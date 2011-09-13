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Windows 8, Intel Atom işlemcili sistemlerde çalışabiliyor

7 yıl
32,7b
1
46
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 8, Intel Atom işlemcili sistemlerde çalışabiliyor
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Microsoft yeni işletim sistemi Windows 8'in, Windows 7 ile kıyaslandığında daha az sistem kaynağı gerektirdiği Windows 7'nin kullanılabildiği tüm sistemlerde genel kullanıcı deneyimini daha yukarılara taşıyacağı ifade ediyor ki bu noktada şirket iddiasını göstermek için , Intel Atom işlemcili ve 1GB bellekli Lenovo S10 üzerinde de Windows 8 demosu gerçekleştiriyor.
Windows 8 için sistem kaynaklarının efektif kullanımı büyük önem taşıyor zira Microsoft, x86 mimarisine sahip işlemcilerin (Intel, AMD, VIA) kullanıldığı sistemlerin yanında Windows 8 ile birlikte ARM tabanlı cihazlara (tablet, netbook, notebook, aio vb.) da yayılmayı  dolayısıyla en düşük sistem konfigürasyonunda bile olabildiğince yüksek performansı sağlamayı amaçlıyor.
Windows 8, Intel Atom işlemcili sistemlerde çalışabiliyor
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slim91 7 yıl en beğenilen
Gene o işe yaramaz cpu'ları millete kakalıyacaklar.
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1 Avatar
zombi7406 5 yıl
Senin gibileri bana parayla mi veriyorlar? Daha demin yazdin ya atlama yazdiklarima sana yazan yok merak etme ben.lafi adama yazarim sna degil
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emre1393 6 yıl
Netbook ekran çözünürlüğü metro arayuzu icin yeterli degil. 1024x600 yetersiz kaliyor.
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DH Misafiri 7 yıl
Bence herkezin istediği gibi kişiye özel pc lerde cok güzel ve kullanışlı olacak 10 üzerinden 10 verecek ilk win7 çıktığında aynı şeyi yaptılar hep ön yargılı davranışlar ama emin olunki onlar herkezden çok kkullanmayı istiyecek benim netbook samsung nc110 var çift çekirdek 2 gb ddr3 ram win7 starter gayet hızlı ama win8 i istiyorum :D
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Karanlık Ülke 6 yıl
Intel Atom işlemcili bilgisayarlar için çok iyi olduğunu duydum emin olun benimde Intel Atom işlemci var ve %100 geçiceğim.
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silver021 7 yıl
bende samsungun NP notebooklarından birisini aldım. atom işlemcinin hacmi büyüktü ondan kaynaklı alette uçuyor şuanki windows 7 de. windows 8 in böyle bir desteği sunması mükemmel. özelliklede notebookumda çok işe yarıyacak. bakarsınız 10 saatlik pil ömrüm 23 saate felan çıkarmış :)
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BecHo-minaTor 7 yıl
Güzel bir OS'a benziyor. Ama ilk arayüz yok mu WP gibi :S Sinir oldum arkadaş
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X-FI 7 yıl
TOSHIBA NB 250 netbook kullanıyorum ısrarla laptop almadım küçük bir şey istedimevde değilken günlük ihtiyaçları karşılayabilecek bir netbook aldım evet çok hızlı değil ama yani bırakında windows 8 çalışsın değilmi lol :D? win 7 sp1 ultimate var şuan üstünde (formatladım) gayet rahat çalışıyor.
ayrıca az sistem belleği tüketmesi benim gibi oyuncularında işine gelecektir... yani laptop netbook notebook PC farketmez bu çok güzel birşey ;)
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agonim1453 7 yıl
bu windows8 bi acayip geliyor dudağımız uçuklamasın sonra
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brev 7 yıl
Win7 veya winxp atom tabanlı sistemlerde çalışmıyor mu?win8'in atomlarda çalışacak olması çok mu şaşırtıcı birşey...arm tabanlı sistemleri destekleyecek olması daha ilginç.
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slim91 7 yıl en beğenilen
Gene o işe yaramaz cpu'ları millete kakalıyacaklar.
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FightForBeer 7 yıl
smooth.akamai.istreamplanet.com/...
şuan canlı yayında anlatılıyor.bitmeden yetişin.
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DH Misafiri 7 yıl
Hp'nin bir Laptopuna kurumuşlar ve bataryasını sökmüşler video kaydına başladıkları zaman kadın takıp açıyor ve 4-5 Saniyede açılıyor işlem yapmaya hazır halde bir devrim olucak bence :D Şaka bir yanada Windows 7'den daha az sistem kaynağı tüketeceğini çoktan duymuştum ama İntel Atom işlemcilere varana kadar kurulacağını sanmıyorumdum iyi bişey olur inş insanlık adına :D
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Bastille 7 yıl
Performansı iyi olsun yeter.
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