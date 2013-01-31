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Windows 8 Pro'ya 79 TL'den sahip olabilmek için son saatler !!!

6 yıl
3,7b
1
139
İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Windows 8 Pro'ya 79 TL'den sahip olabilmek için son saatler !!!
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Microsoft'un Windows 8 için ekim ayından bu yana sürdürdüğü özel fiyatlandırma kampanyası bugün itibariyle sona eriyor.

Hatırlanacağı gibi kampanya çerçevesinde Microsoft, 2 Haziran 2012 tarihinden sonra Windows 7'li bilgisayar alan kullanıcılara 29 TL karşılığında; lisanslı Windows 7, Vista ya da XP sürümlerine sahip olan kullanıcılara ise 79 TL karşılığında Windows 8 Pro sahibi olma fırsatı sunmaktaydı.

Özel fiyatlandırma kampanyası 31 Ocak'ın son dakikasına kadar sürecek. Ancak takvimler 1 Şubat'ı gösterdiği zaman ise Microsoft'un yeni işletim sistemi için kullanıcıların ödemesi gerekecek tutarlar şöyle:

  • Windows 8 Pro: 539 TL
  • Windows 8: 315 TL
  • Windows 8 Pro Pack: 259 TL (Sadece Windows 8 kurulu bilgisayarlar için geçerli)
  • Windows 8 Media Center Pack: 25 TL

Windows 8 Pro için yapılan özel fiyatlandırma fırsatını kaçırmak istemiyorsanız, 31 Ocak 23:59:59'a kadar Windows 8 Türkiye'nin sayfasını mutlaka ziyaret edin.


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FadeToßlack 6 yıl en beğenilen
Şimdi allasen nedir bu tüketim çılgınlığı.Ucuzluk varken almak zorundaymışız gibi bize empoze edilen düşünceyi fark etmemek mümkün değil.Adam doğru söylemiş yani para ağaçta yetişmiyor sonuçta.80 tl vermeyen düşünceye yazıklar olsunmuş asıl sizin gibi her bi haltı satın alma ihtiyacını kendinde hisseden zihniyete yazıklar olsun.Win7 ne zaman ki artık işlevini yitirir o zaman yeni sürüme geçilir bu kadar basit.
Şimdi allasen nedir bu tüketim çılgınlığı.Ucuzluk varken almak zorundaymışız gibi bize empoze edilen düşünceyi fark etmemek mümkün değil.Adam doğru söylemiş ya...
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Creed_06 6 yıl
Valla çok kişi win8 i sevmiyor ve bunun başlıca nedeni başlat menüsünün olmayışı ama size tavsiyem bi kurduktan sonra bir kaç ay bi deneyin derim. Başta çok garipsesemde şimdi klasik arayüzde başlat menüsünü kullanmak bile istemiyorum mantık aynı yanlızca tam ekran bi başlat menüsüyle karşılaşıyosunuz ve çok pratik. Birde bilgisayarı kapatmak için birsürü yere giriyoruz diyenler var yahu ben eski başlat menüsü varken bile başlat menüsünden kapatmıyorum bilgisayarı kasadaki açma kapama tuşu yetiyor bu iş için zaten. Bence eleştiri yapmaktansa bir kaç ay deneyin bakın göreceksiniz aslında ne kadarda pratikleşmiş. Ayrıca win8 de en sevdiğim özelliklerinden biride osx deki gibi tek tuşla 10 dakkada sıfırdan yeni bir windows kurabiliyor olmak. Tabi zevkler tartışılmaz ama tam bir deneyimden sonra eleştiri yapmalısınız bence.
Valla çok kişi win8 i sevmiyor ve bunun başlıca nedeni başlat menüsünün olmayışı ama size tavsiyem bi kurduktan sonra bir kaç ay bi deneyin derim. Başta çok gar...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl
Orj Win 7 Ultimate ile mutluyuz.
1 Yanıt Yanıtla +6
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ganadon 6 yıl
539 tl kalkıp da buna emek diyenin agzına...
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blackhbosss 6 yıl
şimdiye kadar hiçbir yazılıma para bayılmadık şükür hiçbir programmada yok andriod marketede hiçbir albüm almadık hiçbir bluray dvd vs...para vermedik isterse 10 tl olsun gene para vermem aldığım toplama kasa olmuştur yada freedos laptop :) gene bayılmadık :))
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karaçalı 6 yıl blackhbosss
blackhbosss

şimdiye kadar hiçbir yazılıma para bayılmadık şükür hiçbir programmada yok andriod marketede hiçbir albüm almadık hiçbir bluray dvd vs...para vermedik isterse 10 tl olsun gene para vermem aldığım toplama kasa olmuştur yada freedos laptop :) gene bayılmadık :))

sus be gelmıs marıfet gıbı anlatıyo allahın fakırı
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confuest 6 yıl blackhbosss
blackhbosss

şimdiye kadar hiçbir yazılıma para bayılmadık şükür hiçbir programmada yok andriod marketede hiçbir albüm almadık hiçbir bluray dvd vs...para vermedik isterse 10 tl olsun gene para vermem aldığım toplama kasa olmuştur yada freedos laptop :) gene bayılmadık :))

çok güzel , bunlar öbür tarafta fatura olarak karşına çıkacak bilmem farkında mısın? , İşte benim sabahtan akşama din iman diye bağıran milletimin dini kendine göre şekillendirmesinin bir sonucu...
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Xreleave 6 yıl
79 lira iyi hoş ama 539 lira nedir ? Biri bana bunun mantıklı bir açıklamasını yapabilirmi ? Ürün 79 dan satılabildiğine ve şirket kar edebildiğine göre hadi 150 lira yapılsın 539 lira ne demektir ?

Alan aldı yükselten yükseltti yükseltemeyen yükseltemedi. İnsanlara 539 lirayada işletim sistemimiz var efendim demek bana küfür gibi geliyor. Hemde "bana göre" w7 den "performans anlamında çok büyük farkları olmayan bir işletim sistemine" 539 lira vermek mantıklı gelmiyor.

Bazı oyunlarda böyle oyun çıkıyor 150 lira. 10 12 saat oyun süresi var. Pek çoğunun online modlarıda dandik 1 saat oynayıp sıkılıyorsunuz. Normal ekonomik güce sahip bir oyuncu ne kadar yanlışta olsa korsana yöneliyor. Bazı ülkeler için farklı fiyat politikaları uygulanmalı. Bakın steam e indirim günlerinde ne kadar oyun satılıyor. Ama bazı firmalar kıcı kırık oyunlarına hala 40+ dolar fiyat biçiyorlar sonrada vay efendim korsan. Müstehak size...
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Zuko 6 yıl
FadeToßlack
Şimdi allasen nedir bu tüketim çılgınlığı.Ucuzluk varken almak zorundaymışız gibi bize empoze edilen düşünceyi fark etmemek mümkün değil.Adam doğru söylemiş yani para ağaçta yetişmiyor sonuçta.80 tl vermeyen düşünceye yazıklar olsunmuş asıl sizin gibi her bi haltı satın alma ihtiyacını kendinde hisseden zihniyete yazıklar olsun.Win7 ne zaman ki artık işlevini yitirir o zaman yeni sürüme geçilir bu kadar basit.

İşte son zamanlarda gördüğüm en güzel ve en doğru yorum.
Beyler bayanlar, bir şeye ihtiyacınız yoksa ucuz diye almayın. Bu kadar.
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PhantomX 6 yıl
29 TL ye aldım, oldukça da mutluyum macbook'umda default işletim sistemi olarak kullanıyorum. 29-79TL gibi bir fiyata almamak zaten başlı başına bir hatadır.
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Krone 6 yıl
539 TL
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metallurgy 6 yıl
500 küsür TL nedir ya. [Gider üzerine bir miktar daha koyar win8'li netbook alırım
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nemesissx 6 yıl
bu w8 pro' ya 539 tl verirsem dokunmatik ekranlı monitor bedava mı?
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rapidblaze 6 yıl
Başlat menüsü olmadığı için w8 e çamur atan arklar,ücretsiz start menü 8 indirin olsun bitsin
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stalker(1979) 6 yıl
Güle güle 79 TL hoşgeldin 539 TL


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vyc 6 yıl
valla indirim zamaninda 29liraya satin almistim rahatim
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ziper_gazi_ 6 yıl
cagataykoroglu
NIYEGELDINLAN Hayatta okadar para vermem sokakda bulmuyoruz o parayı w8 neymiş
79 liraya çok diyorsan yazıklar olsun sizin gibi zihniyete.

+1
79 lira nedir ya bi t-short alma... orjinal lisansı olanlar için, yani seninde lisansın olmadığı belli... 315 liradan alman gerekir.. 79 a laf eden 315 e formu yıkar.
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WB 6 yıl
Bende az önce aldım ve şuan indirme işlemi tamamlandı, bu fiyata alınır arkadaşlar, tertemiz kullanın yarın win9 çıktığında en azından lisanlı şekilde ona geçersiniz
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Lova 6 yıl
Valla şu Windows 8'e laf atanlara veya yükledim 10dk sonra silip 7'ye geçtim diyenlere çok gülüyorum
Ciddi misiniz? Yani abi her işletim sistemi geçişinde aynı şey 7'de de vardı bu "xp akar" falan lafları, şimdi de 7'ci oldular. Arkadaşlar çağ, çağa ayak uydurma çağı
Öyle 1-2 saat deneyerek hiç bir işletim sistemine alışamazsın zaten ki bu arkadaşlar alışırım diye yüklemiyorlar ki, kafalarında ne kurguluyorlarsa veya ne bekliyorlarsa artık, orda başlat menüsü görmeyince alarm verio hemen Windows 7'ye dönmeliyim diye düşünüo
. Ben Windows 8'in de savunucusu değilim hatta Windows'un da ama bizim hangisi en iyisini veriyorsa, hangisi daha mantıklıysa onu kullanmamız lazım. Eski alışkanlıkları bırakmak bu kadar zor olmamalı. Şimdi bir de yaygara çıktı işte Windows 8 berbatmış bilmem ne diye, yeni bilgisayar alan adam da hemen daha kullanmadan Windows 7'ye dönmeye çalışıyor. Bilmiyorum ama gerçekten bana komik geliyor. Peki neden mi? Windows 8'in hiçbir ama hiçbir eksiğini göremedim Windows 7'den de o yüzden. Hatta eksiği bırak bence çok daha hızlı herşeyiyle. Sadece şu an yeni bir işletim sistemi olduğu için programlarda biraz uyumluluk sorunu yaşıyor ki hatırlayın Windows 7'de de vardı bu sorun, zamanla aşılacaktır hatta ben şu an kendime kurduğum, gerekli olan programlarda hiç bir sorun yaşamadım hatta oyunlarda bile. Sonuç olarak bence çok daha modern ve stabil bir işletim sistemi yapmışlar sadece alışkanlıkları değiştirmek lazım(alışmış kudurmuştan beterdir demişler
) ve bu işletim sistemini de daha önce hiç olmadığı kadar ucuza satmışlar daha da laf etmeye gerek yok eğer paramı hiç israf etmiyorum, gereksiz hiç bir şeye para vermiyorum, benim para verdiğim her şey çok gerekli şeyler diyen arkadaşlar varsa o zaman susarım ve bir daha da konuşmam. He ama bir şeye verdiğiniz para size batmıyorsa yani ,ki bu da gereksiz bir şey değil hatta çoğumuzun hayatı, o zaman da bu fiyat sizi memnun eder. Aslında çelişki de şurda: Bu adamlar güya kapitalist sistemin düşmanı ama paralarını da nasıl seviyorlar hiç bir şeye para vermek istemiyorlar
.
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