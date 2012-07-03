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Windows 8 Pro'ya terfi 39.99$ olarak belirlendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,4b
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45
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, kısa süre önce hangi sürümlerin hangi koşullar altında Windows 8 işletim sistemine terfi edebileceğini duyurmuştu. Terfi ile ilgili fiyatlandırma da belli oldu.

Windows ekibinin resmi blogundan yapılan açıklamaya göre 131 ülke pazarında Windows XP, Vista ve 7 sürümlerine sahip olanlar 39.99$ karşılığında Windows 8 Pro sürümüne terfi edebilecek. Terfi sonrasında isteyenler Windows Media Center yazılımını da ücretsiz olarak edinebilecek.

Windows 8 Upgrade Assistant ile Windows 8 Pro kurulumunu adım adım takip etmek de mümkün. Asistan sisteminizi kontrol ediyor, sürümü indiriyor ve kurduktan sonra kurulum dosyasını siliyor.

Windows 7 sürümleri ayarları, kişisel dosyaları ve uygulamaları saklayarak terfi edebiliyor. Vista sürümleri sadece kişisel dosyaları, Vista SP1 sürümleri kişisel dosyaları ve ayarları saklayarak terfi edebiliyor. Windows XP SP3 sürümleri ise sadece kişisel dosyaları koruyarak terfi edebiliyor.

Tüketiciler DVD formatında yeni sürümü talep ederlerse çevrimiçi Windows mağazasından artı 15$ maliyet ile temin edebiliyor. Perakendecilerde ise DVD kutuları 69.99$ şeklinde satılacak.

Terfi kampanyası 31 Ocak 2013 tarihine kadar sürecek. 2 Haziran sonrası yeni bir Windows 7 PC alanlar ise 15$ karşılığında Windows 8 Pro'ya terfi edebiliyor.

http://windowsteamblog.com/windows/b/bloggingwindows/archive/2012/07/02/upgrade-to-windows-8-pro-for-39-99.aspx Yorum Yaz
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abrenax 7 yıl
bence de fiyat bu kadar uygun olduğuna göre üzerinde fazla çalışılmamış izlenimi ortaya çıkıyor. ki zaten windows 7 ile arasındaki farklar gördüğüm kadarıyla başlat butonunun yokluğu, metro arayüzü, pencere kenarlarının keskin olması, görsel efektlerin azaltılmış olması ve kendini sıfırlama gibi özellikler. açılış hızı olarak windows 7 den daha uzun sürüyor.
içerisinde metro olmayan ve başlat menüsünü bulunduran bir sürüm çıkarsa geçmeyi düşünebilirim.
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yakonazi 7 yıl
Performansı hakkında bilgisi olan ?
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DH Misafiri 7 yıl
şimdi diyelim ki windowsu para verip lisanslı kullandık, e ben office de kullanıyorum ona da ı para vereceğim photoshopa da mı para vereceğim, corele de mi para vereceğim. sonuçta birindne birisini cr-acklı kullanacağım, yani bilgisayarda yüklü program sayısı o kadar çok ki hangi birine para vericen
şimdiye kadarki geleneği devam ettireceğim-loaderler sağolsun
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keshberfo 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

şimdi diyelim ki windowsu para verip lisanslı kullandık, e ben office de kullanıyorum ona da ı para vereceğim photoshopa da mı para vereceğim, corele de mi para vereceğim. sonuçta birindne birisini cr-acklı kullanacağım, yani bilgisayarda yüklü program sayısı o kadar çok ki hangi birine para vericen
şimdiye kadarki geleneği devam ettireceğim-loaderler sağolsun

Sen diyorsun ki , Micorosft adındaki üreticiye para veridm, Adobe ye vermem, Coral'a hiç vermem gitsinler Microsoft'tan alsınlar parayı. Doğru anladım sanırım.

Ben de diyorum ki , Kullanma kardeşim o yazılımları, kimse senin kafana silah dayamıyor. Kullanmak zorunda değilsin. Ayrıca, mantığın çok ama çok saçma.

Ayakkabı almaya gittiğinde, Pantolona para verdim senin ayakkabını çalıorum arkadaş dersen, başına ne gelir ? Bi kamyon dayak yersin mağazada.
Yazılımı bir ürün olarak göremeyen, yazılım ürünlerine, hiçbir değeri olmayan saçma sapan birşey muamelesi yapan insanslar için tek bir şey diliyorum. İşallah birgün birşey üretirsiniz ve o ürettiğiniz şey , birileri tarafından ÇALINIR. O zaman belki de yazılım ürünlerinin değerini ve kıymetini anlarsınız, milyonlarca kişiin evine ekmeğini bu sektörden kazandığını hatırlarsınız. Ama size göre sadece patronlar var, 1000lerce Microsoft çalışanı , 1000lerce Adobe çalışanı ya da sektörde çalışan milyonlarca, Developer, Sales Manager, Creative Manager umrunuzda bile değil.

Saygılar.
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DH Misafiri 7 yıl
açıkçası tek yaptıkları windows 7'ye metro dayatması haliyle ucuza vermeleri doğal..Microsoft gibi kan emici bir kurum tutsub bu fiyattan versin bu demek oluyorki fazla çalışılmamış...geliştirdikleri tek şey metrobüs:)
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khytr89 7 yıl
Fırsatı kaçırmayın!

Windows 7 PC satın alın ve Windows 8 Pro'ya TL 29,00 karşılığında sahip olun.


windowsupgradeoffer.com/...
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Oziko 7 yıl
Fiyat çok uygun.
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labtek38 7 yıl
Yanlış anlaşılma olmasın milattan önce aldığınız lisanslar olmuyor 2 haziran 2012 den sonra alınan lisanslarda geçerli
If you buy a qualified Windows 7 PC between June 2, 2012 and January 31, 2013, you may purchase a download of Windows 8 Pro at a special promotional price that varies by region.
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kdrsrsln 7 yıl labtek38
labtek38

Yanlış anlaşılma olmasın milattan önce aldığınız lisanslar olmuyor 2 haziran 2012 den sonra alınan lisanslarda geçerli

If you buy a qualified Windows 7 PC between June 2, 2012 and January 31, 2013, you may purchase a download of Windows 8 Pro at a special promotional price that varies by region.

eğer dikkat edersen 2 haziran sonrası alınan bilgisayarlarda update ücreti 29TL olarak fiyatlandırmada gözüküyor. Fakat konuda bahsi geçen terfi, geçerli bir lisansa sahip olan windows xp, vista ve 7'li bilgisayardan windows 8 pro' ya yükseltmek için.

Açıklamanın orjinal linki


Edit: Link ekleme
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mtcakir 7 yıl
Sırf lisanslı windows kullanalım diye bi sürü para verip aldığım Vista bir kere bile kullanmadan elimde kalmıştı.
Şimdi 40$ a win8 yükseltmesi iyi olur, vista bi işe yarasın.
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theyapici 7 yıl
pro sürüm şu anki hangi win7 ye denk geliyor
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Pardus Linux 7 yıl
Microsoft'un indirimi bu kadar olur normalini de 100$ falan satar ne anladım bu işten bir ara cidden 15$'dan vereceklerini sanmıştım ama işin içinde Microsoft varsa kazık yemeden olmaz...
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theyapici 7 yıl
şimdi 2008 de aldığım vistalı bilgisayara 40 dolara windows8 alabilecek miyim yanlış mı anlıyorum?
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DeepNote 7 yıl
Bir saniye şimdi ben windows 7 yi lisanslı olarak 2 yıl evvel almıştım.Ben de mi 40 dolara güncelleyebiliyorum? Yoksa yukarda ki bir arkadaşın yazdığı gibi, yeni bilgisayarını satın alıp içinde xp( ki hala xp ile satılan bilgisayar varmı bilemiyorum), vista,win 7 olanlar mı bu upgrade'den yararlanabiliyor onu anlamadım
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