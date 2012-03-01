Windows 8 Tüketici Önizleme Sürümü 1 milyon indirme barajını geçti

Microsoft'un, uzun süredir merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 8'in tüketici önizleme sürümünü dün öğleden sonra yayınlamasının ardından firmanın resmi indirme sayfalarında büyük bir yoğunluk yaşanmıştı.

2.5GB ve 3.3GB boyutunda olan sürümler büyük ilgi gördü ve Windows 8 resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre de 1 milyon indirme barajını geçti. 24 saat içinde gerçekleşen bu rakamla birlikte ortalama olarak yaklaşık 3000 TB veri indirilmiş oldu.

Bu sayının ilerleyen günlerde katlanacak artacağı tahmin ediliyor. Metro arayüzü, Live Tiles, Internet Explorer 10, Xbox Live gibi farklı yenilikler sunan Windows 8 işletim sistemi yılın sonlarına doğru piyasaya çıkacak.

