Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 8 işletim sistemi Windows Phone uygulamalarını çalıştırabilecek mi?

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,8b
1
7
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tarihte ilk kez bir masaüstü işletim sistemi ile mobil işletim sistemini karma olarak kullanma fikrini Apple'ın 2012 yılı planları içerisinde duymuştuk. Aynı strateji üzerinde çalışan diğer bir firmanın da Microsoft olduğu iddia ediliyor.

Apple ile birlikte ABD akıllı telefon pazarının yüzde 70'ine hakim olan Android karşısında Microsoft yüzde 6'lık bir paya sahip. Henüz Mango güncellemesi taşıyan akıllı telefonlar piyasaya sürülmedi ancak bu tablo Windows Phone için hiç iç açıcı değil. 

Microsoft'un mobil işletim sistemine ivme kazandırmak için bazı hamleler yapacağı tahmin ediliyor. Bunlardan birisi Windows Phone işletim sistemini Windows 8 ile daha fazla ilişkili hale getirmek.

Windows 8'in internete sızan görüntülerini inceleyenler mobil işletim sistemindekine benzer Metro arayüzü ve Live Tile tasarımını farketmişlerdir. Uygulama ikonları yerine uygulamalardan gerçek zamanlı bilgileri yansıtan Live Tile tasarımı Windows 8'de de yerini almış durumda.

TechCrunch sitesinden Sarah Perez Windows 8'in geliştirici çerçevesi Jupiter'in çıkışıyla Windows Phone 8 işletim sistemindeki uygulamaların Silverlight temelini kullanarak küçük ayarlamalarla Windows 8 işletim sisteminde de çalıştırılabileceğini düşünüyor. 
Böylece Windows Phone 8 geliştiricileri teknik bir avantaj da yakalamış olacak. Windows Phone 8'in kod adı olduğu ortaya çıkan Apollu isminin ise Roma mitolojisinde Jupiter tanrısının oğlu olduğu biliniyor. Bu da diğer bir ilginç tesadüf.

Böyle bir strateji mobil ve PC uygulamaları arasında çapraz platform desteği sağlayacağı için yakın gelecekte muhtemel bir birleşimi mümkün kılacak. Tüm mobil uygulamalar bir şekilde masaüstü platformla uyumlu olacak. Geçmişte masaüstü uygulamaların webe taşınması projesinde yakalanan başarı buna örnek olarak gösteriliyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Pardus Linux 8 yıl en beğenilen
İyide zaten herkes Windows Phone mağazasında doğru dürüst uygulama bulunmadığından şikayetçi Microsoft tutmuş Windows 8'de üç beş WP uygulaması çalıştırmanın telaşına düşmüş, sen asıl ARM tabanlı sistemler için çıkaracağın Windows 8'de geriye dönük uyumluluk sağlada Windows'un miliyarlarca uygulama ve oyun desteğini tabletlere, telefonlara getir ki herkes oyun ve uygulama neymiş onu görsün, bu tür bir iş için çalışıp başarılı olsa ortada ne iOS ve App Store ne de Android ve Marketi kalır.Microsoft bu kafayla PC dışında hakimiyet falan kuramaz sen ARM için çıkaracağın Windows 8'de geriye dönük uyumluk sağlamadıktan sonra üç beş WP uygulamasınu Windows 8'e getirsen ne getirmesen ne, PC için zaten yığınla oyun ve uygulama var...
İyide zaten herkes Windows Phone mağazasında doğru dürüst uygulama bulunmadığından şikayetçi Microsoft tutmuş Windows 8'de üç beş WP uygulaması çalıştırmanın te...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl
tekel mi? apple yada linux kullanın arkadaş.Adamlar zorla kullan demiyor.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tanreall 8 yıl
"Böylece Windows Phone 8 geliştiricileri teknik bir avantaj da yakalamış olacak. Windows Phone 8'in kod adı olduğu ortaya çıkan Apollu isminin ise Roma mitolojisinde Jupiter tanrısının oğlu olduğu biliniyor. Bu da diğer bir ilginç tesadüf."





Apollo.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 8 yıl
guzel bi gelisme win8 le dokunmatik ekranli laptop ve netbooklarda yayginlasabilir ayrica normal programlarinda tabletlerde calistirilabilmesi saglanabilir sonucta 4 cekirdekli islemciler yayginlasacak nvidia da bos durmuyor boyle uyumlu yazilim caprazlamalari tabletlere laptop kuvveti verebilir ... tabi olay microsofttan cikinca insanlarda yine kurek mahkumu olacaz izlenimi oluyor :) boyle bi adim applenin gelecek tabletinde bekliyorum acikcasi mac os la capraz calisan ios ,androidle ve windowsla rekabetini saglar bu sektorde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl
tekel mi? apple yada linux kullanın arkadaş.Adamlar zorla kullan demiyor.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 8 yıl
microsoft yine windows tekelini kullanma cabasinda. gecmiste iexplorer-netscape benzeri pek cok rekabeti bu sekilde kazanmislardi ama mobil alan tamamen ayri bir mecra. bakalim bekliyip gorecez neler olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pardus Linux 8 yıl en beğenilen
İyide zaten herkes Windows Phone mağazasında doğru dürüst uygulama bulunmadığından şikayetçi Microsoft tutmuş Windows 8'de üç beş WP uygulaması çalıştırmanın telaşına düşmüş, sen asıl ARM tabanlı sistemler için çıkaracağın Windows 8'de geriye dönük uyumluluk sağlada Windows'un miliyarlarca uygulama ve oyun desteğini tabletlere, telefonlara getir ki herkes oyun ve uygulama neymiş onu görsün, bu tür bir iş için çalışıp başarılı olsa ortada ne iOS ve App Store ne de Android ve Marketi kalır.Microsoft bu kafayla PC dışında hakimiyet falan kuramaz sen ARM için çıkaracağın Windows 8'de geriye dönük uyumluk sağlamadıktan sonra üç beş WP uygulamasınu Windows 8'e getirsen ne getirmesen ne, PC için zaten yığınla oyun ve uygulama var...
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OvernightSensation 8 yıl
windows'un amacı o framework ile çalıştırmak ama bakalım başarırsa neler olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 8 yıl
I like to moved moved
I like to moved moved
YOU LİKE TO?
winphone :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Samsung'un 5.3-inç ekrana sahip yeni telefonu Galaxy Note'u inceledik 8 yıl Avea ile AveaLabs'i konuştuk 8 yıl IFA 2011: Toshiba'nın Gözlüksüz 3D'li Qosmio F750'sini Denedik 8 yıl Toshiba'nın 55-inç boyutundaki gözlüksüz 3D destekli televizyonunu inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim