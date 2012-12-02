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Windows 8 satışları konusunda üreticilerden cevap geldi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Lisans bazında 40 milyon satış yapsa da donanım anlamında beklentilerin altında kalan Windows 8'in geliştiricisi Microsoft, bundan üreticileri sorumlu tutmuştu. Üreticilerden konu ile ilgili cevap geldi. 

Farklı kaynaklardan gündeme gelen bu konu aslında resmi olarak teyit edilmedi ve Microsoft, OEM ortaklarıyla devamlı sıkı işbirliği içerisinde olduğunu sürekli gündeme getirdi. Bununla birlikte üreticiler gündem ile ilgili bilgilendirme yapma ihtiyacı hissetti. 

Üretici ortaklarından oluşan bir konsensus, Wired'a yaptığı açıklamada, piyasanın zaten diğer oyuncularla epey kalabalık olduğunu ve Windows 8 işletim sisteminden ilk etapta fazla bir beklenti içinde olmadıklarını belirtti. Windows Vista ve Windows 7 zamanında en büyük yenilik olarak lanse edilmişti. Ancak şimdi çok farklı bir ortam var. 

Bu bakımdan Windows 8 satışları beklentileri karşılamış durumda ve tahminler doğrultusunda ilerliyor. Microsoft ise biraz fazla iyimser olarak değerlendiriliyor. 

Dokunmatik panel tedarikçilerinin de taleplere cevap verecek kadar kapasiteye sahip olmaması diğer üzerinde durulan sebep. Microsoft'un bu konuda OEM ortakları ile bir strateji belirlemesi gerektiği dile getiriliyor. 

Sony, Toshiba, Dell gibi üyeler gelecek yılın ortalarına doğru daha fazla seçeneğin pazara sunulacağını ve Windows 8 ürün satışlarının bu katkı ile beklenen satış rakamlarını yakalayacağını düşünüyor.  

http://www.wired.com/gadgetlab/2012/11/oem-windows-8/ Yorum Yaz
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demo11 6 yıl
TAMM tekel hem sütün bozuk hemde müşteriye buluyorsun suçu!!!
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savinelli 6 yıl
Donanım üreticilerini illa dokunmatik panelli cihaz üretmeye zorlayan ve opsiyon sunmayan bir işletim sitemi icin üreticiler, alışkanlıkları bozan ve altını çizerek söylüyorum: pahalı! cihazlar üretmeden önce satıp satmayacaklarını düşünüp temkinli davranıyor olabilirler..
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Motan 6 yıl savinelli
ahmetaktas

Donanım üreticilerini illa dokunmatik panelli cihaz üretmeye zorlayan ve opsiyon sunmayan bir işletim sitemi icin üreticiler, alışkanlıkları bozan ve altını çizerek söylüyorum: pahalı! cihazlar üretmeden önce satıp satmayacaklarını düşünüp temkinli davranıyor olabilirler..

Haklılar da, telefon, tablet ve televizyon programlarında kullanılan dev ekranlarda yararlı dokunmatik ekranlar, ama ev ve büro kullanımında çok şüpheli, hele çok daha büyük paralar ödeneceği düşünülürse..
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