Windows 8 satışları konusunda üreticilerden cevap geldi





Lisans bazında 40 milyon satış yapsa da donanım anlamında beklentilerin altında kalan Windows 8'in geliştiricisi Microsoft, bundan üreticileri sorumlu tutmuştu. Üreticilerden konu ile ilgili cevap geldi.





Farklı kaynaklardan gündeme gelen bu konu aslında resmi olarak teyit edilmedi ve Microsoft, OEM ortaklarıyla devamlı sıkı işbirliği içerisinde olduğunu sürekli gündeme getirdi. Bununla birlikte üreticiler gündem ile ilgili bilgilendirme yapma ihtiyacı hissetti.





Üretici ortaklarından oluşan bir konsensus, Wired'a yaptığı açıklamada, piyasanın zaten diğer oyuncularla epey kalabalık olduğunu ve Windows 8 işletim sisteminden ilk etapta fazla bir beklenti içinde olmadıklarını belirtti. Windows Vista ve Windows 7 zamanında en büyük yenilik olarak lanse edilmişti. Ancak şimdi çok farklı bir ortam var.





Bu bakımdan Windows 8 satışları beklentileri karşılamış durumda ve tahminler doğrultusunda ilerliyor. Microsoft ise biraz fazla iyimser olarak değerlendiriliyor.





Dokunmatik panel tedarikçilerinin de taleplere cevap verecek kadar kapasiteye sahip olmaması diğer üzerinde durulan sebep. Microsoft'un bu konuda OEM ortakları ile bir strateji belirlemesi gerektiği dile getiriliyor.





Sony, Toshiba, Dell gibi üyeler gelecek yılın ortalarına doğru daha fazla seçeneğin pazara sunulacağını ve Windows 8 ürün satışlarının bu katkı ile beklenen satış rakamlarını yakalayacağını düşünüyor.

http://www.wired.com/gadgetlab/2012/11/oem-windows-8/