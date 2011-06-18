Windows 8 beta tarihi yaklaşıyor mu?

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Microsoft'un tablet alanında da mücadele etmek için bel bağladığı Windows 8 işletim sistemi hakkında her gün pek çok haber gündemi meşgul ediyor. Artık gündem ağırlıklı olarak ilk beta sürümünün ne zaman piyasaya çıkacağı yönünde.
Microsoft Windows 8 arayüzü ilk kez Computex 2011 fuarındaki D9 konferansında Microsoft Windows şefi Steven Sinofsky tarafından tanıtılmıştı. Ayrıca uyumlu tablet prototipleri de bu konferansta boy göstermişti.
MDL sitesinin BetaArchive yoluyla internette paylaştığı fotoğraflar artık betanın yaklaştığı ipuçlarını veriyor olabilir. Fotoğraflarda yeni bir arka plan ve Micrsofot'un Betta balığının olduğu açılış sayfası görünüyor. Betta balığı ilk Windows 7 betasında arka plan olarak kullanılmış sonrasında ise yeni beta sürümlerinin maskotu olmuştu. Windows 8 7989 betasında ortaya çıkması ise ilk betanın çok yakında olabileceği ihtimalini kuvvetlendirdi.
Windows 8'in çıkış tarihi konusunda Microsoft başkan yardımcısı Dan’l Lewin betanın yayınlanmasından 12 ay sonrasını işaret etmişti. Tahminler ilk betanın Eylül ayındaki BUILD geliştirici konferansında tanıtılacağı yönünde.
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Bu yüzden starter,home basic,premium,ultimate vs sürümleri var .Eminim ihtiyacınızı karşılayacak bir sürüm bulursunuz yada en basitinden aero efektlerini kapatabilirsiniz ancak diğer görsellik isteyen kullanacıların ihtiyaçlarını da unutmamak gerek macosx'te genie efektini,obje kenarlarındaki gölgelemeleri filan incelerseniz(şuan aklıma gelenler bunlar) her detayda güzellik var ama windows konu olunca düşük konfigürasyonlu pcler de işin içine giriyor görsellik kısıtlı.Windows'un neyini eksik gördüğümü sormuşsunuz,şöyle cevap vereyim 526MHZ işlemcili HTC Wildfire'ım daki menu ve ekran geçiş efektleri bile çok hoşuma gidiyor yada şu android honeycomb'u biliyorsunuz muhtemelen ,tegra 2 ile bile neler yapıyor fakat windows'ta birşeye tıkladığınzıda sadece direkt tıkladığınız pencere geliyor bukadar.Umarım anlatmaya çalıştığım şeyi anladınız
Bu bir düşünce. Ben de bilgisayarı kullanırken işletim sistemi bana karışmasın, gerekli gereksiz efektlerle dikkatimi dağıtmasın, işimi kolaylaştırsın, boş yere ekran kartı ve işlemci kullanmasın istiyorum. Bu iki istek birbiriyle her açıdan bağdaşmıyor gördüğünüz gibi.
Windows'un arayüzünde ne gibi eksiklikler görüyorsunuz, sorabilir miyim? Ne ilave edilse iyi olur örneğin? Ne gibi görsel efektler işe yarar? Yanlış anlaşılmasın, hakikaten merak ettiğim için soruyorum. Görsel olarak Windows 7'yi yeterli, hatta bazı yerlerde hafif aşırıya kaçmış buluyorum da.
ne sakıncası var acaba... herkeste 64 bit destekleyecek pc yok ki...bence çıkartsınlar.
ayrıyeten klasik görünüşü biraz değiştirseler iyi olur.....
O kısmını ben de çok merak ediyorum. Steve Ballmer en son Windows platformu için tam 4 milyon uygulama olduğunu söylemişti.
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İşletim Sistemleri, windows 8