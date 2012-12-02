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Windows 8; 40 milyon barajını geçti, Windows 7'yi geçemedi

6 yıl
2,1b
1
67
İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Windows 8; 40 milyon barajını geçti, Windows 7'yi geçemedi
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27 Ekim'de dünyanın yüzü aşkın ülkesinde satışa sunularak Windows dünyasında yeni bir çağ açan Windows 8, Microsoft'un son açıkladığı verilere göre Windows 7'den çok daha hızlı bir başlangıç yapmış olsa da son tüketici bazında Windows 8, selefinin gerisinde kalmış durumda.

Hatırlanacağı gibi Microsoft'un Pazarlama Müdürü Tami Reller, 1 ay içerisinde 40 milyon adet Windows 8 lisansı sattıklarını açıklayarak dikkatleri toplamıştı. Kullanıcılardan uzmanlara kadar birçok kişi tarafından Microsoft'un en iyi işletim sistemi olarak nitelendirilen Windows 7 ise 70 günde 60 milyonluk barajı aşabilmişti ki eldeki bu verilere göre Windows 8'in lisans satış hızı, Windows 7'ninkine göre %55 mertebesinde daha fazla. Ancak Microsoft cephesinden "40 milyonluk lisans satışı"nın tam olarak neleri kapsadığı açıklanmadığı için akıllarda soru işareti oluşmadı değil.

İnternet trafiğinin kantitatif verilerinin paylaşıldığı StatCounter'da yer alan veriler ise Microsoft'un 40 milyonluk lisans satışının son tüketicinin kullanımına yansımadığını gözler önüne koyuyor. Sitede yer alan verilere göre Windows 7, satışa sunulduğu ilk gün internet trafiğinin %2.21'ine sahipken, bir ay sonra bu oranı neredeyse iki katına çıkartarak %4.93'e yükseltmeyi başarmış. Ancak Windows 8'e baktığımızda ise her iki alanda da selefinin gerisinde kaldığını görüyoruz. Daha sayısal bir ifadeyle Windows 8, satışa sunulduğu ilk gün trafiğin %0.38'ine sahipken, bir ay sonra ise oranını ancak %1,31'e arttırabilmiş.

Windows 8; 40 milyon barajını geçti, Windows 7'yi geçemedi
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StatCounter'ın icra kurulu başkanı Aodhan Cullen, bu durumu 40 milyonluk lisans satışının büyük çoğunluğunun üreticilere verilen lisansları kapsamasından kaynaklandığını ifade ederken; Windows 8'in asıl ivmelenmesini ancak aralık ayından sonra görebileceğimizi belirtti.


<p><a href="http://thenextweb.com/microsoft/2012/11/30/one-month-after-launch-windows-8-sees-lower-internet-usage-share-than-windows-7-did/?fromcat=all">TNW</a></p> Yorum Yaz
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Ambarad 6 yıl en beğenilen
8 güzel olmasına güzel ama; Microsoft insanların alışkanlıklarını çok çabuk değiştirmelerini istiyor. Bir tane yazılım çıkarıp, her platforma onu uyguluyor. Belki de Metro arayüzünü sevmeyen bir bilgisayar kullanıcısı, tabletler yüzünden Metro arayüzü kullanmak zorunda kalıyor. Bazı uyarıları bile 'Dokunun' tarzında mesela. Flashbellek takıyorum, 'Açmak için dokunun' diyor bana. Ben tablet mi kullanıyorum?

Madem bu tarz şeyler yapacaksın Apple'ı örnek al. Her platformun için ayrı yazılım geliştir. Adamlar telefon ve tabletler gibi dokunmatik cihazları için iOS, PC'leri için MacOS çıkarıyor. Tek bir yazılım çıkarıp her platforma 'Bunu kullanacaksınız' diye dayamıyor.

8'i sevdim ama bu habere şaşırmadım.
8 güzel olmasına güzel ama; Microsoft insanların alışkanlıklarını çok çabuk değiştirmelerini istiyor. Bir tane yazılım çıkarıp, her platforma onu uyguluyor. Be...
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Stanislas Xavier 6 yıl
windows vista insanları bıktırmıştı o yüzden 7 ye ilgi büyük oldu,windows 7 sorunsuz,8 arayüz dışında çok büyük yenilikler taşımıyor,bu yüzden 7si olanların yükseltme gereksinimi pek yok
eğer dokunmatik ekran yaygın olsaydı hazırda, 8 e ilgi büyük olabilirdi ama kullanıcı ancak yeni bir alet alır, o da zaten 8le birlikte gelir.
windows vista insanları bıktırmıştı o yüzden 7 ye ilgi büyük oldu,windows 7 sorunsuz,8 arayüz dışında çok büyük yenilikler taşımıyor,bu yüzden 7si olanların yük...
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DH Misafiri 6 ay
bende yeni bir pc let tap bilgisayar aldım içinde windovs 8 vardı alalı 3 ay omadan maffetti beni windov 8 durmadan güncelleme yapıyor boot oluyor yeniden başlatılıyor güncellemesi 4 saat sürüyor birde hata verdi deyip yeniden başlatıyor bu sebeple bugün windovs 7 kullanmaya başladım format attırıp windovs 7 ye döndüm oh be bilgisayarıma can geldi b ne donma var nede kapanma işte bu ya yaşasın windovs 7 siz siz olun sakın windovs 8 kullanmayın başınız agrır
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Tek Kural Ahmet Kural 5 yıl
Windows gereksiz yeni model çıkarmada Apple ile yarışır.
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Zordion 5 yıl Tek Kural Ahmet Kural
Sorma Kalbim Sorma
Windows gereksiz yeni model çıkarmada Apple ile yarışır.

S4 un 1001 turlu farkli versiyonunu cikaran Samsung diyecektin herhalde.
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C♯ 5 yıl
Hortlatmayın la
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DH Misafiri 5 yıl
vindows 8 wiwide balamıyor
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What You Mean LPOOL FAN 5 yıl
Arkadaşlar Windowns 9 ne zaman cıkar bılgısı olan varmı yakın zamanda ıse onu bekleyeyım benımkısı Wındows 7 suanda 8 alacamda 9 cıkarsa sımdı bıde odaha guzel olursa param cope gıtmesın 1-2 sene ö.d 3-5 olmasın ama
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CoreXXX 6 yıl
konunun foku çıkmış....
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karasis65 6 yıl
(2n-1) diyelim
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aygertgs 6 yıl
Windows 8 de Vista gibi Microsoft'un elinde patlayacak.
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makmeden 6 yıl
Windows 17 en güzeli olacak. Bunu burada yazıyorum. 2022 de görüşürüz.
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SystemApps 6 yıl
Ambarad
8 güzel olmasına güzel ama; Microsoft insanların alışkanlıklarını çok çabuk değiştirmelerini istiyor. Bir tane yazılım çıkarıp, her platforma onu uyguluyor. Belki de Metro arayüzünü sevmeyen bir bilgisayar kullanıcısı, tabletler yüzünden Metro arayüzü kullanmak zorunda kalıyor. Bazı uyarıları bile Dokunun tarzında mesela. Flashbellek takıyorum, Açmak için dokunun diyor bana. Ben tablet mi kullanıyorum? Madem bu tarz şeyler yapacaksın Appleı örnek al. Her platformun için ayrı yazılım geliştir. Adamlar telefon ve tabletler gibi dokunmatik cihazları için iOS, PCleri için MacOS çıkarıyor. Tek bir yazılım çıkarıp her platforma Bunu kullanacaksınız diye dayamıyor. 8i sevdim ama bu habere şaşırmadım.

Tabletler yüzünden derken?Tabletlerde de masaüstü mevcut.Ama kimse tabletler yüzünden masaüstü kullanıyoruz demiyor.Ya da windows 8 tablet kullanıcılarıda niye dokunmatik cihazlarda masasüstü var da demiyor.Zaten windows 7 tabletlerde vardı...
Hala şu anlaşılamadı.Microsoft bize hepsibirarada olan bir platform sunuyor.Cihaza göre arayüzlerin kullanışlılığı değişebilir ancak genel olarak hepsini cihaz farketmeksizin kullanabiliyorsunuz.Metroyu fareylede kontrol edebilirsiniz dokunmatiklede ya da tabletde masaüstünü dokunmatik olarakda kullanabilirsin.Bu tamamen senin kişisel tercihlerine kalmış bişey.Herşey için alternatif var.Zaten genel tema bu herşey birarada... Bunları teker teker tartışmak anlamsız.
Bunları xp win7 kullanmış ve şuan win8 kullanan biri olarak yazıyorum.
Başka bir örnek de vereyim.Örneğin bütün laptoplarda Touchpad var.Normal mause ile kıyaslandığında kim daha fazla kullanışlı olduğunu idda edebilirki?Bu şartlarda üreticiler bu donanımı kaldırması gerekirdi ama herlaptopta istisnasız var.Çünkü buna ihtiyacı olan kullanıcılarda var.Herkes laptobunu masanın üstünde kullanmak zorunda değil.Ama konu işletim sistemine gelince maşallah sanki masaüstü olmayan işletim sistemi çıkmış gibieleştiriye başlanıyor.Kaldıki ben metroyuda kullanırım bazı fonskiyonları normal masaüstünden daha fonsiyonel...
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SysEdit 6 yıl
Kullanılabilirlik uzmanı Jakob Nielsen, Windows 8 UI üzerine yaptığı çalışmadan sonra, sonucun “hayal kırıklığı” olduğunu belirtti.

Nielsen, çalışmalarını hem masaüstü hem de Surface tabletlerde 12 adet “deneyimli” PC kullanıcısıyla birlikte yürüttü. “Modern” UI'nin birçok yönden problemli olduğunu söyleyen Nielsen, özellikle uygulamalar arasında geçiş yapmanın zorluğundan yakındı.

Nielsen, Windows 8′in desteklediği farklı uygulamarı aynı anda çalıştırmaya yarayan “snapped view” özelliğini doğru düzgün çalıştıramadıklarını belirtti.

Modern UI'nin dokunmatik ekranlarda kullanılırken sıkıntı yarattığını söyleyen Neilsen, Windows 8 ekibinin Charms özelliğinin de hakkını veremediğini düşünüyor: ”Microsoft'a karşı önyargılı değilim. Zaten UI tasarımlarını incelerken bir şirketi sevip sevmemeniz önemli değildir. Ancak Windows 8′in henüz Windows 7′nin kalitesine erişemediğini düşünüyorum. Dolayısıyla şimdilik Windows 8′e geçme gibi bir düşüncem yok. Umarım ilerleyen zamanlarda Microsoft hatasını düzeltip Windwos 9′la daha iyi bir şekilde karşımıza çıkar.”

Kaynak: f5haber.com/...
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Ambarad 6 yıl SystemApps
SystemApps

Ambarad



8 güzel olmasına güzel ama; Microsoft insanların alışkanlıklarını çok çabuk değiştirmelerini istiyor. Bir tane yazılım çıkarıp, her platforma onu uyguluyor. Belki de Metro arayüzünü sevmeyen bir bilgisayar kullanıcısı, tabletler yüzünden Metro arayüzü kullanmak zorunda kalıyor. Bazı uyarıları bile Dokunun tarzında mesela. Flashbellek takıyorum, Açmak için dokunun diyor bana. Ben tablet mi kullanıyorum? Madem bu tarz şeyler yapacaksın Appleı örnek al. Her platformun için ayrı yazılım geliştir. Adamlar telefon ve tabletler gibi dokunmatik cihazları için iOS, PCleri için MacOS çıkarıyor. Tek bir yazılım çıkarıp her platforma Bunu kullanacaksınız diye dayamıyor. 8i sevdim ama bu habere şaşırmadım.




Tabletler yüzünden derken?Tabletlerde de masaüstü mevcut.Ama kimse tabletler yüzünden masaüstü kullanıyoruz demiyor.Ya da windows 8 tablet kullanıcılarıda niye dokunmatik cihazlarda masasüstü var da demiyor.Zaten windows 7 tabletlerde vardı...



Hala şu anlaşılamadı.Microsoft bize hepsibirarada olan bir platform sunuyor.Cihaza göre arayüzlerin kullanışlılığı değişebilir ancak genel olarak hepsini cihaz farketmeksizin kullanabiliyorsunuz.Metroyu fareylede kontrol edebilirsiniz dokunmatiklede ya da tabletde masaüstünü dokunmatik olarakda kullanabilirsin.Bu tamamen senin kişisel tercihlerine kalmış bişey.Herşey için alternatif var.Zaten genel tema bu herşey birarada... Bunları teker teker tartışmak anlamsız.



Bunları xp win7 kullanmış ve şuan win8 kullanan biri olarak yazıyorum.





Başka bir örnek de vereyim.Örneğin bütün laptoplarda Touchpad var.Normal mause ile kıyaslandığında kim daha fazla kullanışlı olduğunu idda edebilirki?Bu şartlarda üreticiler bu donanımı kaldırması gerekirdi ama herlaptopta istisnasız var.Çünkü buna ihtiyacı olan kullanıcılarda var.Herkes laptobunu masanın üstünde kullanmak zorunda değil.Ama konu işletim sistemine gelince maşallah sanki masaüstü olmayan işletim sistemi çıkmış gibieleştiriye başlanıyor.Kaldıki ben metroyuda kullanırım bazı fonskiyonları normal masaüstünden daha fonsiyonel...

Tabletler yüzünden derken; tabletlerin dokunmatik oluşundan ve Metro arayüzünün, masaüstü bilgisayarlarda da sorunsuz çalışmasına rağmen, daha çok tabletler ve dokunmatik cihazlar için Windows 8'e koyulduğunu kastettim.
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emrahrasa 6 yıl
Haberin kaynağı nedir? Haber size mi ait, başka bir kaynaktan mı? Belirtilmesi gerek. Ben göremediysem şimdiden özür dilerim.
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FERFEROS 6 yıl emrahrasa
emrahrasa
Haberin kaynağı nedir? Haber size mi ait, başka bir kaynaktan mı? Belirtilmesi gerek. Ben göremediysem şimdiden özür dilerim.

Haberin altında yazıyor kaynak.
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emrahrasa 6 yıl emrahrasa
emrahrasa

Haberin kaynağı nedir? Haber size mi ait, başka bir kaynaktan mı? Belirtilmesi gerek. Ben göremediysem şimdiden özür dilerim.

Haberi yazan kişi de haber editörüymüş, mobil siteden bakınca kişinin haber editörü olduğu yazmıyor, bunu görebilseydim böyle saçma bir soru sormazdım ama sadede rumuz yazıyor o kadar, mobil sitede kullanıcıların (en azından editör ve yöneticilerin) kim olduğu belirtelmeli, yukarıdaki gibi tongaya düşmeyelim sonra :)
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savinelli 6 yıl
Yok fiyata lisans satıp Windows 7 lileri lisanslı Windows 8 yaptı diye o lisans rakamlarına ulaşmıştır. Yoksa bence kimse Windows 8 e geçmekte acele etmiyor..
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mangdasire 6 yıl
Şimdi Linux Forever yazasım geldi


Windows 8 de güzel bir sistem ama Windows 7 den geçmeye değmez.Metro arayüzü masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda olmamalıydı.Bir bilgisayarı kapatabilmek için bile kıvrandırıyor resmen.Ha peki hiç mi artısı yok? tabikide var.Çok hızlı açılması.Daha önce bu kadar hızlı açılan başka bir işletim sistemi görmemiştim.
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SLayer_BoXeR 6 yıl
Windows'un daha önceki versiyonlarındaki service pack 1-2-3 serisini Windows 7'de uygulayamadıkları için Windows 8'i piyasaya sürelim dediler fakat bence burada tamamen ticari bir politika söz konusu olmakla beraber Windows 8, Windows 7'nin gecikmeli SP'lenmiş hali olabilir diye düşünüyorum
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Oz' 6 yıl
Ya bir geçtik win8 e de hata yaptık.Driverların çoğu uyumlu değil.Çok şey var uyumlu olmayan.İnsan bir düzeltirde koyar
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