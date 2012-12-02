Windows 8; 40 milyon barajını geçti, Windows 7'yi geçemedi

27 Ekim'de dünyanın yüzü aşkın ülkesinde satışa sunularak Windows dünyasında yeni bir çağ açan Windows 8, Microsoft'un son açıkladığı verilere göre Windows 7'den çok daha hızlı bir başlangıç yapmış olsa da son tüketici bazında Windows 8, selefinin gerisinde kalmış durumda.

Hatırlanacağı gibi Microsoft'un Pazarlama Müdürü Tami Reller, 1 ay içerisinde 40 milyon adet Windows 8 lisansı sattıklarını açıklayarak dikkatleri toplamıştı. Kullanıcılardan uzmanlara kadar birçok kişi tarafından Microsoft'un en iyi işletim sistemi olarak nitelendirilen Windows 7 ise 70 günde 60 milyonluk barajı aşabilmişti ki eldeki bu verilere göre Windows 8'in lisans satış hızı, Windows 7'ninkine göre %55 mertebesinde daha fazla. Ancak Microsoft cephesinden "40 milyonluk lisans satışı"nın tam olarak neleri kapsadığı açıklanmadığı için akıllarda soru işareti oluşmadı değil.

İnternet trafiğinin kantitatif verilerinin paylaşıldığı StatCounter'da yer alan veriler ise Microsoft'un 40 milyonluk lisans satışının son tüketicinin kullanımına yansımadığını gözler önüne koyuyor. Sitede yer alan verilere göre Windows 7, satışa sunulduğu ilk gün internet trafiğinin %2.21'ine sahipken, bir ay sonra bu oranı neredeyse iki katına çıkartarak %4.93'e yükseltmeyi başarmış. Ancak Windows 8'e baktığımızda ise her iki alanda da selefinin gerisinde kaldığını görüyoruz. Daha sayısal bir ifadeyle Windows 8, satışa sunulduğu ilk gün trafiğin %0.38'ine sahipken, bir ay sonra ise oranını ancak %1,31'e arttırabilmiş.

StatCounter'ın icra kurulu başkanı Aodhan Cullen, bu durumu 40 milyonluk lisans satışının büyük çoğunluğunun üreticilere verilen lisansları kapsamasından kaynaklandığını ifade ederken; Windows 8'in asıl ivmelenmesini ancak aralık ayından sonra görebileceğimizi belirtti.

<p><a href="http://thenextweb.com/microsoft/2012/11/30/one-month-after-launch-windows-8-sees-lower-internet-usage-share-than-windows-7-did/?fromcat=all">TNW</a></p>