Windows 8 güncelleme sonrası 72 saat bitiminde zorunlu olarak cihazı yeniden başlatacak

Hem masaüstü hem de tablet cihazlarda yeni bir dönemi başlatacak Windows 8 için üretici firmalar da hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Güvenlik konusunu üst seviyeye çıkarmak isteyen Microsoft'un Windows 8'de yeni bir planı daha ortaya çıktı.





Windows 7'de arkaplanda yapılan güncellemelerden sonra kullanıcılar restart işlemini diledikleri kadar erteleyebiliyordu. Bu da yeni güncellemeler kurulmadığı için potansiyel bir risk taşıyordu. Microsoft yeni işletim sisteminde bu toleransı kaldırıyor.





Bilindiği gibi Windows 8 her ayın 2. haftasını yama haftası olarak kullanacak. Windows Update arkaplanda yamayı indirip kurduktan sonra etkinleştirilmesi için yeniden başlatma isteyecek. Belli aralıklarla kullanıcı uyarıldıktan sonra 72 saatin bitiminde halen işlem gerçekleşmemişse 15 dakika verilerin kaydedilmesi için süre verilecek ve cihaz yeniden başlatılacak.





Kullanıcı eğer video izleme veya sunum yapma gibi faaliyetlerde bulunuyorsa sistem eylemsiz hale gelme zamanını bekleyerek işlemi uygulamaya koyacak.





Bazıları için biraz zorlayıcı bir özellik gibi gelse de ayda bir olması kullanıcıları fazla etkilemeyecektir. Ancak yeni ortaya çıkan kritik açıklarda bu işlem anlık olarak gerçekleşecek.



