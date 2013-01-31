Windows 8 Pro'ya 79 TL'den sahip olabilmek için son saatler !!!

Microsoft'un Windows 8 için ekim ayından bu yana sürdürdüğü özel fiyatlandırma kampanyası bugün itibariyle sona eriyor.
Hatırlanacağı gibi kampanya çerçevesinde Microsoft, 2 Haziran 2012 tarihinden sonra Windows 7'li bilgisayar alan kullanıcılara 29 TL karşılığında; lisanslı Windows 7, Vista ya da XP sürümlerine sahip olan kullanıcılara ise 79 TL karşılığında Windows 8 Pro sahibi olma fırsatı sunmaktaydı.
Özel fiyatlandırma kampanyası 31 Ocak'ın son dakikasına kadar sürecek. Ancak takvimler 1 Şubat'ı gösterdiği zaman ise Microsoft'un yeni işletim sistemi için kullanıcıların ödemesi gerekecek tutarlar şöyle:
- Windows 8 Pro: 539 TL
- Windows 8: 315 TL
- Windows 8 Pro Pack: 259 TL (Sadece Windows 8 kurulu bilgisayarlar için geçerli)
- Windows 8 Media Center Pack: 25 TL
Windows 8 Pro için yapılan özel fiyatlandırma fırsatını kaçırmak istemiyorsanız, 31 Ocak 23:59:59'a kadar Windows 8 Türkiye'nin sayfasını mutlaka ziyaret edin.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sus be gelmıs marıfet gıbı anlatıyo allahın fakırı
çok güzel , bunlar öbür tarafta fatura olarak karşına çıkacak bilmem farkında mısın? , İşte benim sabahtan akşama din iman diye bağıran milletimin dini kendine göre şekillendirmesinin bir sonucu...
Alan aldı yükselten yükseltti yükseltemeyen yükseltemedi. İnsanlara 539 lirayada işletim sistemimiz var efendim demek bana küfür gibi geliyor. Hemde "bana göre" w7 den "performans anlamında çok büyük farkları olmayan bir işletim sistemine" 539 lira vermek mantıklı gelmiyor.
Bazı oyunlarda böyle oyun çıkıyor 150 lira. 10 12 saat oyun süresi var. Pek çoğunun online modlarıda dandik 1 saat oynayıp sıkılıyorsunuz. Normal ekonomik güce sahip bir oyuncu ne kadar yanlışta olsa korsana yöneliyor. Bazı ülkeler için farklı fiyat politikaları uygulanmalı. Bakın steam e indirim günlerinde ne kadar oyun satılıyor. Ama bazı firmalar kıcı kırık oyunlarına hala 40+ dolar fiyat biçiyorlar sonrada vay efendim korsan. Müstehak size...
İşte son zamanlarda gördüğüm en güzel ve en doğru yorum.
Beyler bayanlar, bir şeye ihtiyacınız yoksa ucuz diye almayın. Bu kadar.
+1
79 lira nedir ya bi t-short alma... orjinal lisansı olanlar için, yani seninde lisansın olmadığı belli... 315 liradan alman gerekir.. 79 a laf eden 315 e formu yıkar.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3704 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, windows xp ve