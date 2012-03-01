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Windows 8 Tüketici Önizleme Sürümü 1 milyon indirme barajını geçti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
10b
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un, uzun süredir merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 8'in tüketici önizleme sürümünü dün öğleden sonra yayınlamasının ardından firmanın resmi indirme sayfalarında büyük bir yoğunluk yaşanmıştı.
2.5GB ve 3.3GB boyutunda olan sürümler büyük ilgi gördü ve Windows 8 resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre de 1 milyon indirme barajını geçti. 24 saat içinde gerçekleşen bu rakamla birlikte ortalama olarak yaklaşık 3000 TB veri indirilmiş oldu.
Bu sayının ilerleyen günlerde katlanacak artacağı tahmin ediliyor. Metro arayüzü, Live Tiles, Internet Explorer 10, Xbox Live gibi farklı yenilikler sunan Windows 8 işletim sistemi yılın sonlarına doğru piyasaya çıkacak.
 

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netten^ 7 yıl en beğenilen
bu windowsun sağlam olacağını düşünüyorum güzel olmuş kurdum baktım
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hacıserdar 7 yıl
arkadaşlar ya win 8 kurdum hotmail hesabımla açtım msn hesabımla yani,facebooku da bağladım nasıl çıkartacam onları bi türlü beceremedim uyuz oldum msn de online görünüyorum sürekli kafayı yicem olmazsa silecem win 8 miş.
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syberblack 7 yıl
ayarlarda , apps settings den on of modları mevcut
"off" yaparsan açmaz
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Megaohm 7 yıl
Windows 7 üzerindeki sanal makineye yüklenebiliyor mu? bilgisi olan var mı?
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MaDMaxiBo 7 yıl Megaohm
Megaohm

Windows 7 üzerindeki sanal makineye yüklenebiliyor mu? bilgisi olan var mı?

VirtualBox ile rahat kurulur... sanal makineyi bilmem de...
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DH Misafiri 7 yıl
Vallaha indirdim kurdum. Hiçbir getirisi yok. Görsellik buysa hiç yapmasalarmış daha iyi olurmuş. Bu gibi değişiklikler işlerimizi kolaylaştırmaktan çok zorlaştırıyor. Vallaha windows 2000 kullan bu 8 i kullanma diyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
samsung galaxsi 2 calisirmi. yardimci olurmusunuz
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DH Misafiri 7 yıl
windows7 den kat kat iyi.. media player 1 snde hemen açılıyor. windows biostan sonra 5 snde açılıyor 2 saniyede kapanıyor.. ekran kartını daha verimli kulanıyor..
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emrykn 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

windows7 den kat kat iyi.. media player 1 snde hemen açılıyor. windows biostan sonra 5 snde açılıyor 2 saniyede kapanıyor.. ekran kartını daha verimli kulanıyor..

kesinlikle katılıyorum win7 den hızlı olduğu kesin bu hali ile bile
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telliibrahim 7 yıl
Bence başlat menüsünün yerine gelen arayüz çok kullanışsız olmuş. Şahsen windows 7deki mecburi başlat menüsüne bile katlanamayıp yama kurup xp deki başlat menüsü şeklinde kullanıyorum, bu arayüzü kullanmak çok daha zor geldi. Mutlaka start menüsü kullanmak için yamalar çıkacaktır, tabletler ve başka platformlar için iyi olabilir belki ama masaüstünde bence kullanışsız. Benim gibi arayüz sevmeyen insanların ilgisini çekmeyecektir en azından
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pyschoo 7 yıl
biri bana yardim etsin nasil 7 geri donemce sinirim bozuldu iyice donemedim
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metallord 7 yıl
Evet multiboot olarak yükledim PC de XP - Win7 ve Win 8 var..Enteresan bir sistem ama denildiği gibi daha çok yolu var ve tablet pc ler için düşünülmüş..Farklı bir deneyim olabilir ilerde göreceğiz ..Win 8 deyken HDD de ki diğer D ve E ye yani Win 7 nin XP nin kurulu olduğu sürücülere giremiyorum deneyince format at diyor herkeste aynı durum mu sözkonusu?
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electROck35 7 yıl
Yeni Start arayüzü (Metro UI) Microsoft'un istediği amaca ulaşamayacak. Onu ön plana çıkarmışlar mecbur kullanmaya zorlamışlar fakat bir süre sonra yorucu oluyor mouse'u çok sık sürüklemek, sağ ve sol tıklamak gerekiyor. Eminim çoğu kullanıcı doğrudan masaüstü arayüzünü tercih edecek ve yeni Start'tan kurtulmanın yolunu bulacaktır. Dokunmatikler için güzel bir başlangıç olsada malesef PC'lerde çok parmak yoran bir işletim sistemi olmuş Windows 8. Ayrıca Start arayüzüyle çalışan uygulamalar çok stabil değil sık sık hata verebiliyor. Şimdilik Windows 7 hala en iyi işletim sistemi. Fakat telefonlarda Metro UI'lı Windows Phone oldukça başarılı bu da demek oluyorki Windows 8'in yeni Start arayüzü PC'ler ortadan kalktıktan sonra piyasa sadece tabletlere kalınca başarılı olabilir...
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radiko1 7 yıl
Kurdum bayaa program yükledim developer den farklı olmuş. Daha güzel detaylar gelmiş. bazı uygulamalar developer de varken bunda kaldırılmış. çocuklar card oyunu oyunlar vs. map uygulaması güzel video uygulaması sıkıntılı. simgeler geç kayboluyor. sanırım driver güncellemeleri gerekecek firmaların. Bazı donanımlar düzgün çalışmadı.
developer yukarıdan aşağıya barı çektiğinizde ayarlar çıkıyordu şimdi üzerine uzun süre basmanız gerekiyor. biraz efekt ve işlemlere hız vermeliler.. bir işlem için saniyelerce bekliyoruz.
şimdilik yedeğini aldım.. win7 e geri dondum..
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Elmeti 7 yıl
TeamAnimus
Windows 8 iyi güzel de ben Appleın Mac OS X Lionda yaptığı TouchPad devirimine karşı Microsoftdan da TouchPade birçok yenilik bekliyordum fakat hiçbir değişiklik olmamış. Sadece o konuda hayal kırıklığına uğrattı beni Windows 8.

Haklısın ama MacBookların trackpadi ile windows laptopların touchpadleri bir mi Allah aşkına? Laptopların touchpadleri yerlerde sürünüyor
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Weltmeister 7 yıl
Ne farkı olacak eski işletim sistemlerinden ?
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