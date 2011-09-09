Windows 8 ile bilgisayarlar sadece bir kaç saniyede açılabilecek [video]

Yazılım devi Microsoft, çok uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil Windows 8 için tanıtım videoları yayınlamaya devame diyor. Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek "BUILD" Geliştiriciler Konferansı'nda yeni işletim sistemi için merak edilen pek çok detaya açıklık getirmesi beklenen Microsoft, Windows 8'in hızlı açılış özelliğini gösterdi.

Teknolojinin hızlı ilerleyişine, çok daha güçlü donanımların pazara sürülmesine rağmen, bilgisayarların açılış süresinde çok uzun süredir radikal gelişimler sağlanamamıştı. Ancak bu durumu değiştirmeye kararlı görünen Microsoft, Windows 8 işletim sistemiyle birlikte sadece birkaç saniye içerisinde sistemin sıfırdan açılmasını sağlamak istiyor.

Microsoft cephesinden gelen bilgilere göre Windows 7 ile kıyaslandığında Windows 8, kullanılan sistemin teknik özelliklerine bağlı olarak %30 ila %70 arasında daha hızlı açılış vaad ediyor. Bu noktada Microsoft'un yaptığı temel güncelleme, Windows 7 işletim sisteminde, bilgisayar kapanırken kullanıcı ve çekirdek oturumları birlikte kapatılırken, Windows 8'de ise farklı olarak çekirdek seviyesindeki oturum bir sonraki açılış için "hazırda beklet" durumuna alınıyor.

Windows 8 Hızlı Açılış Modu'nda yeni eklenen çok fazlı geri dönüş yeteneği de bulunuyor. Bu özellik ile çok çekirdekli sistemlerde çekirdekler paralel olarak hazırda beklet konumundaki dosyaların okunması ve içeriğin açılması için kullanılıyor. Hem geleneksel diskler hem de yeni nesil SSD'ler ile çalışabilen Hızlı Açılış Özelliği ile Windows 8 işletim sistemini kullanan bilgisayarlar daha önce hiç olmadığı kadar hızlı açılacaklar.