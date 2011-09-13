Windows 8, Intel Atom işlemcili sistemlerde çalışabiliyor

Microsoft yeni işletim sistemi Windows 8'in, Windows 7 ile kıyaslandığında daha az sistem kaynağı gerektirdiği Windows 7'nin kullanılabildiği tüm sistemlerde genel kullanıcı deneyimini daha yukarılara taşıyacağı ifade ediyor ki bu noktada şirket iddiasını göstermek için , Intel Atom işlemcili ve 1GB bellekli Lenovo S10 üzerinde de Windows 8 demosu gerçekleştiriyor.

Windows 8 için sistem kaynaklarının efektif kullanımı büyük önem taşıyor zira Microsoft, x86 mimarisine sahip işlemcilerin (Intel, AMD, VIA) kullanıldığı sistemlerin yanında Windows 8 ile birlikte ARM tabanlı cihazlara (tablet, netbook, notebook, aio vb.) da yayılmayı dolayısıyla en düşük sistem konfigürasyonunda bile olabildiğince yüksek performansı sağlamayı amaçlıyor.