüntü değil performansdan neden hiç bahsetmiyorsunuz ??

Ben ilk çıkan kullanıcı önizlemesinden itibaren 8'i kullandım, biliyorum. Windows 7 bile çöp yanında hız,stabilite ve arayüz bakımından.. Aksini iddia eden varsa gerçekten gülerim.
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-Ege 7 yıl demo11
demo11
carnador
Microsoft, yıllardır hayal ettiği birşeyi yapıyor sonunda.. Mac os 10.8 , windows 8 ve ubuntu güzel bir 3lü alternatif olacaklar.. 10.8 tamam bir de windows 8 oldu mu pc tadından yenmez bence.. Şuan bana göre tek sorun, tasarımlar.. Ben Apple ve Sony , HP dışında pek tasarımları beğenmiyorum..Windows ile bunlarda değişime uğrayacaktır, surfacein etkisi olur diye tahmin ediyorum.

Ah bi anlasanız herşey görüntü değil performansdan neden hiç bahsetmiyorsunuz ??

Sende anlasan artık performansın geliştiğini kendin kur ve gör.

İşletim sisteminin performansını sen Atom işlemcili netbooklara bakarak mı anlıyorsun?
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demo11 7 yıl
Ciddiyetsiz
20 tema ilk bakışta çok gibi gelebilir ama kişisel beğenilere göre ortalama 4-5 tema 1 kişi için uygun sayılabilir. yani 1 kişi için ortalama 4-5 tema seçme şansı kalır ki bu da az. dahili 20 tema yanında bence çevrimiçi temalar da sunarak en azından canlılığı sağlamış olur.
demo11Ve windows netbook larda rezalet inanmıyorsanız alız istediğiniz windows sistemini kurun farkı görün microsoft netbook ları ne zaman masaüstü bilgisayar katagorisinden çikaracak merak ediyorum.
bu arada zaten bana göre gereksiz bi ara segment olan netbooklara destek vermemesi en iyisi. hele hele tabletlerin yaygınlaştığı şu dönemde o kadar işlevsiz kaldılar ki donanım üreticileri bile yavaş yavaş model çıkarmayı bıraktılar. o bi dönem laptop alamayanlar en azından ucuz yollu iş görsün diye çıktı. patladı (hatta absürd derece fiyatları da arttı) ancak şimdi düşüşte. kaldı ki win8 şu an netbooklarda dahi en iyi çalışan windows sürümü.

Sen dediğimi anlamamışsın ben microsoft un netbook u masaüstü ile aynı keseye koyuyor windows 8 değil xp bile zorlanıyor en yüksek modeldede bile ayrıca tablet ayrı birşey netbook da ayrı bem tablet te kullanıyorum netbook da ikisinin yaptıkları çok ayrı bu sadece senin düşüncen!
1 Yanıt Yanıtla +1
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Guest-F8946C419 7 yıl
Microsoft, yıllardır hayal ettiği birşeyi yapıyor sonunda..

Mac os 10.8 , windows 8 ve ubuntu güzel bir 3lü alternatif olacaklar.. 10.8 tamam bir de windows 8 oldu mu pc tadından yenmez bence..


Şuan bana göre tek sorun, tasarımlar.. Ben Apple ve Sony , HP dışında pek tasarımları beğenmiyorum..Windows ile bunlarda değişime uğrayacaktır, surface'in etkisi olur diye tahmin ediyorum.
Yanıtla +1
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Ciddiyetsiz 7 yıl demo11
demo11

Sen dediğimi anlamamışsın ben microsoft un netbook u masaüstü ile aynı keseye koyuyor windows 8 değil xp bile zorlanıyor en yüksek modeldede bile ayrıca tablet ayrı birşey netbook da ayrı bem tablet te kullanıyorum netbook da ikisinin yaptıkları çok ayrı bu sadece senin düşüncen!

asıl sen beni anlamamışsın. microsoftun bile desteğini kestiği zamanlarda piyasaya çıkmış olan kıytırık atom işlemcili netbooklarda xp bile zorlanıyor diyorsun. netbookların çıkış felsefesi herhangi bir iş yapmak değil (adı üstünde) basitçe nette sörf yapmaktı. ilk çıkan netbooklar ile şimdikiler arasında elbet fark var ama o dandik atom yüzünden iş görmez haldeler hala. ben netbooklara verilen paralara acıyorum. sırf büyük laptop taşımayayım da sağda solda nete girer işimi görürüm demek için o para verilmez. verenler de genelde en azından orta seviye (1000TL+ fiyatlı) bir laptop alamayıp netbook alıp ödev yaparım diyen öğrenciler genelde.

elbette netbook platform olarak tabletten farklı ama artık tabiri caizse dizginlerini koparmş yükselen tablet/dokunmatik piyasası var iken ve oldukça kullanışsız yapısı nedeniyle gözden düşen netbook piyasasına bırak microsoftu kimse destek vermez artık. hatta özel destek vermeye gerek yok windows rt sayesinde pc+tablet+mobil platformlar neredeyse tek çatı altında toplanıyor.

kesin bir yargıya varmadan önce de en azından 1-2 ay aktif win8 önizleme sürümünü deneyin. netbookunuzda xp'den bile farkı göreceksiniz. (aero ve çeşitli grafik efeklerini kapatırsanız daha iyi sonuç alırsınız dememe gerek yok sanırım) bunu (windows xp, 7, 8 kurulumları ile) eski model bir lg x130 netbook'ta denemiş biri olarak söylüyorum.

son olarak surface pro diye bir ürün çıkacak iken windows'un gelecek vizyonunun nasıl pc/tablet melezi bir yapıya kaydığını anlarsınız.
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demo11 7 yıl
nurettinaz
Keske makul bir fiyat olsa da orijinalini alip butun nimetlerinden yararlanabilsek.

hangi nimeti? orjinal olunca performans mı artıyor yada başka ne oluyor oluyorsa bende alıyim şu konsollar ve anroid sistemi kadar stabil aynı zamanda konsol gibi performans versin isterse 1000 tl olsun hemen alırım!
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Ciddiyetsiz 7 yıl
20 tema ilk bakışta çok gibi gelebilir ama kişisel beğenilere göre ortalama 4-5 tema 1 kişi için uygun sayılabilir. yani 1 kişi için ortalama 4-5 tema seçme şansı kalır ki bu da az. dahili 20 tema yanında bence çevrimiçi temalar da sunarak en azından canlılığı sağlamış olur.
Orijinalden alıntı: demo11
Ve windows netbook larda rezalet inanmıyorsanız alız istediğiniz windows sistemini kurun farkı görün microsoft netbook ları ne zaman masaüstü bilgisayar katagorisinden çikaracak merak ediyorum.

bu arada zaten bana göre gereksiz bi ara segment olan netbook'lara destek vermemesi en iyisi. hele hele tabletlerin yaygınlaştığı şu dönemde o kadar işlevsiz kaldılar ki donanım üreticileri bile yavaş yavaş model çıkarmayı bıraktılar. o bi dönem laptop alamayanlar en azından ucuz yollu iş görsün diye çıktı. patladı (hatta absürd derece fiyatları da arttı) ancak şimdi düşüşte. kaldı ki win8 şu an netbooklarda dahi en iyi çalışan windows sürümü.
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nurettinaz 7 yıl
Keske makul bir fiyat olsa da orijinalini alip butun nimetlerinden yararlanabilsek.
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demo11 7 yıl
Ve windows netbook larda rezalet inanmıyorsanız alız istediğiniz windows sistemini kurun farkı görün microsoft netbook ları ne zaman masaüstü bilgisayar katagorisinden çikaracak merak ediyorum.
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