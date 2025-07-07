Windows 11 25H2 ile ön yüklü uygulamalar doğrudan kaldırılabilecek

BT yöneticileri için büyük avantaj
Windows 11 ile birlikte gelen bazı ön yüklü uygulamalar, kullanıcılar tarafından sıkça "gereksiz yazılım" olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle birçok kullanıcı, özellikle de sistem yöneticileri ek araçlar kullanmadan Windows 11 25H2 ile birlikte uygulamaları kaldırabilecek. Yeni Grup İlkesi seçeneği sayesinde kullanıcılar sistemde yüklü gelen belirli uygulamaları doğrudan arayüz üzerinden kaldırabilecek.
Kaldırılabilecek uygulamalar arasında Clipchamp, Windows Media Player, Terminal, Not Defteri ve diğer bazı Microsoft Store uygulamaları bulunuyor. Bu ayar etkinleştirildiğinde, sistem kayıt defterinde (Registry) ilgili bir anahtar oluşturuluyor. Her bir alt anahtar, kaldırılacak uygulamayı temsil ediyor. Önemli bir detay ise bu yeni özelliğin yalnızca Windows 11 Pro gibi Grup İlkesi Düzenleyicisi bulunan sürümlerde kullanılabilecek olması. Windows 11 Home kullanıcıları için bu seçenek varsayılan olarak sunulmuyor.
Yeni özelliğin Grup İlkesi’ne entegre edilmesi, sadece son kullanıcıya kolaylık sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda, kurumsal ortamlarda BT yöneticilerine de avantaj sunuyor. Zira bu sayede, sistem dağıtımı sırasında hangi uygulamaların yüklü olacağı önceden belirlenebiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: