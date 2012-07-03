Windows 8 Pro'ya terfi 39.99$ olarak belirlendi

Haber Editörü
Microsoft, kısa süre önce hangi sürümlerin hangi koşullar altında Windows 8 işletim sistemine terfi edebileceğini duyurmuştu. Terfi ile ilgili fiyatlandırma da belli oldu.
Windows ekibinin resmi blogundan yapılan açıklamaya göre 131 ülke pazarında Windows XP, Vista ve 7 sürümlerine sahip olanlar 39.99$ karşılığında Windows 8 Pro sürümüne terfi edebilecek. Terfi sonrasında isteyenler Windows Media Center yazılımını da ücretsiz olarak edinebilecek.
Windows 8 Upgrade Assistant ile Windows 8 Pro kurulumunu adım adım takip etmek de mümkün. Asistan sisteminizi kontrol ediyor, sürümü indiriyor ve kurduktan sonra kurulum dosyasını siliyor.
Windows 7 sürümleri ayarları, kişisel dosyaları ve uygulamaları saklayarak terfi edebiliyor. Vista sürümleri sadece kişisel dosyaları, Vista SP1 sürümleri kişisel dosyaları ve ayarları saklayarak terfi edebiliyor. Windows XP SP3 sürümleri ise sadece kişisel dosyaları koruyarak terfi edebiliyor.
Tüketiciler DVD formatında yeni sürümü talep ederlerse çevrimiçi Windows mağazasından artı 15$ maliyet ile temin edebiliyor. Perakendecilerde ise DVD kutuları 69.99$ şeklinde satılacak.
Terfi kampanyası 31 Ocak 2013 tarihine kadar sürecek. 2 Haziran sonrası yeni bir Windows 7 PC alanlar ise 15$ karşılığında Windows 8 Pro'ya terfi edebiliyor.
http://windowsteamblog.com/windows/b/bloggingwindows/archive/2012/07/02/upgrade-to-windows-8-pro-for-39-99.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
içerisinde metro olmayan ve başlat menüsünü bulunduran bir sürüm çıkarsa geçmeyi düşünebilirim.
şimdiye kadarki geleneği devam ettireceğim-loaderler sağolsun
Sen diyorsun ki , Micorosft adındaki üreticiye para veridm, Adobe ye vermem, Coral'a hiç vermem gitsinler Microsoft'tan alsınlar parayı. Doğru anladım sanırım.
Ben de diyorum ki , Kullanma kardeşim o yazılımları, kimse senin kafana silah dayamıyor. Kullanmak zorunda değilsin. Ayrıca, mantığın çok ama çok saçma.
Ayakkabı almaya gittiğinde, Pantolona para verdim senin ayakkabını çalıorum arkadaş dersen, başına ne gelir ? Bi kamyon dayak yersin mağazada.
Yazılımı bir ürün olarak göremeyen, yazılım ürünlerine, hiçbir değeri olmayan saçma sapan birşey muamelesi yapan insanslar için tek bir şey diliyorum. İşallah birgün birşey üretirsiniz ve o ürettiğiniz şey , birileri tarafından ÇALINIR. O zaman belki de yazılım ürünlerinin değerini ve kıymetini anlarsınız, milyonlarca kişiin evine ekmeğini bu sektörden kazandığını hatırlarsınız. Ama size göre sadece patronlar var, 1000lerce Microsoft çalışanı , 1000lerce Adobe çalışanı ya da sektörde çalışan milyonlarca, Developer, Sales Manager, Creative Manager umrunuzda bile değil.
Saygılar.
Windows 7 PC satın alın ve Windows 8 Pro'ya TL 29,00 karşılığında sahip olun.
windowsupgradeoffer.com/...
If you buy a qualified Windows 7 PC between June 2, 2012 and January 31, 2013, you may purchase a download of Windows 8 Pro at a special promotional price that varies by region.
eğer dikkat edersen 2 haziran sonrası alınan bilgisayarlarda update ücreti 29TL olarak fiyatlandırmada gözüküyor. Fakat konuda bahsi geçen terfi, geçerli bir lisansa sahip olan windows xp, vista ve 7'li bilgisayardan windows 8 pro' ya yükseltmek için.
Açıklamanın orjinal linki
Edit: Link ekleme
Şimdi 40$ a win8 yükseltmesi iyi olur, vista bi işe yarasın.