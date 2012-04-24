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Windows 8 Yayın Önizlemesi Haziran ayının ilk haftasında dağıtılacak

7 yıl
2,7b
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15
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8 işletim sisteminin tüketici önizleme sürümü yaklaşık 2 aydır kullanımda ve kullanım oranı olarak Windows 7 betasını geride bırakmış durumda. 

Bu sürümün sonrasında sunulacak yayın önizleme sürümü için firma resmi tarihi açıkladı. Japonya'da devam eden Windows 8 geliştirici günlerinde firma, Haziran ayının ilk haftasında yayın önizleme sürümünü resmi olarak dağıtmaya başlayacaklarını duyurdu.

Sürümün muhtemelen Cuma günü yapılacak bir etkinlikle indirmeye sunulacağı tahmin ediliyor. Tüketici önizleme sürümünün başarısının ardından bu sürümün daha da büyük bir başarı yakalaması bekleniyor. Sürüm final öncesi son değişiklikleri içeren en kararlı sürüm olacak.

Yayın önizleme sürümünün Haziran ayında dağıtılmaya başlaması ise Ekim ayında satışa sunulma ihtimalini kuvvetlendiriyor.

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cagataykoroglu 7 yıl en beğenilen
Turkforce
İndirilme = kullanım değildir.Ben 2 kere indirdim ama kurmaya fırsatım olmadı mesela :)Yabancı forumlarda dahil incelerseniz metro arayüzünün tabletlerde kullanılabileceği ama masaüstü için son derece kullanışsız olduğu söyleniyor inceleyenler tarafından...

Merak etme adamlar kim kullanıyor gayet iyi biliyor. Ayrıca bu sürüme sürekli bir laf çarpma var. Başarısız olmayacağını hepimiz biliyoruz.
Turkforceİndirilme = kullanım değildir.Ben 2 kere indirdim ama kurmaya fırsatım olmadı mesela :)Yabancı forumlarda dahil incelerseniz metro ara...
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07ugur 7 yıl
:)
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Ciddiyetsiz 7 yıl
MIKROP DOGAN
ben metro arayüzünü sevdimoraya sık kullandığım programları oyunları ve diğer işe yarayan şeyleri yerleştirdimmasaüstüm tertemiz karışıklığı sevmiyorumwindows 7de iken de öyleydi ama oyunları bulmak için klasöre falan gir olmuyorduşimdi metro arayüzünde açıldığı gibi giriyorum oyunumatabi herkesin düzeni farklı

metro ui'yi tek seven ben değil mişim buna sevindim. sonuçta alışkanlık meselesi. ilk başta zorlanılabiliyor ama kullandıkça alışıyor insan.2 yıl sonra zaten çoğu bilgisayarda olacağından herkes mecbur alışacak bu duruma :)
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jrking 7 yıl
microsoft işi biliyor tablet pc ve cep telofonları için hem mobil hem sabit cihazlara multi bir işletim sistemi geliştiriyor.bütün windows 8 yüklü cihazlar birbirleriyle sorunsuz iletişim halinde olacak...
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1963bursa 7 yıl
Tam ekran başlat menüsü güzel olmuş, eski başlatı da eski yerinde sağ tuşa koymuşlar ve içinde sadece windows kıvır zıvırları denetim masası, aygıt yöneticisi vs vs sabit uygulamalar var, beğendim, kedi olalı fare tutmuşlar.
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E_Aydin35 7 yıl
Bence Yayın Önizlemesi kesinlikle verilen bu iki değeri (W7 Betası-W8 Tüketici Ö.)geçicekdir, daha fazla kişi tarafından satın alınıp yada şndirilecekdir.. Hazirandan sonra final sürümüne kadar idare ettirir.
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Blasterreal 7 yıl
Yeni Windows Vista Faciası...
Zati Windows 98 gibi tanıtım esnasında çöktü...
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MIKROP DOGAN 7 yıl
ben metro arayüzünü sevdim
oraya sık kullandığım programları oyunları ve diğer işe yarayan şeyleri yerleştirdim
masaüstüm tertemiz karışıklığı sevmiyorum
windows 7de iken de öyleydi ama oyunları bulmak için klasöre falan gir olmuyordu
şimdi metro arayüzünde açıldığı gibi giriyorum oyunuma
tabi herkesin düzeni farklı
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ultra_storm 7 yıl
Şu metro ekran saçmalığına son verirler inşallah final sürümünde pc'de çok kullanışsız.
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tec 7 yıl
windows 8 windows 7 kadar etkileyici olmadı şu ana kadar. metro ui denen merek 30" monitörde herşeyin tam ekran çalışması vs. inanılmaz kötü bir kullanım sağlıyor sormayın gitsin... güneşlenirsin yahu... öyle parlak herşey :D
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