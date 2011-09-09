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Windows 8 ile bilgisayarlar sadece bir kaç saniyede açılabilecek [video]

7 yıl
221,2b
1
İşletim Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yazılım devi Microsoft, çok uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil Windows 8 için tanıtım videoları yayınlamaya devame diyor. Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek "BUILD" Geliştiriciler Konferansı'nda yeni işletim sistemi için merak edilen pek çok detaya açıklık getirmesi beklenen Microsoft, Windows 8'in hızlı açılış özelliğini gösterdi.
Teknolojinin hızlı ilerleyişine, çok daha güçlü donanımların pazara sürülmesine rağmen, bilgisayarların açılış süresinde çok uzun süredir radikal gelişimler sağlanamamıştı. Ancak bu durumu değiştirmeye kararlı görünen Microsoft, Windows 8 işletim sistemiyle birlikte sadece birkaç saniye içerisinde sistemin sıfırdan açılmasını sağlamak istiyor.
Microsoft cephesinden gelen bilgilere göre Windows 7 ile kıyaslandığında Windows 8, kullanılan sistemin teknik özelliklerine bağlı olarak %30 ila %70 arasında daha hızlı açılış vaad ediyor. Bu noktada Microsoft'un yaptığı temel güncelleme, Windows 7 işletim sisteminde, bilgisayar kapanırken kullanıcı ve çekirdek oturumları birlikte kapatılırken, Windows 8'de ise farklı olarak çekirdek seviyesindeki oturum bir sonraki açılış için "hazırda beklet" durumuna alınıyor.
Windows 8 Hızlı Açılış Modu'nda  yeni eklenen çok fazlı geri dönüş yeteneği de bulunuyor. Bu özellik ile çok çekirdekli sistemlerde çekirdekler paralel olarak hazırda beklet konumundaki dosyaların okunması ve içeriğin açılması için kullanılıyor. Hem geleneksel diskler hem de yeni nesil SSD'ler ile çalışabilen Hızlı Açılış Özelliği ile Windows 8 işletim sistemini kullanan bilgisayarlar daha önce hiç olmadığı kadar hızlı açılacaklar.
 

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agonim1453 7 yıl en beğenilen
ne ara açıldı lan bilgisayar ne yaptı bu kadın sabah sabah aklımı aldı
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djkubi 7 yıl
Niye böyle bişi yaptılarki şimdi ne güzel vindowsu beklerken kolamızı doldururduk. Onu beklerken yapılırdı bişiler.
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i3e 7 yıl
00:33te neden atlama yapıyor video acaba?
3 Yanıt Yanıtla +32
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Joker38 5 yıl
ssd ye gerek kalmadı ozaman
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DH Misafiri 6 yıl
Yahu o elındekı hp çok güçlü pc tabi hızlı açılır :DD bizimkilere ağır gelior windows 8
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Şekilsiniz ya 6 yıl
benim pavilion g6'da gayet hızlı açılıyor win8'le
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TURK-ŞAD 6 yıl
Offff... Emel--ly herşeyimi aldın benden.....nasıl yaparsın bunu, nasıl... Oysa 2 dak 30 saniyede açılan Windows 7 ile Mesut bahtiyar yaşayıp gidiyor idik....
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GoldPunch 6 yıl
Yalanmış demek ki...
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byturkuaz 6 yıl
win8 pro orj kullanıyorum.açılışım gayet yavaş yanı :D asusun logosu geldi geçtide .sonrasında gene bekletıyor.rahat bı 10-12 suruyo acılıs.wın 7dede 20 -25 anca suruyodu :)
vıdeodakı gıbı bı olay goremıyorum ssd kullanıyorum :)
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nl_ztrk 6 yıl
SSD ile tum Windows serisi birkac saniyede acilir
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musti198080 6 yıl
acilma suresi etkileyici ancak birbirinizi bu kadar yipratmaniza gerek yok.....tamam guzel bir ozellik kabul teknolojiyide takip etmek guzelde pc niz 20 sn de acilsa ne degisecek cogu kisi yine korsan olarak evinde kullanacak zaten
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yakonazi 6 yıl musti198080
srky43

acilma suresi etkileyici ancak birbirinizi bu kadar yipratmaniza gerek yok.....tamam guzel bir ozellik kabul teknolojiyide takip etmek guzelde pc niz 20 sn de acilsa ne degisecek cogu kisi yine korsan olarak evinde kullanacak zaten

Aynen kardeşim kısıtlama var diyorlar ayrıca win8 pek kullanışlı değil.Bayağı inceledim herkes start menuyu , orayı burayı değiştirmek istiyor kimse memnun değil
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fosocu 6 yıl
Kullanıcı değiştirir gibi ya
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Theori 6 yıl
Ben 5400 rpm hdd kullanıyorum ve 15 saniye sürüyor açılışı Windows 8'de.
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Pxix 7 yıl
Ssd'nin nimetlerinden yararlanılmış.Eksen kaymasına girmeyelim lütfen göz boyamaya gerek yok.Windows 8 windows 7'e göre daha hızlı çalışabilir ama asıl olay donanımsal parçalarda bitiyor.Bu kadar hızlı bir açılış sistemin özelliği değil SSD'nin yeteneğidir.
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grezimonk 7 yıl
3.millenium faciasi nasil fiyasko olacak cok yakinda gorecegiz...
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