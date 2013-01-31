Windows 8 Pro'ya 79 TL'den sahip olabilmek için son saatler !!!

Microsoft'un Windows 8 için ekim ayından bu yana sürdürdüğü özel fiyatlandırma kampanyası bugün itibariyle sona eriyor.

Hatırlanacağı gibi kampanya çerçevesinde Microsoft, 2 Haziran 2012 tarihinden sonra Windows 7'li bilgisayar alan kullanıcılara 29 TL karşılığında; lisanslı Windows 7, Vista ya da XP sürümlerine sahip olan kullanıcılara ise 79 TL karşılığında Windows 8 Pro sahibi olma fırsatı sunmaktaydı.

Özel fiyatlandırma kampanyası 31 Ocak'ın son dakikasına kadar sürecek. Ancak takvimler 1 Şubat'ı gösterdiği zaman ise Microsoft'un yeni işletim sistemi için kullanıcıların ödemesi gerekecek tutarlar şöyle:

Windows 8 Pro: 539 TL

Windows 8: 315 TL

Windows 8 Pro Pack: 259 TL (Sadece Windows 8 kurulu bilgisayarlar için geçerli)

Windows 8 Media Center Pack: 25 TL

Windows 8 Pro için yapılan özel fiyatlandırma fırsatını kaçırmak istemiyorsanız, 31 Ocak 23:59:59'a kadar Windows 8 Türkiye'nin sayfasını mutlaka ziyaret edin.