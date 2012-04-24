Windows 8 Yayın Önizlemesi Haziran ayının ilk haftasında dağıtılacak

Windows 8 işletim sisteminin tüketici önizleme sürümü yaklaşık 2 aydır kullanımda ve kullanım oranı olarak Windows 7 betasını geride bırakmış durumda.





Bu sürümün sonrasında sunulacak yayın önizleme sürümü için firma resmi tarihi açıkladı. Japonya'da devam eden Windows 8 geliştirici günlerinde firma, Haziran ayının ilk haftasında yayın önizleme sürümünü resmi olarak dağıtmaya başlayacaklarını duyurdu.





Sürümün muhtemelen Cuma günü yapılacak bir etkinlikle indirmeye sunulacağı tahmin ediliyor. Tüketici önizleme sürümünün başarısının ardından bu sürümün daha da büyük bir başarı yakalaması bekleniyor. Sürüm final öncesi son değişiklikleri içeren en kararlı sürüm olacak.





Yayın önizleme sürümünün Haziran ayında dağıtılmaya başlaması ise Ekim ayında satışa sunulma ihtimalini kuvvetlendiriyor.