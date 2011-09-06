Windows 8 işletim sistemi Windows Phone uygulamalarını çalıştırabilecek mi?

Tarihte ilk kez bir masaüstü işletim sistemi ile mobil işletim sistemini karma olarak kullanma fikrini Apple'ın 2012 yılı planları içerisinde duymuştuk. Aynı strateji üzerinde çalışan diğer bir firmanın da Microsoft olduğu iddia ediliyor.





Apple ile birlikte ABD akıllı telefon pazarının yüzde 70'ine hakim olan Android karşısında Microsoft yüzde 6'lık bir paya sahip. Henüz Mango güncellemesi taşıyan akıllı telefonlar piyasaya sürülmedi ancak bu tablo Windows Phone için hiç iç açıcı değil.





Microsoft'un mobil işletim sistemine ivme kazandırmak için bazı hamleler yapacağı tahmin ediliyor. Bunlardan birisi Windows Phone işletim sistemini Windows 8 ile daha fazla ilişkili hale getirmek.





Windows 8'in internete sızan görüntülerini inceleyenler mobil işletim sistemindekine benzer Metro arayüzü ve Live Tile tasarımını farketmişlerdir. Uygulama ikonları yerine uygulamalardan gerçek zamanlı bilgileri yansıtan Live Tile tasarımı Windows 8'de de yerini almış durumda.





TechCrunch sitesinden Sarah Perez Windows 8'in geliştirici çerçevesi Jupiter'in çıkışıyla Windows Phone 8 işletim sistemindeki uygulamaların Silverlight temelini kullanarak küçük ayarlamalarla Windows 8 işletim sisteminde de çalıştırılabileceğini düşünüyor.

Böylece Windows Phone 8 geliştiricileri teknik bir avantaj da yakalamış olacak. Windows Phone 8'in kod adı olduğu ortaya çıkan Apollu isminin ise Roma mitolojisinde Jupiter tanrısının oğlu olduğu biliniyor. Bu da diğer bir ilginç tesadüf.





Böyle bir strateji mobil ve PC uygulamaları arasında çapraz platform desteği sağlayacağı için yakın gelecekte muhtemel bir birleşimi mümkün kılacak. Tüm mobil uygulamalar bir şekilde masaüstü platformla uyumlu olacak. Geçmişte masaüstü uygulamaların webe taşınması projesinde yakalanan başarı buna örnek olarak gösteriliyor.