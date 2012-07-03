Windows 8 Pro'ya terfi 39.99$ olarak belirlendi

Microsoft, kısa süre önce hangi sürümlerin hangi koşullar altında Windows 8 işletim sistemine terfi edebileceğini duyurmuştu. Terfi ile ilgili fiyatlandırma da belli oldu.





Windows ekibinin resmi blogundan yapılan açıklamaya göre 131 ülke pazarında Windows XP, Vista ve 7 sürümlerine sahip olanlar 39.99$ karşılığında Windows 8 Pro sürümüne terfi edebilecek. Terfi sonrasında isteyenler Windows Media Center yazılımını da ücretsiz olarak edinebilecek.





Windows 8 Upgrade Assistant ile Windows 8 Pro kurulumunu adım adım takip etmek de mümkün. Asistan sisteminizi kontrol ediyor, sürümü indiriyor ve kurduktan sonra kurulum dosyasını siliyor.





Windows 7 sürümleri ayarları, kişisel dosyaları ve uygulamaları saklayarak terfi edebiliyor. Vista sürümleri sadece kişisel dosyaları, Vista SP1 sürümleri kişisel dosyaları ve ayarları saklayarak terfi edebiliyor. Windows XP SP3 sürümleri ise sadece kişisel dosyaları koruyarak terfi edebiliyor.





Tüketiciler DVD formatında yeni sürümü talep ederlerse çevrimiçi Windows mağazasından artı 15$ maliyet ile temin edebiliyor. Perakendecilerde ise DVD kutuları 69.99$ şeklinde satılacak.





Terfi kampanyası 31 Ocak 2013 tarihine kadar sürecek. 2 Haziran sonrası yeni bir Windows 7 PC alanlar ise 15$ karşılığında Windows 8 Pro'ya terfi edebiliyor.