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Windows 8 güncelleme sonrası 72 saat bitiminde zorunlu olarak cihazı yeniden başlatacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,3b
1
42
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Hem masaüstü hem de tablet cihazlarda yeni bir dönemi başlatacak Windows 8 için üretici firmalar da hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Güvenlik konusunu üst seviyeye çıkarmak isteyen Microsoft'un Windows 8'de yeni bir planı daha ortaya çıktı.

Windows 7'de arkaplanda yapılan güncellemelerden sonra kullanıcılar restart işlemini diledikleri kadar erteleyebiliyordu. Bu da yeni güncellemeler kurulmadığı için potansiyel bir risk taşıyordu. Microsoft yeni işletim sisteminde bu toleransı kaldırıyor.

Bilindiği gibi Windows 8 her ayın 2. haftasını yama haftası olarak kullanacak. Windows Update arkaplanda yamayı indirip kurduktan sonra etkinleştirilmesi için yeniden başlatma isteyecek. Belli aralıklarla kullanıcı uyarıldıktan sonra 72 saatin bitiminde halen işlem gerçekleşmemişse 15 dakika verilerin kaydedilmesi için süre verilecek ve cihaz yeniden başlatılacak.

Kullanıcı eğer video izleme veya sunum yapma gibi faaliyetlerde bulunuyorsa sistem eylemsiz hale gelme zamanını bekleyerek işlemi uygulamaya koyacak.

Bazıları için biraz zorlayıcı bir özellik gibi gelse de ayda bir olması kullanıcıları fazla etkilemeyecektir. Ancak yeni ortaya çıkan kritik açıklarda bu işlem anlık olarak gerçekleşecek.


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magandalar18 8 yıl en beğenilen
höyt son 1 dk kala kendim basarım resete benim bilgisayarıma benden başkası reset atamaz
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inuY 8 yıl
Ne kadar güncellenirse güncellensin.
Her program kırılmayı tadacaktır!
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cagataykoroglu 8 yıl
Batuist
sürekli açık kalacak PCler düşünsün bunu.. ev kullanıcıları için pek önemli bir gelişme değil.... 7/24 açık kalan kaç tane ev PCsi vardır ki... windows 8 server sürümleri için dikkate alınması gereken bir durum olabilir ama zaten şimdiye dek nasıl yapılıyorduysa bundan böylede öyle yapılacaktır.. değişen pek birşey olmayacaktır..

365 gün açık kalmak zorunda olan pc ler için şart koşamazlar. öyle olursa bu şekilde pc kullanmak zorunda olan insanlar neden win 8 yüklesin ki? mesela ben animasyon render ı alıyorum. 1 hafta sürecek. bir bakıyorum win 8 reset atmış. cinnet geçiririm.
Batuistsürekli açık kalacak PCler düşünsün bunu.. ev kullanıcıları için pek önemli bir gelişme değil.... 7/24 açık kalan kaç tane ev PCsi vardı...
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S 8 yıl
Ne kadar saçma bi karar başka yöntem mi bulamamışlar.
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XavierPedro 8 yıl
Render alacaklar otomatik güncelleştirmeyi kapatırlar olur biter, şaka gibi neyi tartışıyorsunuz ya. :D iyi güldüm.
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deadric 8 yıl

...sırf muhalefet olmak içinde yorumda bulunmayın... zaten 1 haftada render alıyorsan sisteminden değiştir derim sana :)) ne hazırlıyorsun avatar 2 mi :))

Bundan önce yazdıklarına katılıyorum. Lakin adamın ne donanımını ne de animasyon olarak ne yaptığını bilmediğin halde "1 hafta render çoh, değiştir o makinayı" diyebiliyorsun. Animasyonun kalitesi, çözünürlüğü gibi birçok etken bu süreyi kat kat uzatmaya yeter de artar bile.
Sırf muhalefet olmak için bilmediğin konular hakkında ahkam kesmemelisin.
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clubberkay 8 yıl
enteresan.
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sertacarslan 8 yıl
Biz windows geliştikçe restart derdinden kurtulacağız diye beklerken adamlar restartı zorunlu ve periyodik hale getiriyor hey Allah'ım ya...
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santanio 8 yıl
Batuist
santanio
Batuist
santanio
Batuist
santanio koskoca yazılım devi update in geldiği hizmeti durdurup updateleyip tekrar başlatamıyor. bu şekilde kurallar koyup bide kendini rezil ediyor. yahu atıyorum bir açık bulundu 5 saat içinde çözüm ürettin ama 2 hafta bekleticen bizi ama update kurunca hemen restart ı kendin atıcan rezilliğin daniskası...
eminim microsoftta bunu düşünen olmuştur ama şahsi görüşüm güvenlik nedeni ile bunun yapılması şart.. aksi halde büyük güvenlik zaafiyeti doğurabilir dediğin gibi bir işlem olabilseydi.. yoksa düşünülemeyecek birşey değil bu...
windows7 güncel kalsın diye updateleri otomatiğe aldım. kullanmadığım internet explorer update leri için kaç defa restart atmak zorunda kaldım. Halbuki sistem arka planda iexplore.exe gibi ve buna bağlı hİzmet programları stop edecek kuracak tekrar çalıştırıcak. sıkıntı :) illaki düşünmüşlerdir düşünmediler diyemem ancak yapamıyorlar olması sinir bozucu. en kötü ihtimal logoff olup yapsa, illa bios ekranına kadar dönmek 20 yıllık işletim sistemi geliştiricisine yakışmıyor.
iyide olay sadece hizmet programlarını kapatmakla bitmiyor ki!! herkes öyle dediğin gibi sistem dosyalarına istediği gibi müdahele edebilseydi ortada ne windows kalırdı nede başka bir program..
herkes ? neyse...
herkesten kasıt şu.. microsoft ulaşabilseydi hackerlar da hayli hayli ulaşabilrdi değil mi?? o kadar da anlayacak kültürünüz olsun yani illaki muhalefet olcaksınız diye birşey yok...!!!

microsoftun avukatı olduğunu bir önceki turda farketmiştim susmaya giden yolda ilerliyordum kişisel birşey dememiştim. ANCAK kişisel saldırıya geçerek kültürsüz ilan ederek iyi iş yaptın.
bak arkadaşım nekadar konu görüyorsam adın var mesajın var 10000 postunun olması benim gözümde vay be adama bak bilgiye bak değil işsiz güçsüz adamın teki işte izlenmi uyandırıyor. işin gücünde muhtemelen vardır ama vaktinin büyük bölümünü buralarda geçirme derim çık dışarıya gez dolaş...
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Batuist 8 yıl santanio
santanio

Batuist

santanio
Batuist
santanio
Batuist
santanio koskoca yazılım devi update in geldiği hizmeti durdurup updateleyip tekrar başlatamıyor. bu şekilde kurallar koyup bide kendini rezil ediyor. yahu atıyorum bir açık bulundu 5 saat içinde çözüm ürettin ama 2 hafta bekleticen bizi ama update kurunca hemen restart ı kendin atıcan rezilliğin daniskası...
eminim microsoftta bunu düşünen olmuştur ama şahsi görüşüm güvenlik nedeni ile bunun yapılması şart.. aksi halde büyük güvenlik zaafiyeti doğurabilir dediğin gibi bir işlem olabilseydi.. yoksa düşünülemeyecek birşey değil bu...
windows7 güncel kalsın diye updateleri otomatiğe aldım. kullanmadığım internet explorer update leri için kaç defa restart atmak zorunda kaldım. Halbuki sistem arka planda iexplore.exe gibi ve buna bağlı hİzmet programları stop edecek kuracak tekrar çalıştırıcak. sıkıntı :) illaki düşünmüşlerdir düşünmediler diyemem ancak yapamıyorlar olması sinir bozucu. en kötü ihtimal logoff olup yapsa, illa bios ekranına kadar dönmek 20 yıllık işletim sistemi geliştiricisine yakışmıyor.
iyide olay sadece hizmet programlarını kapatmakla bitmiyor ki!! herkes öyle dediğin gibi sistem dosyalarına istediği gibi müdahele edebilseydi ortada ne windows kalırdı nede başka bir program..
herkes ? neyse...
herkesten kasıt şu.. microsoft ulaşabilseydi hackerlar da hayli hayli ulaşabilrdi değil mi?? o kadar da anlayacak kültürünüz olsun yani illaki muhalefet olcaksınız diye birşey yok...!!!


microsoftun avukatı olduğunu bir önceki turda farketmiştim susmaya giden yolda ilerliyordum kişisel birşey dememiştim. ANCAK kişisel saldırıya geçerek kültürsüz ilan ederek iyi iş yaptın.
bak arkadaşım nekadar konu görüyorsam adın var mesajın var 10000 postunun olması benim gözümde vay be adama bak bilgiye bak değil işsiz güçsüz adamın teki işte izlenmi uyandırıyor. işin gücünde muhtemelen vardır ama vaktinin büyük bölümünü buralarda geçirme derim çık dışarıya gez dolaş...




olur paşam sen nasıl istersen.. yapmamı istediğin başka birşey varsa liste yap PM at.. ne kadar msj attığıma en son yıllar önce bakmıştım takıntım olmadığı için böyle basit şeylerde gözüm yok .. bazen çoluk çocuğun bu rakamlar gözünde büyeyebiliyor ama aldırış etmemek lazım gün gelir onlarda aldırış etmezler diyorum... Bu arada susupta konuşmamakla ne büyük lütufta bulunmuşsun büyüksün sen...
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aliseçkin 8 yıl
darkaura
pro kullanicilara dokunacagini sanmam. en kotu guncellemeler kapatilir. ote yandan masaustundeki simgeleri bile duzenlemekden aciz kullanicilar var. bu tip kullanicilarin yapmadigi guncellemeler yuzunden bilgisayarlari ele gecirilip agdaki diger bilgisayarlarada saldiri icin kullaniliyor, saldiri basarisiz olsa bile internet trafigini sisirebiliyorlar. gecmiste yasanmis olaylar. bu tip kronik nerbie kullanicilar icin bu tip uygulamalar yerinde olur.

Şuan halen bu sorundan muzdariplerde var şahsen ben interneti ortak kullanıyorum ve net obez oldu artık bu yol işe yarısada dediğin gibi o simgeleri dizmekten aciz insan win 8e geçene kadar benim torunlarım olur gibi gelio bana
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Sanat Günesi 8 yıl
Windows xp' yeni windowslardan daha heyecanlıydı aslında :) mesela regedit ayarları falan istediğin yerinle oynayabilmen vs. Şimdikiler çok soğuk neresine dokunsan iznin yok diyor p.zevenk :D Gereksiz uygulamalarda cabası. Yüklemeye başlamadan önce uygulamaları seçmemize izin vermeli windows mesela İE gibi masaüstü araçları arka plan uygulamaları.Ama nerdeeee. Bilgisayarım desteklemediği için xp kullanamıyorum ve özlüyorum yadigarı :)
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santanio 8 yıl
koskoca yazılım devi update in geldiği hizmeti durdurup updateleyip tekrar başlatamıyor. bu şekilde kurallar koyup bide kendini rezil ediyor. yahu atıyorum bir açık bulundu 5 saat içinde çözüm ürettin ama 2 hafta bekleticen bizi ama update kurunca hemen restart ı kendin atıcan rezilliğin daniskası...
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Batuist 8 yıl
santanio

koskoca yazılım devi update in geldiği hizmeti durdurup updateleyip tekrar başlatamıyor. bu şekilde kurallar koyup bide kendini rezil ediyor. yahu atıyorum bir açık bulundu 5 saat içinde çözüm ürettin ama 2 hafta bekleticen bizi ama update kurunca hemen restart ı kendin atıcan rezilliğin daniskası...

eminim microsoftta bunu düşünen olmuştur ama şahsi görüşüm güvenlik nedeni ile bunun yapılması şart.. aksi halde büyük güvenlik zaafiyeti doğurabilir dediğin gibi bir işlem olabilseydi.. yoksa düşünülemeyecek birşey değil bu...
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atmaca88 8 yıl
Windows 7 Ultimate 64 bit'i alali 1,5 sene oluyor bir sürü para sayarak. Windows 8'e geçmemin ne faydalari olabilir gereksiz yere para degil mi? Her 2 senede yeni bir isletim sistemi çikarsa isimiz var demek, bana göre gereksiz!
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magandalar18 8 yıl en beğenilen
höyt son 1 dk kala kendim basarım resete benim bilgisayarıma benden başkası reset atamaz
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