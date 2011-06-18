Windows 8 beta tarihi yaklaşıyor mu?

Microsoft'un tablet alanında da mücadele etmek için bel bağladığı Windows 8 işletim sistemi hakkında her gün pek çok haber gündemi meşgul ediyor. Artık gündem ağırlıklı olarak ilk beta sürümünün ne zaman piyasaya çıkacağı yönünde.

Microsoft Windows 8 arayüzü ilk kez Computex 2011 fuarındaki D9 konferansında Microsoft Windows şefi Steven Sinofsky tarafından tanıtılmıştı. Ayrıca uyumlu tablet prototipleri de bu konferansta boy göstermişti.

MDL sitesinin BetaArchive yoluyla internette paylaştığı fotoğraflar artık betanın yaklaştığı ipuçlarını veriyor olabilir. Fotoğraflarda yeni bir arka plan ve Micrsofot'un Betta balığının olduğu açılış sayfası görünüyor. Betta balığı ilk Windows 7 betasında arka plan olarak kullanılmış sonrasında ise yeni beta sürümlerinin maskotu olmuştu. Windows 8 7989 betasında ortaya çıkması ise ilk betanın çok yakında olabileceği ihtimalini kuvvetlendirdi.

Windows 8'in çıkış tarihi konusunda Microsoft başkan yardımcısı Dan’l Lewin betanın yayınlanmasından 12 ay sonrasını işaret etmişti. Tahminler ilk betanın Eylül ayındaki BUILD geliştirici konferansında tanıtılacağı yönünde.