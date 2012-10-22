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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 8 işletim sistemli HP Envy m4-1015dx, 829.99$'dan ön siparişe açıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,1b
1
14
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Taşınabilir bilgisayar üretiminde uzman firmalardan HP'nin ''Envy'' serisi yeni modeli m4-1015dx, kısa bir süre önce ön siparişe açıldı. Elimize ulaşan bilgilere göre Best Buy, yeni dizüstü bilgisayar için 829.99$'dan ön sipariş almaya başlamış. Peki m4-1015dx tüketicilere nasıl teknik özellikler vaat ediyor?
Yaklaşık 2 kilograma ağırlığında ve 27.9 mm kalınlığında dizayn edilen m4-1015dx, Intel'in üçüncü nesil Core mimarisinin desteğini arkasına almış. Dizüstü bilgisayara 22 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 2.2 GHz frekansında çalışan Intel Core i7-3632QM işlemci güç veriyor. İşlemciye 4 çekirdek, 8 izlek, 6 MB ön bellek, Intel HD 4000 grafik birimi ve 35 watt maksimum ısıl tasarım gücü değeri eşlik etmekte. İşlemci, hızını yapılan işlemlere göre 3.2 GHz'e kadar yükseltebiliyor.
8 GB DDR3 RAM'e ve 5400 devir / dakika hızında çalışan 1 TB sabit diske yer verilen dizüstü bilgisayarın LED arka aydınlatmalı LCD ekranı 14-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde. LCD ekranın hemen üst kısmında iletişim için HD web kamera esgeçilmemiş.
Kart okuyucuyu, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısını, 2 adet USB 3.0 portunu, 1 adet USB 2.0 portunu, HDMI çıkışını, VGA (D-Sub) çıkışını ve 6 hücreli lityum iyon bataryayı bünyesinde barındıran dizüstü bilgisayar ses kalitesi konusunda oldukça iddialı. Beats Audio ile desteklenen dizüstü bilgisayarda 2 adet hoparlör ve 1 adet subwoofer ünitesi bulunuyor.

http://www.bestbuy.com/site/HP+-+ENVY+14%22+Laptop+-+8GB+Memory+-+1TB+Hard+Drive+-+Silver/6835328.p?id=1218808390586&skuId=6835328#tab=overview Yorum Yaz
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nurettinaz 7 yıl
Hp alacağınıza grundig alın daha iyi
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Şeker Hapı 7 yıl
carnador
UFOya rakip geldi.

kış aylarına girdik artık HP satış grafiğinde yukarılara çıkmaya başlar :D
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infom@n 7 yıl Şeker Hapı
mfs776

carnador

UFOya rakip geldi.


kış aylarına girdik artık HP satış grafiğinde yukarılara çıkmaya başlar :D

Yeni seri HP dizüstü bilgisayara sahibim. ISINMA SORUNU YOK.[>:]
Ama yineliyorum hiç kimseye HP bilgisayar önermem.
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Guest-F8946C419 7 yıl
UFO'ya rakip geldi.
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infom@n 7 yıl
1,5 aylık HP dizüstü sahibiyim. Fanatik olmayan hiç kimseye önermem.
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bkadem 7 yıl
5 inçlik telefonlar bile full hd'ye ulaştı. Bunlar 14 inc'te 1366x768 gibi saçma bir çözünürlüğü kullandırıyorlar. En azından 1600x900 olmalıydı.
Çözünürlük artınca görülebilir alan arttığından hem verimliliği hem de keskinliği arttırmakta.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Umutcan 7 yıl bkadem
bkadem

5 inçlik telefonlar bile full hd'ye ulaştı. Bunlar 14 inc'te 1366x768 gibi saçma bir çözünürlüğü kullandırıyorlar. En azından 1600x900 olmalıydı.

Çözünürlük artınca görülebilir alan arttığından hem verimliliği hem de keskinliği arttırmakta.

Bence zaten yakında akıllı telefonlar netbook/notebook/tablet pazarını da kapsamaya başlayacak. Bakınız asus padfone ve transformer serileri.
Üreticiler halen düşük donanım ve çözünürlükte ısrar ediyorlar, yukarıdaki cihaz bu devirde 819 dolar fiyatını hakeden bir ürün değil.
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meego 7 yıl
i7 haricinde hiç birşey yok
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Mr Worldwide 7 yıl
HD4000 olmadı HP
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MrKemal17 7 yıl
şu notebookları standart fullhd yapın artık
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Angelica 7 yıl MrKemal17
MrKemal17

şu notebookları standart fullhd yapın artık

Kesinlikle.. Artık telefonlar bile hd ekrana sahipken bilgisayarların full hd olması lazım. Telefonumdan bilgisayarıma gecince ekran cok kötü gözüküyor.
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cengizhan1903 7 yıl
windows 7 candir.
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