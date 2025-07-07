Windows 11 25H2 ile ön yüklü uygulamalar doğrudan kaldırılabilecek

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 25H2 sürümünü geçtiğimiz günlerde resmen duyurdu. Şu anda Dev ve Beta kanallarında Insider kullanıcılarına sunulan bu yeni sürüm, yalnızca sistem kararlılığı açısından değil kullanıcı deneyimi bakımından da dikkat çekici yenilikler getiriyor. Bu yeniliklerden biri ise, varsayılan Microsoft Store uygulamalarının kaldırılmasına olanak tanıyan yeni bir Grup İlkesi seçeneği.

BT yöneticileri için büyük avantaj

Windows 11 ile birlikte gelen bazı ön yüklü uygulamalar, kullanıcılar tarafından sıkça "gereksiz yazılım" olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle birçok kullanıcı, özellikle de sistem yöneticileri ek araçlar kullanmadan Windows 11 25H2 ile birlikte uygulamaları kaldırabilecek. Yeni Grup İlkesi seçeneği sayesinde kullanıcılar sistemde yüklü gelen belirli uygulamaları doğrudan arayüz üzerinden kaldırabilecek.

Yeni ayarın adı: "Sistemden varsayılan Microsoft Store paketlerini kaldır". Bu ayar etkinleştirildiğinde, kullanıcılar kaldırmak istedikleri uygulamaları seçebilecek. Seçilmeyen uygulamalar sistemde kalmaya devam edecek. Bu özellik devre dışı bırakıldığında ya da hiç yapılandırılmadığında hiçbir varsayılan uygulama sistemden kaldırılmıyor.

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Kaldırılabilecek uygulamalar arasında Clipchamp, Windows Media Player, Terminal, Not Defteri ve diğer bazı Microsoft Store uygulamaları bulunuyor. Bu ayar etkinleştirildiğinde, sistem kayıt defterinde (Registry) ilgili bir anahtar oluşturuluyor. Her bir alt anahtar, kaldırılacak uygulamayı temsil ediyor. Önemli bir detay ise bu yeni özelliğin yalnızca Windows 11 Pro gibi Grup İlkesi Düzenleyicisi bulunan sürümlerde kullanılabilecek olması. Windows 11 Home kullanıcıları için bu seçenek varsayılan olarak sunulmuyor.

Yeni özelliğin Grup İlkesi’ne entegre edilmesi, sadece son kullanıcıya kolaylık sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda, kurumsal ortamlarda BT yöneticilerine de avantaj sunuyor. Zira bu sayede, sistem dağıtımı sırasında hangi uygulamaların yüklü olacağı önceden belirlenebiliyor.

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Windows 11 25H2 ile ön yüklü uygulamalar kaldırılabilecek

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