Windows 8 işletim sistemli HP Envy m4-1015dx, 829.99$'dan ön siparişe açıldı

Taşınabilir bilgisayar üretiminde uzman firmalardan HP'nin ''Envy'' serisi yeni modeli m4-1015dx, kısa bir süre önce ön siparişe açıldı. Elimize ulaşan bilgilere göre Best Buy, yeni dizüstü bilgisayar için 829.99$'dan ön sipariş almaya başlamış. Peki m4-1015dx tüketicilere nasıl teknik özellikler vaat ediyor?



Yaklaşık 2 kilograma ağırlığında ve 27.9 mm kalınlığında dizayn edilen m4-1015dx, Intel'in üçüncü nesil Core mimarisinin desteğini arkasına almış. Dizüstü bilgisayara 22 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 2.2 GHz frekansında çalışan Intel Core i7-3632QM işlemci güç veriyor. İşlemciye 4 çekirdek, 8 izlek, 6 MB ön bellek, Intel HD 4000 grafik birimi ve 35 watt maksimum ısıl tasarım gücü değeri eşlik etmekte. İşlemci, hızını yapılan işlemlere göre 3.2 GHz'e kadar yükseltebiliyor.



8 GB DDR3 RAM'e ve 5400 devir / dakika hızında çalışan 1 TB sabit diske yer verilen dizüstü bilgisayarın LED arka aydınlatmalı LCD ekranı 14-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde. LCD ekranın hemen üst kısmında iletişim için HD web kamera esgeçilmemiş.



Kart okuyucuyu, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısını, 2 adet USB 3.0 portunu, 1 adet USB 2.0 portunu, HDMI çıkışını, VGA (D-Sub) çıkışını ve 6 hücreli lityum iyon bataryayı bünyesinde barındıran dizüstü bilgisayar ses kalitesi konusunda oldukça iddialı. Beats Audio ile desteklenen dizüstü bilgisayarda 2 adet hoparlör ve 1 adet subwoofer ünitesi bulunuyor.

