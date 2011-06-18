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Windows 8 beta tarihi yaklaşıyor mu?

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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26
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un tablet alanında da mücadele etmek için bel bağladığı Windows 8 işletim sistemi hakkında her gün pek çok haber gündemi meşgul ediyor. Artık gündem ağırlıklı olarak ilk beta sürümünün ne zaman piyasaya çıkacağı yönünde.
Microsoft Windows 8 arayüzü ilk kez Computex 2011 fuarındaki D9 konferansında Microsoft Windows şefi Steven Sinofsky tarafından tanıtılmıştı. Ayrıca uyumlu tablet prototipleri de bu konferansta boy göstermişti. 
MDL sitesinin BetaArchive yoluyla internette paylaştığı fotoğraflar artık betanın yaklaştığı ipuçlarını veriyor olabilir. Fotoğraflarda yeni bir arka plan ve Micrsofot'un Betta balığının olduğu açılış sayfası görünüyor. Betta balığı ilk Windows 7 betasında arka plan olarak kullanılmış sonrasında ise yeni beta sürümlerinin maskotu olmuştu. Windows 8 7989 betasında ortaya çıkması ise ilk betanın çok yakında olabileceği ihtimalini kuvvetlendirdi.
Windows 8'in çıkış tarihi konusunda Microsoft başkan yardımcısı Dan’l Lewin betanın yayınlanmasından 12 ay sonrasını işaret etmişti. Tahminler ilk betanın Eylül ayındaki BUILD geliştirici konferansında tanıtılacağı yönünde.

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alprkrkmz 8 yıl en beğenilen
insaallah tipik windows arayüzü gibi olmaz 8. Insanlar artık yeni şeyler görmek istiyor diye düşünüyorum. Klasik araç çubuğu, başlat, bildirim alanı... vs. gibi şeylerden artık daha yenilikçi bir arayüze geçiş yapılmalı. Şu yukarıdaki resimlerde de windows 7 arayüz üzerine inşa edilmiş gibi anlaşılıyor ufak tefek değişikliklerle. Ki gerçi vista da rc sürümlere kadar xp arayüz kullanıyordu eğer yanlış hatırlamıyorsam. Elbette değişecektir ama biraz eskiyi eskide bırakmak lazım sanki. Tablet sürümünün değişik olduğunu biliyoruz. Bir Start ekranı var ancak normale döndüğümüzde de yine aynı klasik win7teması gibi. Insaallah pc sürümlerinde güzel değişiklikler olur.
insaallah tipik windows arayüzü gibi olmaz 8. Insanlar artık yeni şeyler görmek istiyor diye düşünüyorum. Klasik araç çubuğu, başlat, bildirim alanı... vs. gibi...
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DH Misafiri 8 yıl
torrentlerde bişeyler geziyo ama sahte mi bilmiyorum denemek lazım torrentz.eu/...
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Captain Pilot 8 yıl
Torrentten bu tarz şeyleri indirmek sakıncalı bence.
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YasinAltunoglu 8 yıl
Sabırsızlıkla ve merakla bekleyen arkadaşlar umarım beklentileriniz doğrultusunda bi Windows 8 ile karşılaşırsınız.
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cem650 8 yıl
bence şuan en güzel olabilmiş işletim sistemi windows 7 dir ve windows 9 çıkmadan windows 7 mi kimseye değişmem.
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janparey 8 yıl
mutercim
Orijinalden alıntı: can_66Ubuntu unityye geçti MacOSX zaten görsel olarak gayet çekici,Windows 7 görsellik anlamında aerodan başka işe yarar,doru düzgün görsel efekt yok.Daha etkişelimli ve aktif görsel efektleri olan ve kullanıcı arayüzünde gözle görülür değişimler geçirmiş bir işletim sistemi bekliyorum açıkçası ben.Ayrıca uygulama mağazasıda günümüz için olmazsa olmazlar arasında.Ancak OSX ve Linux aksine pazar payı %90 üzerinde olan bu firma,okadar bedava programı serverlarda barındırma ücreti ve milyarları bulan kullanıcı kitlesinin oluşturduğu veri tarfiğine nasıl bir çözüm bulur çok merak ediyorum.Windows vistadan 7ye geçişte eskisinin eksilerini kapatmaktan yeni işletim sistemi için köklü değişikler yapamamıştı ama bakalım windows 8 ne gibi yenilikler ile karşımıza çıkacak.
Bu bir düşünce. Ben de bilgisayarı kullanırken işletim sistemi bana karışmasın, gerekli gereksiz efektlerle dikkatimi dağıtmasın, işimi kolaylaştırsın, boş yere ekran kartı ve işlemci kullanmasın istiyorum. Bu iki istek birbiriyle her açıdan bağdaşmıyor gördüğünüz gibi. Windowsun arayüzünde ne gibi eksiklikler görüyorsunuz, sorabilir miyim? Ne ilave edilse iyi olur örneğin? Ne gibi görsel efektler işe yarar? Yanlış anlaşılmasın, hakikaten merak ettiğim için soruyorum. Görsel olarak Windows 7yi yeterli, hatta bazı yerlerde hafif aşırıya kaçmış buluyorum da.

Bu yüzden starter,home basic,premium,ultimate vs sürümleri var .Eminim ihtiyacınızı karşılayacak bir sürüm bulursunuz yada en basitinden aero efektlerini kapatabilirsiniz ancak diğer görsellik isteyen kullanacıların ihtiyaçlarını da unutmamak gerek macosx'te genie efektini,obje kenarlarındaki gölgelemeleri filan incelerseniz(şuan aklıma gelenler bunlar) her detayda güzellik var ama windows konu olunca düşük konfigürasyonlu pcler de işin içine giriyor görsellik kısıtlı.Windows'un neyini eksik gördüğümü sormuşsunuz,şöyle cevap vereyim 526MHZ işlemcili HTC Wildfire'ım daki menu ve ekran geçiş efektleri bile çok hoşuma gidiyor yada şu android honeycomb'u biliyorsunuz muhtemelen ,tegra 2 ile bile neler yapıyor fakat windows'ta birşeye tıkladığınzıda sadece direkt tıkladığınız pencere geliyor bukadar.Umarım anlatmaya çalıştığım şeyi anladınız
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Normandia_06 8 yıl
Yine donanım üreticileri ile toplantı yapılmış :)biz win8 çıkaralım uygun donanımları belirleyelim siz üretin milletde alsın :) komik olmaya başladı artık yukarda yorumlardan anladığım kadarıyla bu win8 en çok dokunmatik ekran satışlarını patlatır
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mutercim 8 yıl
can_66
Ubuntu unityye geçti MacOSX zaten görsel olarak gayet çekici,Windows 7 görsellik anlamında aerodan başka işe yarar,doru düzgün görsel efekt yok.Daha etkişelimli ve aktif görsel efektleri olan ve kullanıcı arayüzünde gözle görülür değişimler geçirmiş bir işletim sistemi bekliyorum açıkçası ben.Ayrıca uygulama mağazasıda günümüz için olmazsa olmazlar arasında.Ancak OSX ve Linux aksine pazar payı %90 üzerinde olan bu firma,okadar bedava programı serverlarda barındırma ücreti ve milyarları bulan kullanıcı kitlesinin oluşturduğu veri tarfiğine nasıl bir çözüm bulur çok merak ediyorum.Windows vistadan 7ye geçişte eskisinin eksilerini kapatmaktan yeni işletim sistemi için köklü değişikler yapamamıştı ama bakalım windows 8 ne gibi yenilikler ile karşımıza çıkacak.

Bu bir düşünce. Ben de bilgisayarı kullanırken işletim sistemi bana karışmasın, gerekli gereksiz efektlerle dikkatimi dağıtmasın, işimi kolaylaştırsın, boş yere ekran kartı ve işlemci kullanmasın istiyorum. Bu iki istek birbiriyle her açıdan bağdaşmıyor gördüğünüz gibi.
Windows'un arayüzünde ne gibi eksiklikler görüyorsunuz, sorabilir miyim? Ne ilave edilse iyi olur örneğin? Ne gibi görsel efektler işe yarar? Yanlış anlaşılmasın, hakikaten merak ettiğim için soruyorum. Görsel olarak Windows 7'yi yeterli, hatta bazı yerlerde hafif aşırıya kaçmış buluyorum da.
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DH Misafiri 8 yıl
inşaallah 32 bir sürüm çıkarmazlar
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kartalaraz 8 yıl
DH Misafiri

inşaallah 32 bir sürüm çıkarmazlar

ne sakıncası var acaba... herkeste 64 bit destekleyecek pc yok ki...bence çıkartsınlar.
ayrıyeten klasik görünüşü biraz değiştirseler iyi olur.....
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janparey 8 yıl
Ubuntu unity'ye geçti MacOSX zaten görsel olarak gayet çekici,Windows 7 görsellik anlamında aero'dan başka işe yarar,doru düzgün görsel efekt yok.Daha etkişelimli ve aktif görsel efektleri olan ve kullanıcı arayüzünde gözle görülür değişimler geçirmiş bir işletim sistemi bekliyorum açıkçası ben.Ayrıca uygulama mağazası'da günümüz için olmazsa olmazlar arasında.Ancak OSX ve Linux aksine pazar payı %90 üzerinde olan bu firma,okadar bedava programı serverlarda barındırma ücreti ve milyarları bulan kullanıcı kitlesinin oluşturduğu veri tarfiğine nasıl bir çözüm bulur çok merak ediyorum.Windows vistadan 7'ye geçişte eskisinin eksilerini kapatmaktan yeni işletim sistemi için köklü değişikler yapamamıştı ama bakalım windows 8 ne gibi yenilikler ile karşımıza çıkacak.
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Faux Carnival 8 yıl

can_66

Ubuntu unity'ye geçti MacOSX zaten görsel olarak gayet çekici,Windows 7 görsellik anlamında aero'dan başka işe yarar,doru düzgün görsel efekt yok.Daha etkişelimli ve aktif görsel efektleri olan ve kullanıcı arayüzünde gözle görülür değişimler geçirmiş bir işletim sistemi bekliyorum açıkçası ben.Ayrıca uygulama mağazası'da günümüz için olmazsa olmazlar arasında.Ancak OSX ve Linux aksine pazar payı %90 üzerinde olan bu firma,okadar bedava programı serverlarda barındırma ücreti ve milyarları bulan kullanıcı kitlesinin oluşturduğu veri tarfiğine nasıl bir çözüm bulur çok merak ediyorum.Windows vistadan 7'ye geçişte eskisinin eksilerini kapatmaktan yeni işletim sistemi için köklü değişikler yapamamıştı ama bakalım windows 8 ne gibi yenilikler ile karşımıza çıkacak.

O kısmını ben de çok merak ediyorum. Steve Ballmer en son Windows platformu için tam 4 milyon uygulama olduğunu söylemişti.
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Recharged 8 yıl
Merakla bekliyorum W8'in betasını.
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alpa07 8 yıl
çıksında indirelim
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